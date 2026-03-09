Ligue arabe: Nasser Bourita réaffirme la solidarité immuable du Maroc face aux agressions iraniennes contre les pays du Golfe

Dans une intervention prononcée ce dimanche 8 mars lors de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a porté la voix constante du Royaume. Cette réunion, consacrée à l’examen des agressions iraniennes portant atteinte à la souveraineté et à la sûreté des pays arabes, a été l’occasion pour le chef de la diplomatie de réaffirmer une position de principe immuable.

Bourita a d’emblée rappelé la vision du Roi Mohammed VI, pour qui la sécurité et la stabilité des pays du Golfe sont indissociables à celles du Maroc, une conviction résumée par la formule: «Ce qui vous nuit nous nuit, et ce qui nous touche vous touche». Cette solidarité agissante, a-t-il précisé, s’est récemment manifestée par les entretiens téléphoniques que le Souverain a eus avec les dirigeants de ces pays frères, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 10 mars.

Le ministre a également rappelé le discours royal prononcé lors du Sommet Maroc-Pays du Golfe, le 20 avril 2016, où le Souverain avait solennellement déclaré que «la défense de notre nation n’est pas seulement un devoir commun, mais c’en est un qui est indivisible». C’est dans cet esprit que Nasser Bourita a exprimé la vive condamnation du Maroc face aux récentes agressions de l’Iran contre des pays arabes frères, qu’il a qualifiées de «violation manifeste» de leur souveraineté et de menace directe pour la sécurité régionale.

Le Royaume, a-t-il insisté, se tient en «solidarité totale» avec ces nations et appuie sans réserve toutes les mesures légitimes qu’elles jugent nécessaires pour préserver la sécurité de leurs citoyens et des résidents sur leur sol. Ces actes, a-t-il souligné, ne sont qu’une des manifestations des «politiques agressives» menées par le régime iranien, qui s’efforce de semer la discorde (la «fitna») en créant des entités et des milices terroristes à sa solde, au détriment de l’intérêt, de la sécurité et de la stabilité de leurs nations.

Face à ces défis, Nasser Bourita a plaidé pour un «resserrement des rangs arabes» et un renforcement de l’action commune au sein de la Ligue des pays arabes, écrit Al Ahdath Al Maghribia. Cette unité, a-t-il conclu, demeure le moyen idéal pour garantir la sécurité collective, protéger la souveraineté des États et les intérêts de leurs peuples, tout en faisant obstacle aux tentatives de division, de discorde et d’éclatement qui menacent la région.