Diplomatie. La Syrie rouvre son ambassade au Maroc

Asaad Hassan Al-Shaibani, a procédé, jeudi à Rabat, en présence de Nasser Bourita, à la réouverture de l’ambassade de la République arabe syrienne.

Le chef de la diplomatie syrienne, Asaad Hassan Al-Shaibani, accompagné de son homologue marocain, Nasser Bourita, a présidé ce jeudi 14 mai la cérémonie de la réouverture de l’ambassade syrienne qui a conservé son ancien siège au quartier Souissi de Rabat.

Le Maroc avait fermé son ambassade à Damas et demandé la fermeture de l’ambassade de Syrie à Rabat en 2012, en conformité avec la position marocaine, avait alors précisé le ministre des Affaires étrangères.

🇲🇦🇸🇾 M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a procédé, jeudi à Rabat, en présence de M. Nasser Bourita, à la réouverture de l’ambassade de la République arabe syrienne, en hissant le drapeau syrien au-dessus du siège de la mission diplomatique pic.twitter.com/gVaE7i0f2q — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 14, 2026

À Rabat, la réouverture de la représentation diplomatique de Syrie est intervenue au terme des entretiens bilatéraux dominés par la volonté affichée par les deux ministres de relancer à un rythme plus soutenu la coopération entre le Maroc et la Syrie.

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Le déplacement au Maroc d’Asaad Hassan Al-Shaibani est destiné à ouvrir une nouvelle page dans les relations politiques et économiques entre les deux pays et à communiquer sur la nouvelle orientation politique du pouvoir syrien sur un ensemble de questions régionales et internationales, dont le Proche-Orient, le Golfe et le Maghreb.

🇸🇾🇲🇦💬 « Nous procéderons aujourd’hui à la réouverture officielle de l’ambassade syrienne au Maroc.



Et nous espérons également avoir bientôt l’honneur de vous accueillir à Damas afin de rouvrir officiellement l’ambassade du Maroc en Syrie. »



— Assaad Al-Chaibani, ministre… pic.twitter.com/BnHNmdaNVz — Le360 (@Le360fr) May 14, 2026

Asaad Hassan Al-Shaibani a été nommé en décembre 2024 pour diriger la diplomatie syrienne dans le cadre du gouvernement provisoire.