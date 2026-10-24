Politique

UA-ONU: clôture à New York des consultations entre le CPS et les instances onusiennes avec la participation du Maroc

Ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi assiste à une réunion du Parlement panafricain, le 19 décembre 2022, à Johannesburg.

Mohamed Arrouchi, Ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et la Commission Économique des Nations unies pour l’Afrique.. DR

Les travaux des réunions conjointes entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et la Commission de consolidation de la paix (CCP), tenues du 21 au 23 octobre à New York, se sont achevés avec la participation du Royaume du Maroc.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/10/2026 à 16h19

La délégation marocaine, conduite par l’ambassadeur, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UA et de la Commission Économique des Nations unies pour l’Afrique, Mohammed Arrouchi, a pris part aux échanges consacrés aux priorités africaines en matière de paix et de sécurité, à la consolidation de la paix et au renforcement de la coopération entre l’UA et les Nations unies.

Lors du 11ème Séminaire conjoint informel entre le le Conseil de paix et de sécurité (CPS) et le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), le Maroc a assuré, au nom du CPS, le rôle d’orateur principal sur la thématique «Jeunesse, paix et sécurité».

À cette occasion, Mohammed Arrouchi a mis en avant la contribution de la jeunesse africaine à la prévention des conflits, à la médiation et à la consolidation de la paix, tout en soulignant l’importance de renforcer sa participation aux processus décisionnels et de promouvoir son autonomisation économique.

Lire aussi : ONU – Sahara marocain: la nécessaire relance

L’ambassadeur est également intervenu, au nom du CPS, sur la protection des enfants affectés par les conflits armés, appelant à traduire les engagements continentaux en actions concrètes, à renforcer la coopération entre l’UA et l’ONU et à promouvoir la protection, la réhabilitation et la réintégration des enfants associés aux groupes armés.

Par ailleurs, les membres du CPS ont tenu une réunion avec le Secrétaire général des Nations unies, consacrée aux priorités du continent africain en matière de paix, de sécurité et de stabilité, ainsi qu’aux enjeux de la coopération entre l’UA et l’ONU dans ces domaines.

Ces rencontres ont également permis d’aborder les enjeux liés à la consolidation de la paix en Afrique, notamment le financement des efforts de consolidation de la paix et l’appropriation nationale des initiatives visant à promouvoir une paix durable sur le continent.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/10/2026 à 16h19
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