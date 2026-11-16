Elles ont tout perdu, elles ne veulent plus que la paix, l’appel des femmes du monde à Essaouira

Les participantes au panel «Appel international des femmes pour la paix», réunies sur scène à l’issue de la 3ème édition du Forum mondial des femmes pour la paix, à Essaouira. (S.Belghiti/Le360)

Elles viennent d’Iran, d’Afghanistan, de Palestine, d’Israël, du Soudan, du Cameroun et d’autres pays encore. Leurs pays se font la guerre, ou la subissent, et pourtant elles se sont retrouvées ce samedi 14 novembre à Essaouira, assises à la même table. Presque toutes ont perdu quelqu’un, un frère, une amie, une maison, et c’est justement de là qu’elles parlent.

Essaouira a longtemps été un lieu de coexistence. Pendant des siècles, musulmans, juifs et chrétiens y ont partagé les mêmes ruelles, ce qui lui vaut d’être décrite par Hanna Assouline comme un «écrin de paix et de tolérance». C’est dans ce cadre que ces femmes, que tout oppose sur le papier, ont pu se parler.

Le temps d’un panel consacré à l’«Appel des femmes du monde pour la paix», elles ont dit ce que l’on tait d’ordinaire. Elles ont raconté ce que signifie porter la guerre dans son corps, dans sa chair et dans la mémoire de sa famille, chacune avec sa sensibilité.

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Leurs parcours différaient, leurs combats aussi, leurs blessures ne se ressemblaient pas, et pourtant leur finalité était la même, faire de la paix non plus un vœu pieux mais une exigence, portée par celles qui en paient le prix le plus lourd.

Hanna Assouline, fondatrice des Guerrières de la Paix

De gauche à droite, Hanna Assouline, fondatrice des Guerrières de la Paix, et Ghadir Hani, militante palestinienne et citoyenne israélienne. (S.Belghiti/Le360)

Pour Hanna Assouline, fondatrice des Guerrières de la Paix, la paix n’a jamais été d’abord un combat. «C’est d’abord une identité, et c’est aussi une identité marocaine», affirme-t-elle.

Franco-marocaine de confession juive, elle dit porter cette pluralité depuis l’enfance, et c’est de là que lui vient tout le reste.

«Cette nécessité de vouloir réconcilier, de vouloir réparer, de vouloir mettre en lumière tout ce qu’on a en commun, à l’heure où tout le monde cherche à nous diviser, à nous essentialiser, à nous monter les uns contre les autres et à nous faire croire que nos différences sont des raisons de nous affronter, alors qu’elles sont la plus belle des richesses», ajoute-t-elle.

Le choix d’Essaouira ne doit donc rien au hasard, puisque la ville incarne selon elle la fraternité, et ici la sororité, entre femmes musulmanes et femmes juives.

«Les gens qui savent ce que la guerre coûte, les gens qui ont payé le prix, sont ceux qui savent ce que la paix exige» — Hanna Assouline

Autour d’elle se tiennent des Israéliennes, des Palestiniennes, des Iraniennes, des Afghanes et des Soudanaises, dont beaucoup ont perdu des proches. Elle ne cherche pas à adoucir cette réalité et en fait au contraire la force du mouvement.

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«C’est bien souvent du cœur même de la douleur que viennent des leçons de dignité et de résilience, qui nous obligent à une forme de responsabilité, mais aussi de modestie.»

À ses yeux, il n’y a là aucun paradoxe. «Les gens qui savent ce que la guerre coûte, les gens qui ont payé le prix, sont ceux qui savent ce que la paix exige, et qui savent qu’il n’y a pas d’autre solution que de se battre encore plus fort pour sauver leur avenir, celui de leurs enfants.» Elle appelle donc à leur donner des tribunes et à relayer leur parole partout, jusqu’à ce que leur voix recouvre les paroles de haine.

Ghadir Hani, militante palestinienne et citoyenne israélienne

Ghadir Hani (au centre). (S.Belghiti/Le360)

Elle est montée sur scène avec, derrière elle, des femmes du Soudan, d’Afghanistan, d’Iran, du Cameroun, de France, du Maroc, de Palestine et d’Israël. Et c’est elle, palestinienne et citoyenne d’Israël, qui a ouvert son discours par cet aveu: «Mon cœur est lourd de douleurs partagées, mais il est plein d’espoir.»

Ghadir Hani vient d’une région où la guerre se vend comme une fatalité. Elle en connaît la mécanique par cœur: «Le conflit est géré par des hommes dans des salles closes, pendant que les femmes ramassent les morceaux et recollent ce qui reste de nos sociétés brisées.» De Kaboul à Khartoum, de Gaza à Tel-Aviv, dit-elle, les combats se répondent.

«Il ne peut y avoir de paix durable sans justice, ni de sécurité sans les femmes à la table des décisions» — Ghadir Hani

La violence des hommes et la guerre servent le même but: faire taire les femmes. «Mais aujourd’hui, épaule contre épaule, main dans la main, le temps du silence est terminé», a-t-elle confié.

À son revers, elle porte l’épingle de la résolution 1325 de l’ONU, qui réclame la place des femmes dans les négociations de paix. Pour elle, il ne s’agit pas d’un bijou mais d’une exigence. «Il ne peut y avoir de paix durable sans justice, ni de sécurité sans les femmes à la table des décisions.»

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Son combat n’a rien d’abstrait. Elle refuse un monde où l’on tue, où l’on affame, où l’on prend en otage des enfants, qu’ils soient palestiniens ou israéliens.

«Ouvrir son cœur à la douleur de l’autre dans les moments difficiles n’est pas une faiblesse, c’est le plus haut degré du courage politique et humain.» Elle avertit ensuite que, lorsque chaque camp se replie sur sa souffrance, la guerre ne finit plus.

«Nous ne demandons pas la paix comme une miette ou un geste de bonne volonté, nous l’exigeons comme un droit humain. Nous refusons d’être des victimes éternelles, nous refusons d’être des ennemies, nous sommes les faiseuses de l’avenir commun.»

Nava Hefetz, rabbine

De gauche à droite, Nava Hefetz, rabbine, Ali Abu Awad et Ghadir Hani. (S.Belghiti/Le360)

«J’ai été bannie de toute ma famille, sauf mes enfants. Ils me traitent de traître, ils me disent: va à Gaza te faire violer par le Hamas. Et moi, je refuse absolument de céder. Le désespoir n’est pas un programme de travail. On a l’espoir, et cet espoir, on le traduit en actions.»

Israélienne, rabbine, installée à Jérusalem, Nava Hefetz milite pour que les femmes accèdent aux lieux de décision, en Israël comme en Palestine, et dit avoir été rejetée par ses proches en raison de cet engagement. Son discours s’est ouvert sur un appel. Après avoir salué Hanna Assouline, qu’elle présente comme sa «fille adoptive», elle a déclaré: «Ce n’est pas le temps des sourires, c’est le temps du changement.»

Ce changement, elle affirme l’avoir déjà observé. Elle rappelle que le conflit dans sa région dure depuis plus de cent ans, soit plus longtemps que la guerre de Cent Ans en Europe, et que les femmes y restent éloignées des décisions.

«Je suis une femme israélienne, je suis une femme palestinienne, une femme iranienne, soudanaise, camerounaise, afghane, marocaine.» — Nava Hafetz

Aux dernières élections en Israël, 33 femmes ont toutefois été élues à la Knesset. Elle explique que ce résultat est le fruit d’une démarche collective. Pendant plus d’un an, un groupe de femmes a rencontré les chefs de presque tous les partis pour demander des listes «en fermeture éclair», alternant un homme et une femme.

Elle poursuit ce travail jusqu’à Gaza. Avec le professeur David Hassan, elle y a fondé des villages d’enfants et un centre pour les femmes. Elle raconte avoir demandé un jour à ces dernières de quoi elles avaient besoin en premier.

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«Une douche. Ça fait des mois qu’on ne se touche pas. On vit dans des camps, il y a des hommes tout autour.» Elle commente cette réponse en ces termes:

«C’est tellement trivial pour nous, les privilégiées. Le centre compte aujourd’hui mille femmes, et l’objectif est d’en réunir 10.000 en 2027, car une femme, et encore une femme, et encore une femme, ça fait finalement la force».

Cette conviction se retrouve dans les identités qu’elle égrène devant l’assistance. «Je suis une femme israélienne, je suis une femme palestinienne, une femme iranienne, soudanaise, camerounaise, afghane, marocaine. Ce sont elles qui amèneront la paix, ce ne sont pas les hommes.»

Ghita El Khyari, ancienne diplomate marocaine

De droite à gauche, Ghita El Khyari, Fatemeh Jailani, Nava Hefetz, rabbine, et Ghadir Hani. (S.Belghiti/Le360)

«Je ne viens pas d’un pays en guerre. Je n’ai jamais connu les bombes, ni l’exil forcé. Et pourtant, moi aussi, je suis une guerrière de la paix.» Marocaine, ancienne responsable d’un fonds des Nations unies dédié aux femmes, Ghita El Khyari a pris la parole à Essaouira en commençant par dire ce qu’elle n’avait pas vécu, avant d’expliquer pourquoi elle se sentait malgré tout à sa place. Elle a confié que, malgré les nombreuses conférences internationales auxquelles elle a participé, elle n’avait «jamais été aussi émue» qu’au cours de ces deux ou trois derniers jours, et dit sa fierté de voir son pays porter ce projet avec autant d’ouverture que de détermination.

Ce mot de «guerrière», elle l’apprécie parce qu’il lui évite deux pièges. Le premier consisterait à croire que la recherche de la paix est une quête naïve, alors qu’elle exige souvent plus de courage que le conflit armé. Le second reviendrait à voir les femmes comme un bloc, naturellement plus pacifiques que les autres. Pour elle, la question n’a rien d’une essence. «Ce qui nous rend plus aptes à construire la paix, ce n’est pas tant qui nous sommes, mais ce que nous subissons.» Aucun pays au monde n’a atteint l’égalité entre les hommes et les femmes, et ces discriminations donnent aux femmes le vécu des minorités et des laissés-pour-compte. «Vous les voyez, parce qu’ils portent un bout de vous en eux et que vous portez un bout d’eux en vous.»

« Ce qui nous rend plus aptes à construire la paix, ce n’est pas tant qui nous sommes, mais ce que nous subissons » — Ghita El Khyari

Cette conviction, elle affirme l’avoir vérifiée sur le terrain. En 2016, elle a construit de zéro le Fonds des femmes pour la paix et l’action humanitaire, tout juste créé par l’ONU. Parti de quatre pays, il a soutenu près de 1.900 organisations dans une cinquantaine de pays et mobilisé 250 millions de dollars. Une évaluation avait alors établi que la participation des femmes à la construction de la paix était le levier le plus sous-exploité dont disposait l’ONU. «Leur droit d’y participer est inaliénable, mais au-delà, leur participation bénéficie à la société tout entière.»

Elle rappelle ainsi qu’un accord de paix négocié avec des femmes à la table a 35 % de chances supplémentaires de durer au moins quinze ans. Selon elle, les femmes et leurs organisations «détiennent le savoir», puisqu’elles connaissent les solutions sur le terrain et peuvent répondre immédiatement quand une crise survient.

Mais elle est aussi venue lancer une alerte. Leur présence dans les processus de paix est en recul. «On est à 5 % je crois, et c’est un signal d’alerte.» L’aide internationale vient de connaître une chute d’environ un quart, la plus forte depuis le début de sa mesure, et près de la moitié des organisations de femmes risquent de fermer dans les six prochains mois. Elles ne reçoivent que 0,2 % de l’aide au développement. Pour elle, leur répression comme leur définancement constituent «un présage sombre pour l’avenir du pays dans lequel elles se trouvent».

Son appel aux États et aux donateurs tient en un chiffre, celui d’au moins 1 % de leurs budgets réservé à ces organisations. Elle s’excuse par avance du caractère utilitariste de son argument, mais en fait un levier. «Investir dans les organisations de droits des femmes, c’est le meilleur retour sur investissement que vous puissiez avoir. Elles font énormément avec très peu. Imaginez ce qu’elles pourraient faire avec beaucoup.»

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Ancienne fonctionnaire de l’ONU, elle dit avoir connu beaucoup de frustrations avec l’organisation. Elle plaide pourtant pour le multilatéralisme. «Nous avons besoin du multilatéral, et d’un droit international qui s’applique de la même manière partout.» Elle a conclu sur une formule. «L’argent est le nerf de la guerre, et c’est aussi le nerf de la guerre pour la paix. Le jour où nous leur donnerons la place et le soutien qui leur reviennent, la paix aura une chance réelle.»

Esther Omam, militante camerounaise

Esther Omam, militante camerounaise. (S.Belghiti/Le360)

Les machettes étaient déjà sorties. Les hommes armés s’apprêtaient à égorger ses enfants quand l’un d’eux a reconnu sa fille aînée. «N’est-ce pas toi qui étais venue dans le premier village que les militaires avaient brûlé, avec des tablettes pour purifier l’eau ?» Elle a répondu oui. Il a dit à ses hommes d’arrêter. «C’est grâce à cette reconnaissance que mes enfants ont eu la vie sauve.»

Directrice exécutive de Reach Out Cameroon, Esther travaille depuis des années dans la crise anglophone, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays, là où, dit-elle, «nous avons enterré nos enfants, nous avons vu des familles fuir».

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Sa voiture a été brûlée. Sa maison a été attaquée à trois reprises. Des membres de son équipe ont été enlevés. Elle a reçu des images de cercueils et de croix pour la faire taire.

«Il y a des nuits où l’on entend des bruits dehors et où toute la famille est saisie par la peur. Il y a des enfants qui grandissent trop vite parce que le conflit est entré dans leur maison.» Elle a dû s’installer un an et demi à Douala pour mettre les siens à l’abri, sans jamais cesser de travailler.

Son action, elle la chiffre. Selon elle, son organisation a touché en 2024 plus de 2,8 millions de personnes, dont près d’1,5 million de femmes et de filles. Elle a informé le Conseil de sécurité de l’ONU en 2019 et conduit une marche de 4.500 personnes après la mort de sept enfants tués dans une école.

Elle a aussi emmené une délégation de femmes face à des leaders séparatistes, quatre heures et demie à huis clos, pour obtenir la levée de l’interdiction faite aux enfants d’aller à l’école. «Nous avons pleuré, pleuré, pleuré.» Le conflit n’a pas cessé pour autant, reconnaît-elle, mais des enfants sont retournés en classe, «même sans uniforme, sans livres, sans la sécurité que mérite chaque enfant».

«Une femme bâtisseuse de paix est perçue comme une menace, non pas parce que nous sommes violentes, mais parce que nous avons le courage de parler à tout le monde» — Esther Omam

Ce dialogue avec tous les camps lui a coûté cher. Parce qu’elle parle au gouvernement comme aux groupes armés, elle a été soupçonnée et son organisation a été suspendue. «Une femme bâtisseuse de paix est perçue comme une menace, non pas parce que nous sommes violentes, mais parce que nous avons le courage de parler à tout le monde.» Elle dit n’avoir obtenu aucune réponse claire, alors même que le gouvernement continue de collaborer avec elle, «parce qu’il a besoin de nous».

Elle n’a pas pour autant reculé. «J’ai choisi de continuer non pas parce que je n’ai pas peur, mais parce que la paix est trop importante pour être laissée uniquement à ceux qui portent les armes.»

Fatemeh Jailani, militante afghane

De droite à gauche, Ghita El Khyari, Fatemeh Jailani, Nava Hefetz, rabbine, et Ghadir Hani. (S.Belghiti/Le360)

Le seul droit qui reste aujourd’hui aux femmes afghanes, c’est de ne pas avoir les os brisés par leur mari.» En prenant la parole au Forum mondial des femmes pour la paix, Fatemeh Jailani n’a rien cherché à adoucir de la réalité que vivent les Afghanes. La directrice des opérations de l’organisation SINGA a livré un témoignage sans concession sur la situation de son pays, en soulignant que le sort de ces femmes ne se résume pas au retour des talibans au pouvoir en 2021. Pour comprendre comment l’Afghanistan en est arrivé là, estime-t-elle, il faut remonter bien plus loin dans l’histoire.

Elle précise d’emblée qu’elle ne s’exprime pas uniquement en son nom. Elle porte aussi la voix d’activistes, d’enseignantes, d’artistes, d’entrepreneuses, de journalistes et de sa propre mère. Certaines vivent en exil, d’autres sont restées en Afghanistan, où «le moindre acte de courage peut tout coûter». Leur message tient en une idée. Ce qui arrive aujourd’hui aux Afghanes a commencé bien avant la chute de Kaboul.

«Un système qui fait de chaque femme une prisonnière doit aussi faire de chaque homme son geôlier» — Fatemeh Jailani

Fatemeh Jailani revient alors sur le XIXe siècle, lorsque la Grande-Bretagne et la Russie se disputaient le contrôle de l’Asie centrale, une rivalité connue sous le nom de «Grand Jeu». Cette période illustre, à ses yeux, la place longtemps réservée à son pays dans les rivalités internationales.

«L’Afghanistan n’a jamais été un joueur. C’était le plateau sur lequel les autres jouaient.» Au XXe siècle, les puissances changent, mais le pays reste pris dans les conflits des autres. Après l’invasion soviétique, les États-Unis et leurs alliés acheminent des armes par le Pakistan, qui soutient des groupes de résistance radicalisés et finance des écoles religieuses, où de nombreux garçons, souvent orphelins de guerre, sont endoctrinés. «C’est de cet environnement que les talibans ont émergé», rappelle-t-elle.

Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis et leurs alliés chassent les talibans du pouvoir. Une nouvelle guerre s’ouvre, accompagnée de promesses de démocratie. Près de vingt ans plus tard, pourtant, Washington négocie son retrait directement avec les talibans, sans le gouvernement afghan à la table des discussions, et sans les femmes non plus. «Elles avaient pourtant tout à perdre», souligne Fatemeh Jailani. Dix-huit mois plus tard, Kaboul tombe.

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Elle reprend ensuite l’expression souvent employée pour désigner l’Afghanistan, celle de «cimetière des empires», mais invite à regarder au-delà des puissances vaincues. «Si vous creusez dans ce cimetière, quels corps trouvez-vous? Pas seulement ceux des empires.» Elle évoque les femmes, les hommes et les enfants afghans, ainsi que les mines héritées des guerres, et décrit une population dont près de la moitié vit aujourd’hui en situation de crise humanitaire. Certaines familles en sont réduites à vendre leurs biens, parfois même leurs enfants.

Pour les Afghanes, le retour des talibans a signifié la perte progressive de presque toutes leurs libertés. Elles ont d’abord perdu le droit de voyager, puis l’accès à l’école après douze ans, avant que les parcs, le sport, le travail et même les soins ne leur soient interdits. Leur présence dans l’espace public s’est réduite au fil des interdictions. C’est dans ce contexte que Fatemeh Jailani en vient à la phrase qui ouvre son intervention, sur le seul droit qui leur resterait, celui de ne pas subir de violences conjugales au point d’avoir les os brisés.

Elle rappelle aussi que les hommes ne sont pas épargnés par ce système. «Un système qui fait de chaque femme une prisonnière doit aussi faire de chaque homme son geôlier.» Elle s’interroge ensuite. «Que sont les talibans, sinon de jeunes garçons qui ont grandi dans des guerres qu’ils n’avaient pas choisies?» Elle évoque ainsi les effets de décennies de conflits et la façon dont la violence peut s’installer durablement dans une société. Elle précise toutefois aussitôt les limites de cette lecture. «Cela sert à expliquer. Cela ne justifie en rien l’apartheid de genre qu’ils imposent, ni la persécution des minorités ethniques.»

Son intervention prend alors une dimension internationale. Fatemeh Jailani interpelle les démocraties occidentales sur l’écart entre les principes qu’elles défendent et certaines de leurs décisions. Elle rappelle la promesse de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, selon laquelle tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Elle cite la décision rendue en 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne sur la protection des femmes afghanes, ainsi que les mandats d’arrêt délivrés en juillet 2025 par la Cour pénale internationale contre des dirigeants talibans pour persécution fondée sur le genre. Dans le même temps, déplore-t-elle, l’Union européenne, la France et d’autres pays négocient avec les autorités talibanes l’organisation de retours vers l’Afghanistan, au nom de la sécurité et du contrôle migratoire.

Pour elle, cette contradiction a des conséquences. «Les autres autocraties regardent, une transaction après l’autre. Ceux qui prospèrent grâce à la domination savent que la normaliser quelque part, c’est la rendre plus facile partout.» Elle met ainsi en garde contre une diplomatie qui finirait par banaliser les pratiques de régimes accusés de persécutions.

Fatemeh Jailani ne rejette pas tout dialogue avec les talibans, mais elle en fixe les conditions. «Le dialogue avec les talibans est inévitable, mais il doit servir uniquement à défendre les droits fondamentaux.» Les Afghanes, insiste-t-elle, ne doivent plus être absentes des négociations qui décident de leur avenir. «Ne négociez plus jamais leur liberté avec les talibans sans que les Afghans, leurs femmes et leur peuple soient présents à la table, en égaux.»

Avant de conclure, elle revient sur les conséquences de l’abandon de l’Afghanistan par la communauté internationale, qui a contribué, selon elle, à ouvrir la voie à Al-Qaïda et aux attentats du 11 septembre. «Et pourtant, nous sommes ici, en train de refaire les mêmes erreurs», prévient-elle.

Son dernier message s’adresse à toute la salle. «Si nous ne défendons pas le monde auquel nous prétendons croire, non seulement pour nos propres citoyens, mais aussi pour les autres, nous nous réveillerons un jour dans un monde dirigé par ceux avec qui nous aurons négocié la liberté des autres.» Puis elle achève sur ces mots. «Parlez. Personne ne sera épargné. Ni vous, ni moi, et certainement pas la démocratie.»

Aïda Tavakoli, militante iranienne

Aïda Tavakoli, militante franco-iranienne. (S.Belghiti/Le360)

Comment parler de paix lorsque son propre pays est bombardé et que l’on ne parvient même plus à joindre sa famille? C’est par cette question, née de son expérience personnelle, qu’Aïda Tavakoli a pris la parole au Forum mondial des femmes pour la paix.

Militante franco-iranienne engagée dans le développement, elle est revenue sur les derniers mois vécus par l’Iran et sur le sentiment d’impuissance qui l’a accompagnée depuis la France. Au-delà de la guerre, c’est surtout l’absence d’engagement en faveur de la paix avant le début des conflits qu’elle a voulu dénoncer.

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Elle raconte avoir vu les images de son propre quartier bombardé sans savoir si ses proches avaient survécu. Pendant 88 jours, explique-t-elle, les Iraniens de l’étranger n’ont pu ni joindre leurs familles ni connaître leur sort. Dans le même temps, elle était invitée sur des plateaux de télévision où certains lui demandaient si les bombardements de son pays lui donnaient de l’espoir. «Je voyais mon quartier bombardé sans pouvoir contacter ma famille pour savoir si elle avait survécu», confie-t-elle.

Ce décalage entre la réalité vécue par les populations et les débats menés à distance l’a particulièrement marquée. En France, elle a vu la société civile se diviser de plus en plus entre positions pro-guerre et anti-guerre, pro-palestiniennes et pro-israéliennes. «J’ai vu la démocratie dans laquelle je vis perdre ses repères», dit-elle. À force de se ranger dans des camps, estime-t-elle, on finit par ne plus écouter ceux qui subissent réellement les conséquences des conflits.

C’est ce qu’elle refuse. Pour Aïda Tavakoli, la question ne devrait pas seulement être de savoir qui a déclenché une guerre ni de désigner des responsables une fois les bombardements commencés. Elle devrait aussi porter sur ce qui aurait pu être fait pour l’empêcher. «Tout le monde critique celui qui a commencé la guerre, mais personne ne se pose réellement la question: qu’aurions-nous pu faire pour éviter qu’elle éclate?»

Cette interrogation la ramène à l’Iran et au mouvement «Femme, Vie, Liberté», né après la mort de Mahsa Amini en 2022. Elle rappelle les mobilisations de la jeunesse iranienne et les appels lancés à la communauté internationale pour soutenir la société civile, protéger les militants et agir contre les violations des droits fondamentaux.

À ses yeux, ces appels n’ont pas reçu les réponses nécessaires. «Quand on abandonne les populations et qu’on laisse les injustices se poursuivre chaque jour, les mauvais acteurs peuvent déclencher une guerre.» Elle va plus loin. «La guerre n’arrive pas seulement parce que certaines personnes décident de la déclencher. Elle arrive aussi parce que ceux qui pouvaient agir n’ont pas fait leur travail.»

Ce constat l’amène à questionner les priorités internationales. Elle rappelle les investissements considérables consacrés pendant des années aux nouvelles technologies militaires, aux drones et aux armes capables de frapper toujours plus efficacement, et leur oppose une question simple. «Combien avons-nous investi dans la paix?» Elle regrette le manque de ressources accordées aux initiatives de dialogue et aux acteurs de la société civile, notamment ceux qui, en Israël et en Palestine, tentent de faire entendre d’autres voix malgré la guerre et les deuils.

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La paix, selon elle, ne peut pas être un sujet dont on se saisit une fois les armes déposées. «La paix n’est pas l’absence de guerre», rappelle-t-elle. Elle suppose un travail constant contre les injustices, les inégalités et les atteintes aux droits fondamentaux, et réclame du temps, des moyens et une véritable écoute des populations concernées.

«Si vous voulez la paix, commencez à la construire » — Aïda Tavakoli

Son dernier message s’adresse à celles et ceux qui, au sein des sociétés civiles, se retrouvent enfermés dans des oppositions qui empêchent parfois tout dialogue. «Les sociétés civiles ne sont pas des cases. Ce sont des personnes qui ont de véritables histoires. Écoutez-les.» Elle interpelle enfin directement les responsables politiques. «Si vous voulez la paix, commencez à la construire.»

Mayada Adil, militante soudanaise

Mayada Adil, militante soudanaise. (S.Belghiti/Le360)

«Je viens de la terre des Kandakas, les grandes reines, les reines régnantes du royaume de Koush.» C’est par cette image que la militante soudanaise Mayada Adil a ouvert son intervention à Essaouira, en remontant il y a 2.000 ans pour rappeler qu’une femme à la table des négociations avait déjà suffi à préserver une civilisation. Elle a ensuite décrit l’effacement des Soudanaises des processus de paix, avant de livrer un appel à ne pas laisser son pays sombrer dans l’oubli.

Elle raconte comment une Kandaka nommée Amanishakheto, «guerrière borgne et dépourvue de patience», avait défié l’empereur romain Auguste. «Elle a emporté la tête de l’une de ses statues et l’a enterrée sous les marches de son mur de pierre, pour que tous ceux qui viendraient défier son royaume marchent sur l’empereur.» La reine s’est ensuite assise à la table des négociations et en est repartie sans verser de tribut à Rome. «Une femme à la table, et une civilisation a survécu pendant de nombreuses générations.»

Cette figure ancienne trouve, selon elle, un écho dans l’histoire récente. En 2019, une révolution pacifique a inspiré le monde entier, et ce sont encore les Soudanaises qui se tenaient en première ligne.

Mayada Adil évoque l’image d’une jeune femme vêtue de blanc, debout sur le toit d’une voiture, chantant devant des milliers de manifestants pacifiques. Le monde lui a donné le nom de Kandaka, mais son vrai nom est Ala Salah. L’élan s’est pourtant arrêté aux portes des salles de décision. «Quand les chaises ont été distribuées, les femmes ont été remerciées, applaudies, puis invitées à attendre à l’extérieur des salles.»

La guerre d’avril 2023 a ensuite aggravé la situation. Mayada Adil cite ONU Femmes, selon qui aucune des négociations de paix formelles n’a compris une seule négociatrice soudanaise. «Pas une seule.» Depuis le début du conflit, ajoute-t-elle, les femmes sont utilisées en permanence comme une tactique de guerre.

Elle revient alors sur son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations unies, il y a trois ans. Elle dit y avoir déclaré qu’elle ne s’exprimait pas en tant que jeune militante, mais en tant que «S., 24 ans, victime d’un viol le 9 juillet 2023 à Khartoum, devant sa famille». Elle a aussi évoqué le cas d’une épouse violée à plusieurs reprises dans un camp du Darfour par un homme en tenue officielle, qui la menaçait de s’en prendre à d’autres femmes si elle parlait. Elle dit avoir affirmé au Conseil que «les auteurs de ces crimes circulent librement à l’heure où nous parlons, traitant le corps des femmes comme leur propre champ de bataille».

La réponse reçue l’a laissée amère. «Tout ce que j’ai entendu en retour, c’est ‹ profondément préoccupés ›, tant de fois que je pourrais collectionner ces mots vides. La préoccupation ne permet pas à ces femmes d’obtenir une couverture, des médicaments ou un endroit sûr.»

Sa question, dit-elle, reste inchangée. «Pourquoi le Soudan est-il une crise oubliée?» Elle avance sa propre explication, qu’elle présente comme une chose que l’on dit rarement dans une salle comme celle-ci. «Notre couleur de peau n’est pas assez blanche. Nous ne sommes pas les immigrés parfaits, nous ne sommes pas les réfugiés parfaits, et nous ne sommes pas les victimes parfaites.»

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Les chiffres qu’elle avance dessinent l’ampleur de la crise. L’ONU a vérifié plus de 546 incidents de violences sexuelles, touchant plus de 800 victimes, presque toutes des femmes et des filles. Ce bilan ne représente toutefois qu’une fraction de la réalité, puisque celles qui parlent sont souvent reniées par leur famille et par leur communauté. Au moins huit millions d’enfants ne sont pas scolarisés, dont environ 4,1 millions de filles.

Malgré cela, les Soudanaises ont multiplié les prises de parole. «Nous avons porté nos voix au plus haut niveau de gouvernance, dans chaque organisation internationale, à chaque forum pour les femmes. Mais cela ne semble pas fonctionner.» C’est pourquoi elle s’est tournée vers les féministes réunies à Essaouira, venues de Palestine, d’Israël, d’Iran, d’Afghanistan, du Maroc, de France, du Cameroun et d’ailleurs. «Vous êtes mon dernier recours.»

« Ne laissez pas le Soudan et le peuple soudanais être enterrés dans le silence» — Mayada Adil

Elle leur demande de porter les voix soudanaises, «nos belles histoires comme nos histoires pénibles», dans leur quotidien et dans leurs propres combats pour les autres femmes. Elle referme alors son discours sur l’image qui l’avait ouvert. «Il y a 2.000 ans, une Kandaka a enterré la tête d’un empereur pour qu’il ne soit jamais oublié. Je ne vous demande pas d’enterrer qui que ce soit, bien sûr. Je vous demande seulement de ne pas laisser le Soudan et le peuple soudanais être enterrés dans le silence.»

Ainsi s’est achevée la 3ème édition du Forum mondial des femmes pour la paix, avec la conviction partagée que la paix ne se décrète pas sans celles qui en paient le prix.