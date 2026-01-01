Nouvel An: à Rabat, les chrétiens ouvrent 2026 par une messe dédiée à la paix

Le Nonce apostolique au Maroc, Alfred Xuereb, ambassadeur du Saint-Siège auprès du Royaume, a présidé la messe du Nouvel An à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat, où il a exprimé sa «joie de vivre au Maroc». Habituellement célébrée dans la chapelle de la nonciature, la liturgie a été exceptionnellement organisée à la cathédrale à l’invitation du curé de la paroisse, à l’occasion du 1er janvier, date marquant pour les chrétiens la Journée mondiale de la Paix.

À cette occasion, Alfred Xuereb a porté le message adressé «à l’humanité tout entière» par le souverain pontife dans le cadre de cette commémoration institutionnelle instaurée par le Vatican. Il a rappelé la centralité de la paix comme exigence spirituelle et civique, soulignant la nécessité de la construire «au cœur de la famille, sur le lieu de travail, à travers le pardon, la miséricorde et la diffusion de la bonne parole».

Le représentant du Saint-Siège a insisté sur l’impératif d’un vivre-ensemble fondé sur la fraternité universelle: «Il est important que nous bâtissions la paix et que nous vivions comme un seul peuple de frères et de sœurs», a-t-il déclaré, concluant son homélie par une bénédiction en arabe et en français: «Que Dieu vous bénisse, Baraka Allah Fikum!»

Érigée au cœur du quartier Hassan, sur la place Al-Joulane (anciennement place du Cardinal-Lavigerie), la cathédrale Saint-Pierre constitue le siège de l’archidiocèse de Rabat et l’un des édifices majeurs du patrimoine religieux contemporain de la capitale.

Nommé par le Pape François avant de présenter ses lettres de créance début 2024, Alfred Xuereb exerce, en qualité de Nonce apostolique, la représentation diplomatique du Saint-Siège auprès du Royaume du Maroc. Sa mission s’inscrit dans la consolidation du dialogue institutionnel et spirituel entre Rabat et le Vatican, ainsi que dans le renforcement des relations bilatérales marquées par une tradition de respect mutuel et de coopération interreligieuse.