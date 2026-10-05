Pouvoir d’achat: la feuille de route des associations de consommateurs pour le gouvernement

La Fédération nationale des associations de consommateurs appelle le nouveau gouvernement à protéger durablement le pouvoir d’achat par la transparence des prix, la régulation des marchés et le renforcement des droits des consommateurs.

La Fédération nationale des associations de consommateurs a soumis un mémorandum stratégique au nouveau gouvernement, proposant une feuille de route détaillée axée sur la défense du pouvoir d’achat et la protection des droits des citoyens. «Ce document programmatique insiste sur la nécessité de dépasser les interventions conjoncturelles et sporadiques, jugées insuffisantes pour faire face aux crises récurrentes qui pèsent lourdement sur les ménages», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 6 octobre.

Pour répondre à cette urgence sociale, l’organisation préconise la mise en place d’une politique publique proactive, capable d’anticiper les dysfonctionnements du marché et de neutraliser les tensions inflationnistes avant qu’elles ne s’aggravent. Cette approche préventive vise à élargir les filets de sécurité pour soutenir les classes moyennes et les populations vulnérables, particulièrement exposées aux fluctuations des prix des produits de première nécessité.

Au cœur de cette vision se trouve la création d’un observatoire national des prix, chargé de la mission essentielle de surveiller l’évolution des tarifs, de lutter contre les pratiques spéculatives et de moraliser les circuits de distribution. «La fédération insiste également sur l’impératif d’instaurer une transparence totale dans le secteur des hydrocarbures, exigeant la divulgation claire de la structure des prix finaux, des coûts d’importation et des marges bénéficiaires des acteurs impliqués», note Al Ahdath Al Maghribia.

Le mémorandum met par ailleurs en lumière l’urgence d’accélérer l’achèvement du cadre juridique complémentaire relatif à la loi sur la protection des consommateurs, tout en renforçant les prérogatives des autorités de régulation pour endiguer les pratiques anticoncurrentielles. L’institution souligne l’importance d’encadrer rigoureusement les secteurs vitaux tels que la santé, l’éducation, le transport, l’énergie et les télécommunications, afin de préserver l’intérêt général face aux dérives mercantiles.

Dans une perspective d’intégration institutionnelle, le mouvement consumériste revendique un rôle de partenaire actif dans l’élaboration, l’évaluation et l’orientation des politiques publiques touchant directement à la sécurité alimentaire et aux droits des usagers. Cette participation citoyenne doit s’accompagner d’un effort pédagogique soutenu, mobilisant l’éducation à la consommation et les médias pour sensibiliser le public aux nouveaux défis posés par le commerce électronique et la transition numérique.

La fédération conclut son mémorandum en réitérant sa pleine disponibilité pour engager un dialogue constructif et permanent avec les institutions gouvernementales. L’objectif ultime de cette démarche partenariale demeure la consolidation d’un marché national à la fois transparent, équitable et respectueux des droits fondamentaux du consommateur marocain.