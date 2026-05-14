«Le soutien du Maroc à la souveraineté de la Syrie a été constant», rappelle Nasser Bourita

La réouverture officielle, jeudi 14 mai 2026, de l’ambassade de Syrie à Rabat marque le rétablissement complet des relations diplomatiques entre le Maroc et la Syrie après plus de dix années de rupture. Cette étape a été actée à l’occasion de la visite à Rabat du ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad Hassan Al-Chibani, reçu par son homologue marocain, Nasser Bourita.

«Votre visite, Monsieur le ministre, est historique car elle intervient dans un contexte national syrien et un contexte régional arabe très particulier», a déclaré le chef de la diplomatie marocaine, soulignant que cette réouverture consacre «le retour à la normale des relations entre les deux pays après une rupture diplomatique de plus de dix ans».

Nasser Bourita a rappelé que le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, a constamment affiché son soutien «aux aspirations du peuple syrien à la liberté et à la dignité», tout en demeurant attaché «à la souveraineté de la Syrie ainsi qu’à son intégrité territoriale et nationale».

Le ministre marocain a également salué les avancées enregistrées dans le cadre du processus de transition politique engagé en Syrie. Selon lui, les mesures juridiques, politiques, économiques et sécuritaires prises par les nouvelles autorités syriennes «vont dans le sens de la stabilité de la Syrie, du rassemblement du peuple syrien et de la sortie de la période sombre traversée pendant des années».

Dans ce contexte, Rabat a réaffirmé son soutien «à toutes les mesures prises sous la direction du président Ahmed Al-Charaa pour réussir la transition politique en Syrie, malgré un environnement régional complexe».

Pour Nasser Bourita, la réouverture des ambassades du Maroc à Damas et de la Syrie à Rabat traduit une volonté commune «d’ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales», fondée sur les liens historiques entre les deux peuples ainsi que sur la construction d’un espace régional arabe reposant sur des intérêts partagés et des objectifs communs.

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Le chef de la diplomatie marocaine a également annoncé l’octroi par le Royaume de 100 bourses d’études au profit d’étudiants syriens. Il a par ailleurs fait état, sur instructions royales, de la disposition du Maroc à accompagner la Syrie dans plusieurs domaines stratégiques, à travers le partage de l’expérience marocaine en matière de gestion administrative, de justice transitionnelle, de sécurité alimentaire et de politiques sectorielles liées notamment à l’agriculture, à l’eau, à la pêche et au tourisme. Des visites sectorielles de ministres marocains en Syrie sont également prévues dans cette perspective.

«Nous considérons que cette visite ouvre une nouvelle ère et que les deux ambassades joueront un rôle clé dans l’accompagnement de cette nouvelle phase», a affirmé Nasser Bourita.

De son côté, Assaad Hassan Al-Chibani a insisté sur la profondeur historique des relations syro-marocaines, saluant le soutien apporté par le Royaume au peuple syrien durant les quatorze dernières années ainsi que «le refus de toute normalisation avec l’ancien régime».

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Le ministre syrien a qualifié sa visite de «traduction concrète de la volonté politique de la République arabe syrienne envers le Royaume du Maroc». «Nous procédons aujourd’hui à l’ouverture de l’ambassade de Syrie au Maroc et nous attendons également avec honneur votre visite à Damas pour inaugurer officiellement l’ambassade du Maroc», a-t-il déclaré.

Les deux parties ont également convenu de l’élaboration d’une feuille de route commune dans les domaines politique et économique. À ce titre, Rabat et Damas ont décidé de créer un conseil d’affaires bilatéral afin de renforcer les échanges économiques et de tirer profit de l’expérience marocaine «réussie dans de nombreux secteurs».

«Nous aspirons à propulser cette coopération à un niveau supérieur dans l’intérêt des deux peuples», a conclu le chef de la diplomatie syrienne.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre, la Syrie a exprimé son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et son appui à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre l’initiative marocaine d’autonomie comme base sérieuse et crédible pour le règlement du différend régional autour du Sahara, dans le cadre de la souveraineté marocaine.