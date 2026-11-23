Quand on se souvient de la diplomatie tactile que pratiquait Emmanuel Macron à l’égard du président Abdelmadjid Tebboune, des regards admiratifs avec lesquels ce dernier couvait le président français lors de leurs rares rencontres, on imagine aujourd’hui l’ampleur des difficultés de communication entre les deux hommes et le divorce froid qui s’est installé dans leurs relations.

Et pour cause. Emmanuel Macron est sans doute le président français qui a affiché la plus farouche volonté politique d’aller de l’avant dans la réconciliation mémorielle entre les deux pays. Son tropisme algérien, porté en bandoulière lors de son premier mandat, était une marque distinctive de sa vision globale des rapports que la France devait avoir avec l’ensemble maghrébin.

Et pourtant, la relation entre Alger et Paris relève presque du divorce consommé. Pas d’échange de visites à haut niveau entre les deux pays, sauf sans doute celui des ministres de l’Intérieur pour tenter de faire bouger, en vain, la coopération migratoire. Pas de visite entre les chefs d’État depuis la dernière d’Emmanuel Macron, qui semble remonter à la période préhistorique.

Celle que devait effectuer Abdelmadjid Tebboune, à force d’être reportée, commençait à ressembler à un marronnier. Aujourd’hui, plus personne ne l’évoque, et l’image d’un président algérien reçu triomphalement sur le perron de l’Élysée ou descendant fièrement l’avenue des Champs-Élysées appartient désormais aux rêves éveillés de Tebboune.

S’il n’y avait aujourd’hui une profonde crise sociale et économique française, qui se déroule à l’ombre d’une intense et clivante campagne électorale, Emmanuel Macron aurait été lourdement interpellé par l’opinion sur son spectaculaire échec algérien. Et un homme, journaliste sportif de surcroît, Christophe Gleizes, incarne aujourd’hui la partie émergée de cet échec.

Le régime algérien, sous de fausses accusations de terrorisme montées de toutes pièces par une justice aux ordres, l’a transformé en monnaie d’échange. Sa libération, pour laquelle une mobilisation sportive mondiale est à l’œuvre, ne pourra s’obtenir, selon les termes du chantage algérien, que si Paris satisfait à deux conditions.

La première est la libération de l’agent consulaire algérien arrêté en France après son implication présumée dans une opération à caractère terroriste, l’enlèvement de l’opposant algérien Amir DZ. La seconde est l’extinction de toute procédure judiciaire contre le régime algérien, accusé d’avoir monté une opération terroriste sur le territoire français.

Pendant de longues semaines, il y a eu cette impression politico-judiciaire qu’Emmanuel Macron allait vaciller et céder au chantage algérien. L’hypothèse de la libération de l’agent consulaire algérien, qui aurait nécessité une intervention explicite du politique sur le judiciaire, s’est momentanément refermée, figeant le dialogue entre Paris et Alger et l’asséchant jusqu’à son minimum vital.

Alger a aussi tenté de se venger de Macron en multipliant les restrictions à l’entrée des marchandises françaises sur le marché algérien. Une démarche qui n’est pas restée sans réponse, puisque Paris demande officiellement à la Commission européenne si le régime algérien, en pratiquant cette fermeture sélective, ne viole pas l’esprit de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne. Si c’est le cas, Alger ne pourra échapper à une réponse punitive collective des pays de l’Union, au nom de la solidarité européenne.

Le Sahara, nœud de la discorde

Au fond, les vraies raisons de la crise entre Tebboune et Macron sont à chercher dans le tournant français sur le Sahara marocain. Le régime algérien donne l’impression qu’il pourrait pardonner à tout le monde de soutenir le Maroc contre les milices du Polisario, mais pas à la France d’être sortie de ce qu’il percevait comme une neutralité paralysante sur ce dossier au plan international.

Pour Alger, en reconnaissant la souveraineté du Maroc, Paris a fait pencher la balance régionale et internationale en faveur de Rabat. Et cela est politiquement impardonnable. D’où cette stratégie algérienne consistant à tout entreprendre pour faire payer à Macron le prix de son choix pro-marocain. La diplomatie de Tebboune est une diplomatie de la rancune.

Cette atmosphère de rupture s’est davantage envenimée depuis que la France et le Maroc ont envisagé d’élaborer un ambitieux et stratégique accord de coopération, qui dépasse le cadre du traditionnel partenariat. Ce nouveau traité bilatéral entre Rabat et Paris est très mal perçu par le régime algérien, qui le considère comme un alignement total de la France sur le Maroc. Résultat, plus d’aigreur et d’amertume côté algérien, plus de désirs de vengeance et de blocage dans la relation franco-algérienne.

Avant de céder sur quoi que ce soit face à Macron, notamment sur la libération de Christophe Gleizes, Abdelmadjid Tebboune semble attendre que cette séquence présidentielle française se termine. Le grand souhait d’Alger est qu’une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon, chef de La France insoumise, puisse succéder à Macron. À ce moment-là, peut-être, tout ce qui a été refusé à l’actuel président de la République pourrait être offert sur un plateau d’argent à son successeur, à condition bien sûr qu’il ne s’appelle pas Marine Le Pen. Et ça, c’est une autre histoire franco-algérienne à écrire dans la douleur et la crise.