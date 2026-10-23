Réforme de l’IR: les nouveaux barèmes de 2027 à 2030, étape par étape vers un taux maximal de 30%

Le projet de loi de finances 2027 prévoit une réforme progressive du barème de l’impôt sur le revenu, avec l’exonération des salaires inférieurs à 10.000 dirhams par mois dès janvier 2027 et la baisse graduelle du taux marginal maximal.

La réforme repose sur un réaménagement progressif des tranches d’imposition. Le gouvernement entend ainsi passer du barème actuel à une grille simplifiée, tout en allégeant la charge fiscale des salariés. À terme, le nombre de tranches doit être ramené de six à trois, avec un taux marginal maximal fixé à 30%.

Des barèmes aménagés chaque année jusqu’en 2030

Le PLF 2027 prévoit une évolution par étapes des tranches de revenus et des taux applicables. Le seuil d’exonération de 60.000 dirhams sera maintenu sur toute la période couverte par les barèmes indiqués ci-dessous, tandis que les limites des tranches intermédiaires et le taux maximal évolueront progressivement.

En 2027, le revenu annuel allant jusqu’à 60.000 dirhams sera exonéré. Le taux de 10% s’appliquera à la tranche comprise entre 60.001 et 80.000 dirhams, celui de 20% à la tranche de 80.001 à 100.000 dirhams et celui de 34% à la tranche de 100.001 à 180.000 dirhams. Le surplus restera imposé au taux de 37%.

Période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027:

Tranches du revenu annuel (en DH) Taux IR 0 - 60.000 0% 60.001 - 80.000 10% 80.001 - 100.000 20% 100.001 - 180.000 34% Au-delà de 180.000 37%

En 2028, le seuil d’exonération restera fixé à 60.000 dirhams. Le taux de 10% concernera la tranche de 60.001 à 100.000 dirhams, tandis que la tranche de 100.001 à 200.000 dirhams sera soumise à un taux de 25%. Le surplus restera imposé à 37%.

Période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028:

Tranches du revenu annuel (en DH) Taux IR 0 - 60.000 0% 60.001 - 100.000 10% 100.001 - 200.000 25% Au-delà de 200.000 37%

En 2029, le taux de 10% s’appliquera à la tranche de 60.001 à 130.000 dirhams, celui de 20% à la tranche de 130.001 à 200.000 dirhams. Le taux maximal sera ramené à 35% pour la fraction supérieure à 200.000 dirhams.

Période du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029:

Tranches du revenu annuel (en DH) Taux IR 0 - 60.000 0% 60.001 - 130.000 10% 130.001 - 200.000 20% Au-delà de 200.000 35%

En 2030, la tranche de 60.001 à 150.000 dirhams sera imposée à 10%, celle de 150.001 à 200.000 dirhams à 20%, tandis que le taux maximal sera abaissé à 30% pour la fraction du revenu dépassant 200.000 dirhams.

Période du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029:

Tranches du revenu annuel (en DH) Taux IR 0 - 60.000 0% 60.001 - 150.000 10% 150.001 - 200.000 20% Au-delà de 200.000 30%

Ces taux sont progressifs. Chacun s’applique à la fraction du revenu comprise dans la tranche correspondante, et non à la totalité du revenu annuel.

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Présentant les grandes lignes de la réforme, Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances et de la Performance publique, a notamment mis en avant l’exonération des salariés dont les revenus mensuels sont inférieurs à 10.000 dirhams. Il a également indiqué que 87% des salariés devraient être exonérés de l’impôt sur le revenu.

Cet allègement repose sur la combinaison de deux mesures. La première consiste à relever le seuil annuel de revenu exonéré de 40.000 à 60.000 dirhams à partir du 1er janvier 2027. La seconde porte sur l’augmentation de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels, qui passera de 25% à 45%.

Le relèvement du seuil d’exonération ne suffit donc pas, à lui seul, à expliquer l’exonération annoncée pour les salaires inférieurs à 10.000 dirhams par mois. C’est l’effet combiné de cette hausse et de l’abattement pour frais professionnels qui doit permettre d’atteindre cet objectif dès janvier 2027.

Au-delà de cet allègement immédiat, le calendrier prévu par le PLF 2027 dessine une baisse progressive de la fiscalité sur les revenus salariaux, avec un taux marginal maximal ramené à 30% en 2030, soit un an avant l’échéance de 2031 annoncée par le gouvernement.