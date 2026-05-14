Le ministre syrien des Affaires étrangères affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint adopté à l’occasion de la visite de travail officielle effectuée, jeudi au Maroc, par Asaad Hassan Al-Shaibani.

Dans ce communiqué, Asaad Hassan Al-Shaibani a également indiqué que la République arabe syrienne salue et soutient la résolution du Conseil de sécurité n° 2797, qui constitue un tournant dans le processus de recherche d’une solution politique durable à ce différend régional.

Asaad Hassan Al-Shaibani effectue sa première visite officielle au Royaume à la tête d’une importante délégation, avec pour objectif de donner une nouvelle impulsion forte aux relations entre les deux pays frères.