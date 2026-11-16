Avocats: l’Association des barreaux du Maroc maintient son rejet de la loi et reconduit la grève

Les avocats ont répondu massivement à l'appel de l’Association des barreaux du Maroc, le 29 juin 2026. (Y.Mannan/Le360).

Les avocats marocains renouent avec la mobilisation contre la loi n° 66.23 relative à l’organisation de leur profession. Après avoir suspendu leur mouvement de protestation en septembre dernier, ils sont appelés à observer un arrêt de travail d’une heure le lundi 30 novembre, précédé, la veille, de sit-in devant les cours d’appel du Royaume. Ces actions ont été annoncées par l’Association des barreaux du Maroc (ABM), qui maintient son rejet de plusieurs dispositions du texte, jugées attentatoires à l’indépendance de la profession et à l’autonomie de ses instances représentatives.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son bureau, tenue samedi 14 novembre à Rabat, l’ABM a détaillé son nouveau programme de mobilisation. Les rassemblements prévus le dimanche 29 novembre coïncideront avec la Journée nationale de l’avocat, tandis que la cessation d’activité du lendemain sera accompagnée d’autres formes de protestation pacifiques.

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Cette reprise de la contestation intervient près de deux mois après la décision de l’Association, prise le 20 septembre, de suspendre son mouvement de grève afin de laisser aux nouvelles institutions constitutionnelles la possibilité de remédier aux dysfonctionnements qu’elle dénonce dans le processus législatif.

Promulguée le 18 août 2026 et publiée au Bulletin officiel du 20 août, la loi n° 66.23 demeure au cœur du bras de fer entre les représentants de la profession et le ministère de la Justice. L’ABM conteste notamment les dispositions relatives à l’indépendance et à l’immunité professionnelle des avocats, à l’autonomie des instances ordinales ainsi qu’à leurs rapports avec le ministère public.

En réponse aux récentes déclarations du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, devant le Parlement, l’Association rappelle que son président lui a remis, lors d’une rencontre, un mémorandum détaillant les amendements réclamés par la profession.

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L’organisation réaffirme, à cet égard, son refus de toute concession sur ses revendications fondamentales et sa détermination à poursuivre ses démarches pour obtenir la révision des dispositions contestées, qu’elle estime contraires aux garanties constitutionnelles et aux principes universels régissant l’exercice de la profession d’avocat.

Dans le prolongement de cette mobilisation, l’ABM organisera, le 11 décembre 2026 à Rabat, un colloque international consacré à «La loi n° 66.23 relative à la profession d’avocat à la lumière de la Constitution et des normes internationales». Cette rencontre comprendra notamment un procès fictif du texte, destiné à nourrir le débat juridique autour de ses dispositions controversées.

Parallèlement, l’Association entend poursuivre ses démarches auprès des groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition, qu’elle appelle à «assumer leur responsabilité historique» en faveur d’une révision de la loi. Elle les exhorte à privilégier le respect de la Constitution, les principes universels de la profession et les intérêts des justiciables, dont elle estime qu’ils doivent pouvoir bénéficier d’une défense libre, forte et indépendante.