Economie

Lekjaa n’exclut pas de nouvelles hausses des droits sur les voitures de luxe dans les prochaines années

Des voitures de luxe. Fouzi Lekjaa n’exclut pas de nouvelles hausses des droits d’enregistrement si leur nombre continue d’augmenter au rythme actuel.. DR

Invité de l’émission «Saât Assaraha» sur 2M, mercredi soir, le ministre de l’Économie et des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, a défendu les hausses de fiscalité ciblant certains produits et biens de luxe dans le cadre du PLF 2027. Il n’exclut pas de relever davantage les droits d’enregistrement sur les voitures de luxe si leur nombre continue d’augmenter au rythme actuel.

Par Wadie El Mouden
Le 28/10/2026 à 23h19

«Nous avons augmenté les droits d’enregistrement sur les voitures de luxe», a rappelé le ministre, estimant que cette catégorie de véhicules offre encore une marge de manœuvre fiscale. «Je suis convaincu que si le nombre de voitures de luxe continue d’augmenter au rythme actuel, il reste encore des marges pour relever ces droits», a-t-il affirmé.

En revanche, Fouzi Lekjaa a tenu à rassurer les propriétaires immobiliers. «Nous n’avons touché ni aux droits d’enregistrement ni aux frais de conservation foncière», a-t-il souligné. Le ministre a également indiqué que les citoyens disposant d’anciens biens immobiliers non enregistrés depuis longtemps sont désormais invités à régulariser leur situation.

Lire aussi : Superprofits pétroliers: la hausse de l’IS risque-t-elle d’être répercutée sur le consommateur?

Parmi les autres mesures fiscales évoquées figurent les hausses de taxation sur les cigarettes, notamment électroniques, ainsi que sur les boissons alcoolisées de luxe. Concernant les cigarettes électroniques, le ministre a mis en avant un objectif de protection des jeunes, en particulier aux abords des établissements scolaires. Le niveau des prix constitue, selon lui, un levier pour limiter leur accessibilité.

Le PLF 2027 prévoit également un relèvement de l’impôt sur les sociétés applicable aux grands opérateurs du secteur des hydrocarbures réalisant un bénéfice net d’au moins 100 millions de dirhams. Cette mesure vise les entreprises les plus rentables du secteur, dans un contexte où le gouvernement entend mobiliser davantage les recettes fiscales auprès de certaines activités et catégories de consommation.

Par Wadie El Mouden
Le 28/10/2026 à 23h19
#Fouzi lekjaa#2M#Cigarettes#Fiscalité

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