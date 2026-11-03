Pouvoir d’achat: le gouvernement met en place une commission interministérielle de suivi des prix

Fatima Ezzahra El Mansouri a présidé ce mardi 3 novembre à Rabat une réunion consacrée au pouvoir d’achat. La rencontre a porté sur les évolutions de la situation économique nationale et sur l’impact des fluctuations des prix sur le marché et sur le quotidien des citoyens, indique un communiqué du gouvernement.

À l’issue de cette réunion, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission interministérielle. Elle regroupera tous les départements concernés et tiendra des réunions périodiques. Sa mission sera de suivre les variations des prix et d’arrêter les mesures nécessaires à la protection du pouvoir d’achat, en particulier pour les produits très demandés pendant le mois de Ramadan.

La cheffe du gouvernement a affirmé que l’Exécutif est conscient de la conjoncture économique actuelle et des pressions qui pèsent sur les ménages. Les classes pauvre et moyenne sont les plus exposées, selon le communiqué.

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Fatima Ezzahra El Mansouri a fait de la protection du pouvoir d’achat et de la préservation de la cohésion sociale une priorité absolue dans la mise en œuvre du programme gouvernemental. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour répondre de manière responsable et efficace aux changements rapides observés à l’échelle internationale, indique le communiqué.

L’Exécutif entend formuler et appliquer des mesures concrètes pour atténuer les effets des hausses de prix sur la vie quotidienne des citoyens. Il vise aussi à garantir la stabilité des prix et un approvisionnement normal du marché en produits de base.

Cette réunion s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, du secrétaire général du gouvernement, du ministre de l’Économie et des Finances et de l’Efficacité publique, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Intégration économique, ainsi que du ministre du Transport et de la Logistique.