Emploi et jeunesse: bourses d’études, nouveaux internats, alternance... Les principales mesures du PLF 2027

Une plateforme nationale d’enregistrement sera mise en place. Elle offrira un parcours unifié et un diagnostic individualisé aux jeunes de 18 à 29 ans en situation de «NEET».

Le Projet de Loi de Finances 2027 s’articule autour de cinq axes stratégiques, et l’un d’eux porte sur l’intégration des jeunes dans l’éducation, la formation et l’emploi décent. Le texte repose sur un principe: l’insertion durable suppose la continuité du parcours scolaire, de la formation et de l’accès à un emploi digne.

S’appuyant sur la Feuille de route de l’emploi 2025 à 2030, le gouvernement concentre ses efforts sur l’accompagnement des jeunes en situation de «NEET», un anglicisme qui fait référence à ceux qui ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Il vise aussi la suppression des barrières à l’activité des femmes et la réduction des disparités territoriales.

Des politiques pour l’emploi renforcées

Le premier volet du dispositif étend les programmes actifs de l’emploi aux jeunes non diplômés, conformément à la loi n° 51.25. Une plateforme nationale d’enregistrement sera ainsi mise en place. Elle offrira un parcours unifié et un diagnostic individualisé aux jeunes de 18 à 29 ans en situation de «NEET».

Le projet prévoit également une prime à l’emploi versée à l’employeur en cas d’insertion durable du bénéficiaire. Elle reste conditionnée par le maintien effectif du poste de travail. Cette prime remplace l’ancien mécanisme de prise en charge des cotisations sociales, qui connaissait un taux de recours limité. Les formations qualifiantes seront par ailleurs financées sur la base des besoins réels des entreprises, et conditionnées par les résultats effectifs d’insertion.

Une exigence accrue de qualité de l’emploi

Le texte ne se limite pas à la création d’emplois et cherche aussi à en améliorer la qualité. Il prévoit l’adoption de la «Charte du travail décent», qui subordonne l’aide publique à l’emploi au respect d’un seuil minimal de conditions de travail. Un label «Employeur modèle» sera créé pour distinguer les entreprises exemplaires.

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L’inspection du travail sera renforcée et le Code du travail actualisé afin d’encadrer les formes d’emploi émergentes, à savoir le travail via les plateformes numériques, le temps partiel et le télétravail.

Formation professionnelle et alternance élargies

La formation professionnelle constitue le deuxième pilier de la stratégie. La capacité d’accueil de la formation par alternance sera portée à plus de 150.000 bénéficiaires par an. Trois nouvelles Cités des Métiers et des Compétences seront inaugurées dans les régions de Guelmim Oued Noun, de Fès Meknès et de Drâa Tafilalet. Le réseau total atteindra ainsi 12 cités.

Le projet prévoit en outre la création de 24 nouveaux établissements de formation, la réforme de la formation continue et l’ouverture de 6 nouveaux internats. 35.000 bourses d’études seront également allouées.

Une gouvernance des politiques de jeunesse consolidée

Le troisième volet concerne la gouvernance. Un Programme national intégré pour la jeunesse 2027 à 2031 sera lancé. Ce programme transversal s’articule autour de l’orientation, la formation, l’accompagnement entrepreneurial et l’accès au logement.

Les services de proximité et l’animation culturelle et sportive bénéficieront également d’un effort particulier. Un réseau d’environ 1.600 maisons de jeunes sera réhabilité et mis à niveau. Le «Pass Jeunes» sera généralisé au profit de 2,5 millions de bénéficiaires. Les colonies de vacances publiques seront étendues pour accueillir 220.000 jeunes en 2027. Le texte promeut enfin le volontariat civique et la transformation numérique de la gouvernance sectorielle.

Avec des politiques actives de l’emploi plus ciblées, une formation professionnelle élargie et une gouvernance renouvelée, la loi de finances 2027 aspire à dessiner un parcours continu de l’école à l’emploi décent. Elle s’appuie à la fois sur l’incitation des employeurs, la qualification des jeunes et la proximité des services publics.