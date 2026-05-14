Politique

Le ministre syrien des Affaires étrangères affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Nasser Bourita et son homologue syrien, Asaad Al-Shaibani. (Y.Mannan/Le360)

La République arabe syrienne, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Asaad Hassan Al-Shaibani, a affirmé son plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 12h53

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint adopté à l’occasion de la visite de travail officielle effectuée, jeudi au Maroc, par Asaad Hassan Al-Shaibani.

Dans ce communiqué, Asaad Hassan Al-Shaibani a également indiqué que la République arabe syrienne salue et soutient la résolution du Conseil de sécurité n° 2797, qui constitue un tournant dans le processus de recherche d’une solution politique durable à ce différend régional.

Asaad Hassan Al-Shaibani effectue sa première visite officielle au Royaume à la tête d’une importante délégation, avec pour objectif de donner une nouvelle impulsion forte aux relations entre les deux pays frères.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 12h53
#Syrie#Sahara#plan d'autonomie#ONU#Résolution

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