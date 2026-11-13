Israël-Palestine: Bourita détaille les initiatives du Maroc en faveur de la paix

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, lors de son intervention au 3e Forum mondial des femmes pour la paix, vendredi 13 novembre 2026 à Essaouira. (S.Belghiti/Le360)

Essaouira, la cité des Alizés, a fait de la coexistence son héritage. Musulmans et juifs y ont partagé pendant des siècles les mêmes ruelles, et Bayt Dakira, la Maison de la mémoire, y expose aujourd’hui le Coran et la Torah côte à côte.

C’est dans cette ville, devenue un symbole de dialogue entre les communautés, que le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue français, Jean-Noël Barrot, ont pris la parole vendredi, à Dar Souiri, devant des militantes de la paix venues de zones de conflit.

Cette rencontre s’est tenue à l’occasion de la deuxième journée du troisième Forum mondial des femmes pour la paix, organisé du 12 au 14 novembre par l’association Les Guerrières de la Paix, nominée pour le Prix Nobel de la paix 2025.

Le forum réunit plus de 500 participantes: militantes, élues, diplomates, artistes et représentantes d’organisations internationales. Ses travaux se déroulent à Bayt Dakira, à Dar Souiri et à la Sqala, et s’achèveront samedi par l’adoption d’un «Appel international des femmes pour la paix».

Prenant la parole en premier, Nasser Bourita a tenu à saluer le conseiller du roi, André Azoulay, dont l’engagement a contribué à faire d’Essaouira un lieu singulier de mémoire et de dialogue. «Je regarde, Monsieur le conseiller André Azoulay, et je me dis que ce forum n’aurait pas pu se tenir ailleurs ni sans vous», a-t-il déclaré.

Nasser Bourita: Essaouira, un symbole du dialogue et de la coexistence

Le ministre a rappelé que Bayt Dakira, inaugurée par le roi Mohammed VI le 15 janvier 2020, témoigne de cette histoire de coexistence et de la volonté de la préserver. «Il est difficile d’imaginer un lieu plus symbolique qu’Essaouira pour réfléchir à l’avenir et au chemin de la paix, ainsi qu’au rôle de la diplomatie et de la société civile dans le contexte difficile que nous traversons», a-t-il souligné.

S’adressant ensuite à Hanna Assouline, fondatrice des Guerrières de la Paix, il a salué une initiative «citoyenne avant d’être féministe, et surtout, avant tout, humaine». Il a rappelé que l’Ambassade du Maroc à Paris avait été parmi les premières chancelleries à l’accueillir et à écouter son projet. Le ministre a également rendu hommage à la persévérance des militantes, qui ont continué à défendre le dialogue malgré les tensions provoquées par la guerre à Gaza et les critiques auxquelles elles ont été exposées.

«Vous avez choisi la paix avant le 7 octobre. Vous avez continué à la défendre pendant que la guerre rendait votre combat plus difficile, mais rendait aussi votre parole plus nécessaire. Vous avez essuyé des critiques, parfois reçu des messages de haine, et pourtant, vous avez tenu. Votre détermination suscite notre admiration à tous», leur a-t-il lancé.

Une relation maroco-française au service des dossiers régionaux

Nasser Bourita s’est ensuite réjoui de prendre part à cette rencontre aux côtés de son homologue français, qu’il a présenté comme «un collègue, un frère et un ami». Les deux ministres travaillent, a-t-il expliqué, dans le cadre des orientations du roi Mohammed VI et du président Emmanuel Macron, avec pour objectif de renforcer les relations entre Rabat et Paris.

La signature prochaine d’un traité d’amitié entre les deux pays a marqué une nouvelle étape dans ce rapprochement. «La relation maroco-française vit l’un de ses moments les plus particuliers, marqué par la sérénité, l’ambition et le partenariat stratégique», a-t-il affirmé.

Cette dynamique se traduit également par une coopération sur plusieurs dossiers internationaux, notamment le maintien de la paix, la diplomatie climatique et la situation au Moyen-Orient. Le ministre a notamment rappelé le soutien du Maroc à l’initiative française en faveur de la solution à deux États, portée à l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi que l’accueil par le Royaume d’une réunion de l’Alliance globale pour sa mise en œuvre.

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Il a souligné, dans ce cadre, le rôle du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, et l’engagement du président français en faveur d’une paix «juste, durable et fondée sur la solution à deux États».

Abordant le fond des échanges, Nasser Bourita a rappelé que la paix ne repose pas uniquement sur les accords conclus entre les gouvernements, mais aussi sur leur capacité à s’inscrire dans les sociétés et à favoriser le vivre-ensemble.

«La paix n’est pas une fatigue de la guerre. La paix est une décision», a-t-il déclaré. Il a expliqué que les accords sont parfois conclus lorsque les parties belligérantes, épuisées par les combats, estiment que leur coût est devenu trop élevé. Mais une paix née de cette seule lassitude risque de rester fragile. Pour durer, elle doit dépasser l’arrêt des armes et permettre de «guérir les mémoires, d’apaiser les peurs et de redonner de l’espoir».

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C’est précisément dans cet espace que le ministre situe le rôle de la société civile. Les diplomates peuvent négocier et les gouvernements signer des accords, mais leur consolidation dépend aussi de la volonté des populations de vivre ensemble. Le rejet de l’autre et les discours extrémistes peuvent, à ses yeux, remettre en cause les acquis les plus importants.

Cette conviction explique également la place qu’il accorde aux femmes dans les processus de paix. Rappelant que celles-ci ne représentent que 16% des participants aux négociations dans le monde, il a souligné que leur présence augmente de 35% les chances de parvenir à un accord. «La voix des femmes n’est pas une voix de luxe. C’est une voix indispensable», a-t-il insisté.

Un engagement diplomatique et des actions concrètes

Pour illustrer cette approche, Nasser Bourita a rappelé que l’engagement marocain au Moyen-Orient s’inscrit dans une vision constante du roi Mohammed VI, fondée sur la défense des droits légitimes du peuple palestinien et la création d’un État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, vivant en paix et en sécurité aux côtés d’Israël.

«Ceux qui pensent que la guerre et la logique de la force peuvent changer une trajectoire que ni l’histoire, ni la géographie, ni la démographie ne rendent viable se trompent», a-t-il affirmé. Pour le ministre, la solution à deux États reste la seule issue permettant de parvenir à une stabilité durable dans la région.

Cette position se traduit par des démarches diplomatiques, mais aussi par un engagement sur le terrain. En sa qualité de président du Comité Al-Qods, le Souverain s’appuie notamment sur l’Agence Bayt Mal Al-Qods pour soutenir les populations palestiniennes et préserver l’identité de la ville sainte.

Nasser Bourita a détaillé plusieurs actions de l’agence, dont la gestion de dix établissements scolaires à Jérusalem, la prise en charge de plus de 300 orphelins dans la bande de Gaza et l’accompagnement de plus d’une centaine d’enfants blessés pendant la guerre. L’aide alimentaire, le soutien aux femmes à travers des activités génératrices de revenus et la préservation du caractère palestinien de Jérusalem font également partie de ses interventions.

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«Au Maroc, lorsque nous parlons de solidarité, ce n’est pas seulement un slogan ou un discours. C’est une action sur le terrain», a-t-il insisté.

Mais le soutien aux Palestiniens ne constitue qu’un volet de cette démarche. Le ministre a également évoqué les efforts déployés par le Maroc pour rapprocher Israéliens et Palestiniens, en créant des espaces de rencontre entre des acteurs qui, parfois, refusaient au départ de partager une même salle.

Il a raconté comment, lors de premières réunions organisées à l’Institut français du Maroc, les deux parties avaient dû être installées dans des salles distinctes. Les échanges se faisaient alors par l’intermédiaire des organisateurs. Ce n’est qu’au terme de discussions qu’elles avaient accepté de se retrouver autour d’une même table. Au fil des rencontres, les relations ont évolué, jusqu’à voir certains participants partager des activités informelles, comme des séances de footing.

Pour Nasser Bourita, ces expériences montrent que les obstacles au dialogue ne sont pas uniquement politiques. Ils sont aussi psychologiques et humains. «Parfois, et même souvent, l’officiel et le politique constituent un obstacle psychologique que la société civile et les acteurs de terrain doivent dépasser. Ils doivent forcer les portes et faire avancer les accords», a-t-il expliqué.

Il a ainsi appelé les militantes à poursuivre leur travail, à maintenir les liens entre les sociétés civiles et à faire entendre les voix modérées, souvent fragilisées dans les périodes de conflit. Il leur a également demandé de préparer l’après-guerre, en rappelant que la reconstruction matérielle de Gaza ne pourra suffire sans un travail sur les esprits et l’éducation.

«C’est bien de reconstruire une ville, c’est bien d’en faire même une nouvelle Singapour. Mais qu’en est-il de l’humain? Qu’en est-il de ceux qui habiteront ces gratte-ciel?», a-t-il interrogé. Sans une véritable adhésion au vivre-ensemble, a-t-il prévenu, les investissements consacrés à la reconstruction risquent de ne pas résister aux tensions futures.

Le ministre a enfin mis en garde contre les acteurs qui cherchent à faire échouer les processus de paix, estimant qu’ils imposent aujourd’hui leur agenda au Moyen-Orient. «Il est temps que nous reprenions cet agenda», a-t-il lancé, avant de conclure sur la nécessité de ne pas renoncer à la perspective de deux États: «Il n’y a pas de plan B. Il n’y a pas d’autre solution que la paix».

Jean-Noël Barrot: face à «la culture de la guerre», la lumière des sociétés civiles

Prenant la parole à son tour, Jean-Noël Barrot a d’abord salué son homologue marocain, qu’il a appelé «mon ami, mon frère», avant de souligner la portée symbolique de cette première visite d’un chef de la diplomatie française à Essaouira. Il a également remercié André Azoulay pour son accueil à Dar Souiri et salué l’engagement des personnalités présentes, dont Hanna Assouline et les militantes venues de différents théâtres de conflit.

Le ministre français a ensuite évoqué le climat international actuel, marqué par la montée de ce qu’il a appelé la «culture de la guerre». «Nous vivons des heures sombres. Des heures que nous avons déjà connues», a-t-il déclaré.

Il a décrit cette culture comme une manière de considérer l’autre non plus comme un semblable, mais comme un ennemi, et de privilégier la force au droit dans le règlement des différends. Une logique qui, selon lui, commence souvent par les mots. «Les guerres prennent naissance dans l’esprit des femmes et des hommes, car la violence des mots succède inévitablement à celle des actes», a-t-il averti.

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Jean-Noël Barrot a notamment dénoncé la montée des discours de haine, du racisme et de l’antisémitisme, qui contribuent à banaliser la violence. Il a évoqué les conflits en Ukraine, au Soudan, au Soudan du Sud, au Congo et à Gaza, où les populations civiles continuent de payer le prix des affrontements.

Pour autant, le chef de la diplomatie française refuse de céder au pessimisme. En reprenant une pensée d’Albert Camus, il a rappelé qu’une lumière demeure au bout des ténèbres et qu’il appartient à chacun de lutter pour la faire émerger.

Cette lumière, il la voit notamment dans l’engagement des 145 jeunes venus du monde entier qui ont lancé, durant l’été, un appel pour une nouvelle culture de la paix, adopté par le Conseil exécutif de l’UNESCO le 20 octobre. Il l’a également associée à Essaouira, qu’il a décrite comme un «petit miracle mosaïque de peuples et de récits», où les différentes communautés ont appris à vivre ensemble.

S’adressant directement aux militantes présentes, il a salué celles qui, malgré les souffrances vécues et les divisions provoquées par la guerre, continuent de défendre le dialogue. «Vous êtes l’avant-garde, les pionnières et les pionniers d’un mouvement qui va grandir, qui va s’amplifier et qui va l’emporter», leur a-t-il affirmé.

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Avant d’ajouter: «La résistance commence ici, la paix se construit ici, dans l’esprit des femmes et des hommes de bonne volonté et dans le cœur battant des sociétés civiles.»

Jean-Noël Barrot a ensuite insisté sur l’influence que peuvent exercer les organisations civiles sur les décisions politiques. Pour illustrer ce rôle, il est revenu sur les initiatives conduites par la France en faveur d’une relance du processus de paix israélo-palestinien.

«Sans votre mobilisation, la France n’aurait pas réussi l’année dernière à sauver la solution à deux États», a-t-il affirmé.

Il a rappelé l’appel lancé par la France pour que les différentes parties prennent simultanément des engagements en faveur de la paix. Les pays occidentaux étaient invités à reconnaître l’État de Palestine, les pays arabes à condamner les attaques du Hamas du 7 octobre et à exprimer leur volonté d’une intégration régionale aux côtés d’Israël, tandis que l’Autorité palestinienne devait engager des réformes et Israël reconnaître le droit des Palestiniens à la dignité et à l’autodétermination.

Le ministre a retracé les étapes de cette mobilisation, notamment la rencontre du 13 juin 2025 à Paris entre des représentants des sociétés civiles israélienne et palestinienne, à l’origine de l’appel de Paris. Ses principes ont ensuite été repris dans la Déclaration de New York, adoptée le 12 septembre 2025 par l’Assemblée générale des Nations unies.

La France a reconnu l’État de Palestine quelques jours plus tard, entraînant d’autres pays dans son sillage. Jean-Noël Barrot a également évoqué les rencontres organisées à Paris puis à New York, où des représentants des deux sociétés civiles ont présenté leurs propositions aux responsables politiques et diplomatiques.

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Pour lui, cette mobilisation a permis de maintenir la solution à deux États dans le débat international, alors même que les perspectives de règlement du conflit semblaient s’éloigner. «Sans la persévérance de la société civile, la solution à deux États aurait sans doute disparu de l’horizon politique», a-t-il estimé.

Il a appelé les militantes à poursuivre leurs efforts, à faire connaître l’appel de Paris et à convaincre les opinions publiques que la coexistence reste possible. Leur mobilisation doit également, selon lui, se traduire sur le terrain démocratique, en permettant aux voix favorables à la paix de peser dans les urnes.

Le ministre français n’a pas éludé la situation humanitaire dans les territoires palestiniens. «Malheureusement, la situation en Palestine reste catastrophique», a-t-il déclaré.

À Gaza, les pluies torrentielles aggravent les conditions de vie des familles déplacées, dont les abris de fortune sont régulièrement inondés. Jean-Noël Barrot a également dénoncé le blocage de l’aide humanitaire aux points de passage par les autorités israéliennes. Des tonnes de matériel humanitaire français sont notamment immobilisées depuis plusieurs mois à El-Arich, en Égypte.

«Les autorités israéliennes doivent impérativement les laisser entrer. C’est leur obligation au regard du droit international et c’est leur obligation morale», a-t-il insisté.

En Cisjordanie, il a condamné les violences commises par des colons contre les populations palestiniennes, évoquant les oliviers arrachés, les récoltes détruites et les habitants chassés de leurs terres. Il a également dénoncé l’expansion de la colonisation, rappelant les mesures prises par la France le 8 octobre dernier contre ses principaux promoteurs.

Les Palestiniens appelés aux urnes en septembre 2027

Jean-Noël Barrot a enfin abordé la question des échéances électorales, qu’il considère comme une étape essentielle pour redonner aux populations les moyens de peser sur leur avenir politique.

En Israël, il a relevé la progression des forces politiques favorables à la coexistence entre Israéliens et Palestiniens, estimant que leurs résultats électoraux témoignent de l’existence d’une alternative à la guerre permanente.

En Palestine, il a appelé à la tenue d’élections libres et démocratiques, critiquant le report du scrutin décidé par le président de l’Autorité palestinienne. «C’est le plus mauvais service qu’il pouvait rendre à son peuple», a-t-il estimé.

Le chef de la diplomatie française a plaidé pour que les Palestiniens puissent choisir leurs représentants et retrouver une légitimité démocratique à travers les urnes. Il a même pris un engagement devant les participantes: «Je pèserai de tout mon poids pour que ces élections aient lieu au premier trimestre 2027, pour que les activistes palestiniens présents aujourd’hui à Essaouira puissent se présenter et pour qu’ils reviennent l’année prochaine avec leur mandat de député.»