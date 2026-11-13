Le Maroc célèbre à Rabat ses 70 ans à l’ONU, de l’engagement pour la paix à la diplomatie du climat et des migrations

Le ministère des Affaires étrangères et les Nations unies ont célébré, jeudi 12 novembre à Rabat, le 70ème anniversaire de l’adhésion du Maroc à l’ONU, en présence de diplomates marocains et étrangers et de représentants d’organismes onusiens. Le Royaume a été admis au sein de l’Organisation le 12 novembre 1956, par un vote unanime de l’Assemblée générale.

À l’ouverture de la rencontre, Fouad Yazourh, directeur général des affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a présenté cette adhésion comme un choix fondateur de la diplomatie marocaine. Elle traduisait, selon lui, la volonté du Royaume de prendre part à la construction d’un ordre international fondé sur la coopération entre les États et sur les principes de la Charte des Nations unies.

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Le diplomate a souligné que le partenariat avec l’ONU et ses États membres s’était approfondi depuis l’accession au trône du roi Mohammed VI. Il a notamment insisté sur la place de la coopération Sud-Sud, qu’il a qualifiée d’«expression concrète du triptyque paix, sécurité et développement». Il a également réaffirmé l’engagement du Maroc en faveur d’une ONU capable de se réformer et de répondre aux attentes de ses États membres.

Dans un message vidéo, la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, a salué la contribution du Maroc au dialogue multilatéral et son engagement en faveur des droits des femmes. Elle a rappelé que le Royaume préside en 2026 la Commission de consolidation de la paix et que le diplomate marocain Omar Zniber a présidé le Conseil des droits de l’Homme en 2024.

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Amina J. Mohammed a également cité deux rendez-vous internationaux accueillis à Marrakech: la COP7, qui a débouché en 2001 sur les Accords de Marrakech relatifs à la mise en œuvre du protocole de Kyoto, et la conférence intergouvernementale au cours de laquelle a été adopté, en décembre 2018, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

De son côté, Ilaria Carnevali, coordonnatrice résidente par intérim des Nations unies au Maroc, a mis en avant la contribution du Royaume aux opérations de maintien de la paix ainsi que les initiatives menées avec l’ONU en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Elle a appelé à approfondir ce partenariat pour mieux accompagner les priorités de développement du pays.