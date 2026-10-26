Futur Musée national d’archéologie et des sciences de la Terre: le chantier de construction a atteint 20% de réalisation

Du nouveau du côté du futur Musée national d’archéologie et des sciences de la Terre. La note sur la répartition régionale de l’investissement du projet de loi de finances 2027 apporte une information importante. Au 30 juin 2026, le taux d’avancement de la construction de ce Musée est de 20%. Par ailleurs, l’exécution financière de ce projet très attendu a atteint 35%. Les crédits de paiement s’élèvent à 65 millions de dirhams en 2026, 100 millions de dirhams en 2027 et 70 millions de dirhams en 2028.

Le département de la culture a contribué au budget de construction de ce projet exécuté par l’agence Rabat aménagement, à hauteur de 300 millions de dirhams. Ce Musée, construit par l’architecte Mehdi Mejjati de Symbiose architecture en collaboration avec l’italien Nemesi Architects et l’américain Pool Engineering, sera implanté sur le site de l’ancien siège de l’ambassade des États-Unis à Rabat.

Érigé sur une superficie de 2,7 hectares, il offrira une vue imprenable sur la vallée du Bouregreg ainsi que sur les nouvelles icônes architecturales de la ville, dont le Théâtre Royal de Rabat. Ce nouveau bâtiment ne remplacera pas le Musée de l’Histoire et des civilisations situé à proximité du siège de la Société nationale de radiodiffusion. Il constituera une infrastructure moderne répondant aux standards internationaux et aura pour mission de mettre en lumière le passé prestigieux du Maroc.

Lire aussi : Érigé sur l’ancien site de l’ambassade des États-Unis, le Musée national d’archéologie prend forme

Le parcours muséal sera conçu de manière à mettre en valeur les deux principaux thèmes des collections: les «Sciences de la Terre» et l’«Archéologie». La mise en place d’une première section intitulée «Terre et Maroc» est prévue. Elle retracera les différentes périodes géologiques jusqu’à l’époque contemporaine. Un élément clé de cette section sera, selon les premières informations qui circulent, une carte en relief du Maroc qui constituera une référence essentielle pour le musée.

Cette pièce majeure représentera le Maroc d’aujourd’hui, avec ses villes, ses reliefs et ses sites de fouille scientifique et archéologique. Des systèmes interactifs seront utilisés pour animer cette carte et offriront ainsi une expérience moderne et immersive.

Le musée valorisera la richesse du patrimoine archéologique et géologique du pays à travers des expositions dédiées aux formes tangibles et intangibles de cet héritage.