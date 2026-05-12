Politique

Le ministre syrien des Affaires étrangères attendu ce jeudi au Maroc

Lors de la rencontre entre Nasser Bourita et son homologue syrien, Assaad Hassan el-Chibani, le 17 mai 2025 à Bagdad.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad Hassan el-Chibani, nommé en 2024 après la chute du régime de Bachar al-Assad, est attendu jeudi prochain à Rabat pour des entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, a-t-on appris de sources concordantes.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/05/2026 à 12h25

Le 14 mai, le chef de la diplomatie syrienne, Assaad Hassan el-Chibani, effectuera sa première visite officielle au Maroc, à l’invitation de Nasser Bourita. Son déplacement est destiné à ouvrir une nouvelle page dans les relations politiques et économiques entre les deux pays.

Lire aussi : Damas: le Maroc réactive sa présence diplomatique

Sur la table des entretiens, les deux parties évoqueront notamment la nouvelle orientation politique du pouvoir syrien sur un ensemble de questions régionales et internationales dont le Proche-Orient, le Golfe et le Maghreb.

Le volet économique bilatéral et la nécessité de développer le partenariat figurera en bonne place dans les discussions entre M. Bourita et son hôte, estiment les observateurs. Assaad Hassan el-Chibani a été nommé en décembre 2024 pour diriger la diplomatie syrienne dans le cadre du gouvernement provisoire.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/05/2026 à 12h25
#Syrie#Moyen-Orient#Diplomatie#Nasser Bourita

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