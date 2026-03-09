Politique

Ligue arabe: Nasser Bourita réaffirme la solidarité immuable du Maroc face aux agressions iraniennes contre les pays du Golfe

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, participe ici à la 164e session du Conseil de la Ligue arabe, le 4 septembre 2025, au Caire.

Revue de presseFace aux agressions iraniennes qui menacent l’intégrité des pays du Golfe, le Maroc a tenu, lors d’une session extraordinaire de la Ligue arabe, à réitérer avec force la profondeur du lien qui l’unit à ses partenaires dans cette région. Par la voix du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le Royaume a renouvelé son engagement, érigeant la stabilité de ces pays au rang de sa propre sécurité. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 09/03/2026 à 18h21

Dans une intervention prononcée ce dimanche 8 mars lors de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a porté la voix constante du Royaume. Cette réunion, consacrée à l’examen des agressions iraniennes portant atteinte à la souveraineté et à la sûreté des pays arabes, a été l’occasion pour le chef de la diplomatie de réaffirmer une position de principe immuable.

Bourita a d’emblée rappelé la vision du Roi Mohammed VI, pour qui la sécurité et la stabilité des pays du Golfe sont indissociables à celles du Maroc, une conviction résumée par la formule: «Ce qui vous nuit nous nuit, et ce qui nous touche vous touche». Cette solidarité agissante, a-t-il précisé, s’est récemment manifestée par les entretiens téléphoniques que le Souverain a eus avec les dirigeants de ces pays frères, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 10 mars.

Le ministre a également rappelé le discours royal prononcé lors du Sommet Maroc-Pays du Golfe, le 20 avril 2016, où le Souverain avait solennellement déclaré que «la défense de notre nation n’est pas seulement un devoir commun, mais c’en est un qui est indivisible». C’est dans cet esprit que Nasser Bourita a exprimé la vive condamnation du Maroc face aux récentes agressions de l’Iran contre des pays arabes frères, qu’il a qualifiées de «violation manifeste» de leur souveraineté et de menace directe pour la sécurité régionale.

Le Royaume, a-t-il insisté, se tient en «solidarité totale» avec ces nations et appuie sans réserve toutes les mesures légitimes qu’elles jugent nécessaires pour préserver la sécurité de leurs citoyens et des résidents sur leur sol. Ces actes, a-t-il souligné, ne sont qu’une des manifestations des «politiques agressives» menées par le régime iranien, qui s’efforce de semer la discorde (la «fitna») en créant des entités et des milices terroristes à sa solde, au détriment de l’intérêt, de la sécurité et de la stabilité de leurs nations.

Face à ces défis, Nasser Bourita a plaidé pour un «resserrement des rangs arabes» et un renforcement de l’action commune au sein de la Ligue des pays arabes, écrit Al Ahdath Al Maghribia. Cette unité, a-t-il conclu, demeure le moyen idéal pour garantir la sécurité collective, protéger la souveraineté des États et les intérêts de leurs peuples, tout en faisant obstacle aux tentatives de division, de discorde et d’éclatement qui menacent la région.

Par Hassan Benadad
Le 09/03/2026 à 18h21
#Ligue arabe#Bourita#Solidarité#agressions iraniennes

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La guerre fait grimper les tarifs du fret maritime: le Maroc déjà touché, jusqu’à 4.000 dollars de surcharge par conteneur

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Doté d’un nouveau guide suprême, l’Iran échange des frappes avec Israël

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s’envoler les cours de 30%

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Bourse de Casablanca portée par ses champions malgré les turbulences internationales

Articles les plus lus

1
Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
2
La guerre fait grimper les tarifs du fret maritime: le Maroc déjà touché, jusqu’à 4.000 dollars de surcharge par conteneur
3
«Rue Malaga»
4
Secours et opérations en altitude... tout savoir sur les missions des chasseurs de l’Atlas, troupe d’élites des FAR
5
De Hay Nahda à l’École polytechnique: le fabuleux destin de Yasser Oufqir, jeune surdoué marocain
6
Le mariage devient-il un luxe au Maroc?
7
Incident du navire Ionikos au port de Casablanca: les traces d’un drame écologique encore visibles sur le littoral
8
Dar Lkabranate. EP-198. Iran: la grande valse des caporaux désorientés
Revues de presse

Voir plus