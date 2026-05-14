Diplomatie. La Syrie rouvre son ambassade au Maroc

Le chef de la diplomatie syrienne, Asaad Hassan Al-Shaibani, accompagné de son homologue marocain, Nasser Bourita, a présidé ce jeudi 14 mai la cérémonie de la réouverture de l’ambassade syrienne qui a conservé son ancien siège au quartier Souissi de Rabat.
Le Maroc avait fermé son ambassade à Damas et demandé la fermeture de l’ambassade de Syrie à Rabat en 2012, en conformité avec la position marocaine, avait alors précisé le ministre des Affaires étrangères.
À Rabat, la réouverture de la représentation diplomatique de Syrie est intervenue au terme des entretiens bilatéraux dominés par la volonté affichée par les deux ministres de relancer à un rythme plus soutenu la coopération entre le Maroc et la Syrie.
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Le déplacement au Maroc d’Asaad Hassan Al-Shaibani est destiné à ouvrir une nouvelle page dans les relations politiques et économiques entre les deux pays et à communiquer sur la nouvelle orientation politique du pouvoir syrien sur un ensemble de questions régionales et internationales, dont le Proche-Orient, le Golfe et le Maghreb.
Asaad Hassan Al-Shaibani a été nommé en décembre 2024 pour diriger la diplomatie syrienne dans le cadre du gouvernement provisoire.