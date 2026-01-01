Société

Nouvel An: à Rabat, les chrétiens ouvrent 2026 par une messe dédiée à la paix

La messe du Nouvel An à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat, le 1er janvier 2026 (Y.Mennan/le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 01/01/2026 à 14h28

VidéoÀ Rabat, la nouvelle année s’est ouverte sous le signe de la prière et de l’espérance. Ce jeudi 1er janvier 2026, de nombreux fidèles catholiques se sont rassemblés pour la messe du Nouvel An, implorant le Seigneur pour que la paix règne dans le monde.

Le Nonce apostolique au Maroc, Alfred Xuereb, ambassadeur du Saint-Siège auprès du Royaume, a présidé la messe du Nouvel An à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat, où il a exprimé sa «joie de vivre au Maroc». Habituellement célébrée dans la chapelle de la nonciature, la liturgie a été exceptionnellement organisée à la cathédrale à l’invitation du curé de la paroisse, à l’occasion du 1er janvier, date marquant pour les chrétiens la Journée mondiale de la Paix.

À cette occasion, Alfred Xuereb a porté le message adressé «à l’humanité tout entière» par le souverain pontife dans le cadre de cette commémoration institutionnelle instaurée par le Vatican. Il a rappelé la centralité de la paix comme exigence spirituelle et civique, soulignant la nécessité de la construire «au cœur de la famille, sur le lieu de travail, à travers le pardon, la miséricorde et la diffusion de la bonne parole».

Le représentant du Saint-Siège a insisté sur l’impératif d’un vivre-ensemble fondé sur la fraternité universelle: «Il est important que nous bâtissions la paix et que nous vivions comme un seul peuple de frères et de sœurs», a-t-il déclaré, concluant son homélie par une bénédiction en arabe et en français: «Que Dieu vous bénisse, Baraka Allah Fikum!»

Érigée au cœur du quartier Hassan, sur la place Al-Joulane (anciennement place du Cardinal-Lavigerie), la cathédrale Saint-Pierre constitue le siège de l’archidiocèse de Rabat et l’un des édifices majeurs du patrimoine religieux contemporain de la capitale.

Lire aussi : La messe de Noël célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat sous le signe de la paix

Nommé par le Pape François avant de présenter ses lettres de créance début 2024, Alfred Xuereb exerce, en qualité de Nonce apostolique, la représentation diplomatique du Saint-Siège auprès du Royaume du Maroc. Sa mission s’inscrit dans la consolidation du dialogue institutionnel et spirituel entre Rabat et le Vatican, ainsi que dans le renforcement des relations bilatérales marquées par une tradition de respect mutuel et de coopération interreligieuse.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 01/01/2026 à 14h28
#religion#nouvel an#christianisme#Rabat#PAIX

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À Tanger, la messe de minuit illumine les églises et célèbre le vivre-ensemble

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La messe de Noël célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat sous le signe de la paix

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Noël: en prière, les chrétiens subsahariens du Maroc se sentent comme chez eux

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Nouvel An: le Roi échange des messages de félicitations avec des chefs d’État et de gouvernement de pays frères et amis

Articles les plus lus

1
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
2
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
3
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
4
Regragui et la théorie du bouc émissaire
5
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
6
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
7
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
8
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
Revues de presse

Voir plus