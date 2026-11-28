Me Omar Bendjelloun, député de l’Alliance de la gauche et avocat au barreau de Rabat. (A.Et-Tahiry/Le360)

Les avocats du Maroc s’apprêtent à reprendre leur mouvement de protestation contre la loi n°66.23 relative à l’organisation de leur profession, promulguée le 18 août 2026 et publiée au Bulletin officiel du 20 août. L’Association des barreaux du Maroc (ABM) a appelé à l’organisation de sit-in devant les cours d’appel du Royaume, ce dimanche 29 novembre, à l’occasion de la Journée nationale de l’avocat, suivis d’un arrêt de travail d’une heure le lundi 30 novembre.

Après plusieurs mois de mobilisation ayant fortement perturbé le fonctionnement des juridictions, les avocats maintiennent leurs revendications. Au cœur du différend avec le ministère de la Justice figurent notamment les garanties d’indépendance de la profession, l’immunité de la défense et les prérogatives des instances ordinales.

Dans un entretien avec Le360, Me Omar Bendjelloun, député de l’Alliance de la gauche et avocat au barreau de Rabat, revient sur les dispositions législatives contestées par la profession, notamment celles de l’article 78, jugées susceptibles de porter atteinte au libre exercice des droits de la défense.

Parmi les principales revendications des avocats, Omar Bendjelloun insiste sur le maintien des prérogatives des barreaux et de leurs conseils en matière d’organisation et de régulation de la profession. «Nous refusons la tutelle du ministère de la Justice sur l’organisation de la profession et la gestion de ses instances», affirme-t-il.

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Les modalités de formation des avocats stagiaires constituent un autre point d’achoppement. La profession s’oppose notamment au transfert de certaines compétences en matière de formation vers des structures placées sous la tutelle du ministère de la Justice.

Selon le député, les barreaux réclament une révision des dispositions législatives qu’ils estiment contraires aux principes constitutionnels et aux normes internationales, considérant que l’adoption de simples textes d’application ne saurait apporter une réponse satisfaisante à leurs préoccupations.

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De son côté, le ministère de la Justice, dirigé par Abdellatif Ouahbi, défend une réforme censée renforcer la transparence, démocratiser l’accès à la profession et moderniser son fonctionnement.

Au-delà du conflit opposant les avocats au ministère de la Justice, Omar Bendjelloun a évoqué les priorités de sa formation politique au sein de l’opposition parlementaire, mettant l’accent sur la défense des valeurs démocratiques, la protection des droits des citoyens et la lutte contre la corruption.

Interrogé également sur la question du Sahara, le député a réaffirmé son attachement à l’intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité des provinces du Sud. «Nous sommes dans notre Sahara», a-t-il conclu.