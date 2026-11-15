Sahara: Mike Waltz attendu au Maroc pour réaffirmer le soutien américain au plan d’autonomie

La mission américaine auprès de l’ONU a annoncé le déplacement de Mike Waltz au Liban et au Maroc, du 15 au 17 novembre. Au Maroc, le diplomate s’entretiendra avec de hauts responsables gouvernementaux de la poursuite de la coopération dans le cadre des Accords d’Abraham et des efforts communs en faveur de la sécurité régionale. Il réaffirmera également le soutien des États-Unis à une solution durable au différend du Sahara, sur la base de la proposition marocaine d’autonomie.

À Beyrouth, première étape de la tournée, Mike Waltz doit évoquer avec les autorités libanaises la mise en œuvre du Cadre trilatéral et l’appui américain à un Liban souverain, libéré de l’influence du Hezbollah et de l’Iran. Il discutera aussi, avec les partenaires onusiens, de la fin du mandat de la FINUL et du transfert de la responsabilité sécuritaire à l’État libanais.

Mike Waltz est celui qui a défendu le texte américain devant le Conseil de sécurité. Le 30 octobre, ce projet de résolution a obtenu onze voix pour, une voix contre, celle de la Russie, et trois abstentions (Chine, Pakistan et Somalie). Le texte a donc été bloqué non par manque de soutien, mais par un seul veto, sans précédent en cinquante ans sur ce dossier.

Lire aussi : Analyse: la fin de la MINURSO, le début d’un (vrai) dégel du dossier du Sahara

Le projet prévoyait la transformation de la MINURSO en MINUSO (Mission des Nations unies au Sahara occidental) à compter du 1er novembre 2026. Il demandait aussi à l’Envoyé personnel de consulter un panel élargi d’interlocuteurs: élus des deux régions du Sahara, société civile, diaspora et mouvements alternatifs comme le Mouvement sahraoui pour la paix.

Le contre-projet russe, qui se limitait à prolonger la MINURSO d’un an, n’a recueilli que les voix de la Russie, de la Chine et de la Somalie. Résultat, le mandat de la mission est arrivé à échéance le 31 octobre. Le 1er novembre, l’ONU a confirmé le début de la période de liquidation de la MINURSO.

Lire aussi : Sahara. Le veto russe n’est pas la cause du blocage mais «c’est plutôt l’attitude politique d’un pays voisin: l’Algérie», affirme Omar Hilale

Dans un communiqué publié à l’issue du vote, le Cabinet royal a qualifié la non-reconduction du mandat d’évolution importante et de pas significatif vers la clôture définitive du dossier du Sahara marocain aux Nations unies.

Sur le fond, le veto ne change pas le cadre de référence. L’autonomie comme base des négociations figure déjà dans la résolution 2797, que le veto n’abroge pas. Lors de son adoption il y a un an, Moscou s’était contentée de s’abstenir.

Le 10 novembre, l’Assemblée générale de l’ONU s’est réunie pour débattre de ce veto. À la tribune, l’ambassadeur du Maroc, Omar Hilale, a soutenu que le blocage ne se situe ni à Rabat ni à New York, ni même à Moscou mais à Alger. La France, le Royaume-Uni, l’Union européenne, les pays du Golfe et les pays nordiques, entre autres, y ont regretté le veto russe, prenant fait et cause pour le plan d’autonomie.

La tournée de Mike Waltz relie deux dossiers qu’il avait lui-même associés: dans un entretien au Financial Times, il indiquait que l’administration américaine cherchait à clore les opérations de maintien de la paix de longue durée au Liban, en Somalie et au Sahara. En se rendant au Maroc au lendemain de cette séquence onusienne, le représentant de Donald Trump à l’ONU vient signifier que le veto russe n’a pas modifié la ligne américaine: l’autonomie sous souveraineté marocaine demeure, pour Washington, l’unique base du règlement.