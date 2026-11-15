«La parole libre a encore sa place»: à la clôture du Forum mondial des femmes pour la paix, André Azoulay décrit l’ADN marocain du dialogue

André Azoulay aux côtés de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et de Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, lors de la deuxième journée du Forum mondial des femmes pour la paix, à Essaouira. (S.Belghiti/Le360)

Un port a cette particularité que tout y arrive. Des marchandises, des langues, des exilés qui cherchent un toit et des marchands qui cherchent un marché. Il ne choisit pas ce qui accoste. Il apprend, à force, à faire de la place.

Essaouira, l’ancienne Mogador, a fait de cette hospitalité de comptoir une manière d’être. Au 19e siècle, sur 18.000 habitants, près de 8.000 étaient juifs. Dans une terre d’islam, la ville avait inventé sa propre exception, et elle s’y reconnaissait. Il en reste quelque chose dans le grain de la pierre, dans la façon de se croiser sans se heurter, dans cette habitude, ancienne et tranquille, de ne pas demander à l’autre de s’effacer pour exister.

Ce qui accoste aujourd’hui sur cette côte, ce ne sont plus des cargaisons. Ce sont des voix. Des voix de femmes venues de loin, parfois de pays où dire ce que l’on pense a un prix, et que le tumulte du monde a rendues presque inaudibles. Elles ont trouvé à Essaouira ce que les ports offrent depuis toujours: un quai où poser ce que l’on porte.

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Du 12 au 14 novembre 2026, près de 500 participantes, venues notamment de zones de conflit, s’y retrouvent pour la troisième édition du Forum mondial des femmes pour la paix, organisée par les Guerrières de la Paix, mouvement nommé pour le prix Nobel de la paix 2025. Tables rondes, rencontres, projections, expositions, concerts: trois jours pour faire exister, côte à côte, des récits que tout oppose.

Ce rendez-vous n’est pas né d’un coup de baguette. Il a été lancé à Essaouira en mars 2023, avec le soutien des Nations unies, autour d’un appel de femmes venues du monde entier. Il a été fondé par Hanna Assouline, également à l’origine du mouvement des Guerrières de la Paix.

Trois éditions plus tard, le forum a ses habitudes dans la cité des alizés. Ce samedi, il atteint son point d’orgue avec l’Appel international des femmes pour la paix, que des militantes venues de plusieurs pays doivent porter sur scène. C’est au cœur de cette effervescence qu’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, s’est exprimé au micro de Le360.

Interrogé sur l’importance d’une telle rencontre dans un contexte international marqué par les crises et les conflits, il a livré une réponse qui tient autant du rappel que du plaidoyer.

«On n’a pas attendu que, ailleurs, on tourne le dos»

Pour André Azoulay, rien n’est anodin dans l’accueil de ce forum à Essaouira. Il y voit l’expression d’une tradition marocaine ancienne, fondée sur la pluralité des récits et la liberté de parole. Une tradition qui, dit-il, prend aujourd’hui une résonance particulière, dans un contexte international où les tensions s’accumulent et où les divisions se creusent.

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«D’abord, on n’a pas attendu que, ailleurs, on tourne le dos à cette incarnation tellement marocaine de la parole libre, à cette capacité qui est la nôtre de donner leur place à tous les narratifs. Nous avons cette maturité et cet ADN marocain qui nous mettent en situation d’accueillir ici ce qui, ailleurs, à cause des crises que vous mentionniez, n’a plus sa place.»

Une rencontre qui ne cherche pas à se montrer sous son meilleur jour

Cette liberté, il dit la retrouver dans les échanges du forum, et il la distingue nettement de l’exercice de style.

«Ce forum n’est pas celui de la posture. Il n’est pas non plus celui d’un discours préfabriqué pour les circonstances, destiné à nous faire encore plus beaux que nous ne sommes, nous, Marocains. Non, je crois que cette édition a été celle de la vie, de la dynamique, de la fraîcheur.»

La salle en offre, selon lui, la meilleure illustration. Des centaines de femmes et d’hommes s’y sont retrouvés, avec une nette majorité de femmes, pour écouter des parcours et des convictions parfois très différents. Une réalité qui fait écho au nom même du forum, qu’André Azoulay qualifie de «titre de tous les paradoxes», mais qui «a tout son sens ici».

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«La capacité de voir ces centaines de femmes et d’hommes, beaucoup plus de femmes que d’hommes, puisque c’est les Femmes Guerrières de la Paix, réunis ici pour s’écouter les uns les autres, les unes les autres, donne toute sa profondeur et toute sa crédibilité à ce leadership qui est celui du Maroc aujourd’hui: réunir et accueillir tous ceux qui, ailleurs, voient leurs opinions, leur diversité et leurs combats marginalisés ou rejetés.»

Des voix palestiniennes et israéliennes dans un même lieu

Accueillir tous les récits, c’est aussi les entendre côte à côte. Parmi les moments qui l’ont marqué, André Azoulay cite d’abord la jeune femme venue de Gaza, puis les participantes et participants israéliens.

«On a vécu des moments exaltants, émouvants, en écoutant ces Palestiniens et Palestiniennes, et notamment cette jeune femme de Gaza qui nous a retranscrit les souffrances vécues par cette partie de la Palestine. Nous avons aussi écouté ces Israéliens et ces Israéliennes qui, après tout ce sang versé depuis le 7 octobre, ont dit qu’il n’y avait rien d’autre à faire que de construire ces lendemains qui seront ceux de la paix.»

Mais pour André Azoulay, cette paix ne peut reposer sur une simple volonté de vivre ensemble. Elle exige d’abord que chacun puisse avoir sa place, son pays et la garantie de ses droits. C’est à cette condition que les deux peuples pourront se retrouver autour d’un avenir commun.

«Une paix qui aura enfin été construite sur la possibilité de voir Palestiniens et Israéliens à nouveau réunis autour d’un consensus, qui est simplement celui de vivre ensemble, après avoir accepté, construit et rendu crédibles pour tous leurs espaces respectifs, leurs pays respectifs. Des pays qui conjugueront, incarneront et vivront une liberté, une dignité et une justice qui ne seront pas à double standard.»

«Il n’y a pas de dignité pour les uns si elle n’est pas celle des autres»

Cette exigence de réciprocité, André Azoulay la place au cœur de sa conception de la paix. Les droits ne peuvent être défendus à géométrie variable, pas plus que la liberté et la dignité ne peuvent devenir des privilèges réservés à un seul peuple. Il le résume en deux phrases, qui prolongent directement son propos sur l’avenir des Israéliens et des Palestiniens.

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«Il n’y a pas de dignité pour les uns si elle n’est pas celle des autres. Il n’y a pas de liberté pour les uns si elle n’est pas celle des autres.»

Une conviction qui rejoint, selon lui, l’esprit même des échanges qui ont animé le forum. Ce qu’il a entendu à Essaouira, il tient à le distinguer des déclarations de circonstance, de ces discours soigneusement formulés pour une tribune internationale, mais qui ne trouvent pas toujours leur prolongement dans les actes.

Ici, insiste-t-il, la parole est venue de celles et ceux qui portent ces combats et qui ont accepté de se rencontrer, malgré leurs différences et leurs blessures.

«Et ce discours qui, ailleurs, peut être une sorte de construction préfabriquée pour la circonstance, vous l’avez vu ici: il est celui de tous les cœurs, de toutes les têtes qui sont réunies. Il a des accents de vérité et de légitimité qui font l’honneur de notre pays.»

C’est aussi dans cette capacité à accueillir des voix différentes qu’André Azoulay situe ce qu’il appelle l’exception marocaine. Il ne la présente pas comme une formule abstraite, mais comme une expérience forgée par l’histoire du Royaume, par la coexistence de ses composantes et par une tradition de dialogue qu’il associe au leadership du roi Mohammed VI.

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À Essaouira, cette histoire n’est pas seulement évoquée. Elle donne un cadre à la rencontre et permet à des femmes aux trajectoires parfois opposées de se retrouver autour d’une même table.

Le conseiller du roi se réjouit d’ailleurs de voir le forum revenir pour une troisième édition, avec une participation et un rayonnement qu’il estime plus importants encore que lors de la précédente. Au-delà de l’affluence, c’est la continuité de cette initiative qui le réjouit: faire d’Essaouira un lieu où les récits peuvent se croiser, où les désaccords ne ferment pas la porte au dialogue et où la paix reste un horizon que l’on continue de défendre.

Pour qualifier ce que cette édition lui inspire, André Azoulay choisit deux expressions: «l’espoir reconquis» et «l’espoir retrouvé». Un espoir qui ne gomme ni les blessures ni les désaccords, mais qui refuse de considérer le dialogue comme une voie sans issue.

C’est peut-être là ce qu’il retient de ces trois journées à Essaouira: avoir vu des femmes et des hommes aux histoires et aux convictions différentes se retrouver, se parler et, surtout, continuer à croire qu’un autre avenir reste possible.