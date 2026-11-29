Philippe Baqué s’est rendu à Tindouf et à Dakhla. Il a recueilli des témoignages sur l’exil, décrit la baisse de l’aide humanitaire et visité les grands chantiers du Sud. Mais son reportage, «Sahara occidental, le conflit sans fin», distribue inégalement la parole politique. À Tindouf, les responsables du Polisario expliquent ce qu’ils veulent pour le Sahara. À Dakhla, les interlocuteurs marocains parlent surtout de ports, de serres et d’investissements. Où sont les élus sahraouis qui auraient pu expliquer ce qu’ils défendent, pourquoi ils le défendent et ce qu’ils demandent à Rabat? Cette absence traverse tout l’article.

1. L’avis de 1975: les deux réponses que le reportage devait restituer

Les deux questions posées par l’Assemblée générale des Nations unies à la Cour internationale de Justice étaient très claires. Le Sahara occidental était-il une terra nullius, un territoire sans maître, au moment de la colonisation espagnole? Si la réponse était négative, quels étaient ses liens juridiques avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien? À la première question, la Cour a répondu non, écartant ainsi la thèse défendue par l’Espagne franquiste. À la seconde, elle a reconnu l’existence de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et les tribus du Sahara occidental. Voilà les deux réponses qu’il fallait restituer.

L’Assemblée générale n’avait posé aucune question distincte sur la souveraineté territoriale. La Cour a néanmoins apprécié la portée des liens qu’elle venait de reconnaître. Dans son avis collectif, la majorité, sans qu’on le lui demande, a estimé que les éléments soumis à la Cour n’établissaient pas de lien de souveraineté territoriale et que les liens constatés ne modifiaient pas l’application du principe d’autodétermination. Le juge Forster a souscrit aux réponses sur la terra nullius et sur les liens juridiques, puis s’est séparé de la majorité sur la portée à leur donner. Son désaccord figure dans une opinion individuelle jointe à l’avis.

C’est précisément là que le reportage tronque l’avis. Il retient l’appréciation de la majorité sur la souveraineté territoriale, formulée alors même que la Cour n’avait pas été expressément interrogée sur ce point, et passe sous silence la constatation qui la précède, celle de l’existence de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus du territoire. Le lecteur doit d’abord savoir quelles questions l’ONU a posées et quelles réponses la Cour y a apportées pour pouvoir ensuite comprendre le désaccord entre la majorité et le juge Forster quant à la portée de ces réponses.

2. Tindouf: la responsabilité de l’Algérie éludée

Baqué décrit le fonctionnement des camps administrés par le Polisario. Il laisse de côté la question juridique décisive. Les camps se trouvent en Algérie et l’Algérie demeure responsable des droits des personnes qui vivent sur son territoire. En 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a estimé que la dévolution de facto de pouvoirs, notamment juridictionnels, au Front Polisario était contraire aux obligations de l’Algérie au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s’est également inquiété de l’accès à un recours pour les victimes de violations. À qui un habitant peut-il s’adresser s’il conteste une décision ou dénonce un abus? C’est une question que le reportage laisse entière.

Après cinquante ans, d’autres questions s’imposent. Les habitants disposent-ils de papiers d’identité? Peuvent-ils choisir leur lieu de résidence, circuler et travailler en Algérie? Quelles possibilités ont ceux qui souhaitent quitter les camps et s’installer ailleurs? La Convention de Genève encadre l’accès à l’emploi et protège, dans les conditions qu’elle prévoit, la liberté de circulation et le choix du lieu de résidence. Décrire la vie quotidienne des camps aurait dû conduire le journaliste à examiner aussi l’exercice de ces droits.

3. Aide humanitaire: les contrôles et le nombre de résidents méritaient une enquête

Le reportage documente la baisse des financements et relaie le soupçon, exprimé dans les camps, selon lequel cette diminution servirait à faire pression sur le Polisario. Il aurait aussi fallu rappeler l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), dont les conclusions, rendues publiques en 2015, faisaient état de détournements de l’aide humanitaire impliquant des responsables du Polisario et des éléments de l’armée algérienne, ainsi que les mécanismes de contrôle mis en place par la Commission européenne à la suite des irrégularités relevées. La Commission indiquait alors n’avoir constaté aucun nouveau détournement depuis l’introduction de ces mesures. Pour expliquer les récentes réductions de financement, il aurait fallu interroger les bailleurs de fonds et documenter les raisons de leurs décisions, plutôt que de relayer un soupçon sans en vérifier le bien-fondé.

Même exigence pour les chiffres. Les 173 600 résidents estimés par une étude interagences en 2018 et les quelque 133 000 bénéficiaires vulnérables de l’aide alimentaire mensuelle du PAM correspondent à deux mesures différentes. En l’absence d’un enregistrement individuel complet, le nombre exact de résidents et la composition des camps restent à documenter. Le reportage aurait aussi pu rappeler que le recensement colonial espagnol de 1974 a servi de référence au processus d’identification électorale de la MINURSO. Ce rappel aurait aidé à comprendre pourquoi les critères d’inscription sur les listes électorales sont devenus un enjeu majeur du conflit.

4. Guerguerat: la chronologie de la rupture du cessez-le-feu

Baqué écrit que le Polisario a interrompu le cessez-le-feu en 2020. Il passe rapidement sur les événements qui ont précédé cette rupture. Le rapport du secrétaire général de l’ONU décrit le blocage de la circulation à Guerguerat, la présence de manifestants et d’éléments armés du Polisario dans la zone tampon, puis les événements du 13 novembre. Rabat a présenté son intervention comme une opération destinée à rétablir la circulation et a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu. Le Polisario a déclaré qu’il ne se considérait plus lié par celui-ci. Cette chronologie et les positions respectives des parties méritaient une place claire dans un article qui se termine sur le risque d’une nouvelle escalade.

5. Gdeim Izik: les victimes laissées hors champ

Baqué évoque les lourdes peines, les grèves de la faim et les conditions de détention du «groupe de Gdeim Izik». Il passe sous silence le fait central du dossier. Le 8 novembre 2010, lors du démantèlement du camp, onze membres de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et de la Protection civile ont été tués. Deux manifestants ont également perdu la vie. En 2017, la cour d’appel a prononcé des condamnations pénales en lien avec ces violences meurtrières. En présentant les condamnés principalement à travers leur engagement militant et leur détention, le reportage laisse le lecteur dans l’ignorance des faits à l’origine des poursuites.

Le journaliste aurait aussi pu examiner les violences à l’arme blanche et les allégations d’outrages aux dépouilles. La présidente de l’ONG Sahara Media Center a affirmé que les agents tués étaient désarmés et que certains assaillants avaient uriné sur des corps. Une séquence présentée au procès était censée montrer une personne urinant sur un corps. La défense en a contesté la valeur probante. Ces éléments appelaient une enquête et une attribution précise.

Les allégations de torture et les critiques sur l’équité de la procédure méritent d’être rapportées. La nature pénale des poursuites et la mort des victimes méritent la même place. Le lecteur doit pouvoir comprendre à la fois pourquoi ces personnes ont été condamnées et pourquoi les conditions dans lesquelles elles l’ont été sont contestées.

6. À Dakhla, les Sahraouis ont aussi une voix politique

Le reportage décrit avec précision le port de Dakhla Atlantique, les infrastructures, le dessalement et les investissements. Il les interprète surtout comme des instruments de consolidation du contrôle de Rabat. Cette lecture laisse hors champ les Sahraouis qui siègent dans les conseils communaux et régionaux ou au Parlement marocain, qui défendent des projets auprès de l’État et portent des demandes d’emploi, de formation et de services publics. Qui a demandé ces investissements? Quelles priorités les élus locaux ont-ils fixées? Que disent-ils des retombées pour leurs administrés et des décisions qui se prennent encore à Rabat? Il fallait leur poser ces questions avec la même attention que celle accordée aux responsables du Polisario.

La même lacune affecte le traitement du plan d’autonomie. Le reportage détaille les raisons pour lesquelles le Polisario le rejette comme seule option. Il consacre peu de place à ce que le projet marocain propose concrètement en matière de compétences, d’institutions, de ressources et de représentation. Comment juger une proposition politique quand on connaît en détail les objections de ses adversaires et si peu de son contenu?

Le titre annonce un «conflit sans fin». Pour comprendre ce qui le prolonge, le reportage aurait dû examiner les responsabilités d’Alger à Tindouf, restituer l’avis de 1975 dans son intégralité, raconter les violences de Gdeim Izik et donner la parole aux élus sahraouis. Les habitants des camps ont leur mot à dire sur leur avenir. Les Sahraouis qui vivent à Dakhla, à Laâyoune et ailleurs sur le territoire aussi.