Les importations n’ont pas suffi à faire baisser les prix de la viande rouge. Malgré l’arrivée de bovins, d’ovins et de viandes sur le marché, les ménages continuent de subir des tarifs élevés. Face à cette situation, le ministre de l’Agriculture a présenté devant la Chambre des représentants plusieurs mesures destinées à agir sur les prix, tout en reconnaissant l’ampleur du travail nécessaire pour redresser l’élevage national.

Dans l’immédiat, le département entend intervenir sur les marges pratiquées entre l’abattage et la vente au consommateur. Celles-ci oscillent actuellement entre 15 et 25 dirhams par kilogramme. Le ministre souhaite les ramener à une fourchette de 10 à 15 dirhams, en concertation avec les différents intervenants de la filière. Il s’agit, selon lui, de réduire les coûts qui s’ajoutent à chaque étape de commercialisation et finissent par alourdir la facture du consommateur.

La transparence des prix et de l’origine des produits constitue l’autre volet de cette intervention immédiate. Une circulaire élaborée conjointement avec les ministères de l’Intérieur et de l’Industrie et du Commerce doit imposer aux points de vente d’indiquer clairement la provenance des viandes commercialisées, en distinguant les produits issus de l’élevage national de ceux importés. Les prix devront également être affichés. Le consommateur pourra ainsi identifier l’origine de la viande proposée et connaître le montant qu’il devra payer.

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Le gouvernement prévoit également de renforcer l’encadrement réglementaire du secteur, avec la préparation d’une loi consacrée à l’élevage et d’un texte relatif au lait en poudre. Ces deux chantiers doivent accompagner la réorganisation de la filière et contribuer au renouvellement du cheptel national.

Mais le ministre a surtout insisté sur l’ampleur des pertes enregistrées ces dernières années. «La souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire du Maroc sont une ligne rouge», a-t-il affirmé devant les députés. Il a alors rappelé que les effectifs des cheptels bovin et ovin avaient diminué de 40 à 50%. Une évolution qu’il lie notamment à la succession des années de sécheresse et à la hausse du coût des intrants, qui ont fragilisé les exploitations et compliqué le maintien des troupeaux.

Le recul est particulièrement visible dans l’élevage bovin. Le Maroc est passé de plus de 1,5 million de vaches laitières à un effectif compris entre 600.000 et 650.000, selon les chiffres présentés par le ministre. Cette diminution pèse sur la production nationale de lait, mais aussi sur les capacités de renouvellement des troupeaux et, à terme, sur l’approvisionnement du marché en produits d’origine animale.

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La situation des petits éleveurs rend la reconstruction encore plus complexe. Ils représentent près de 98% des détenteurs de bovins, a rappelé le ministre. Or, le coût d’acquisition des animaux est devenu un obstacle difficile à surmonter pour ces exploitants.

«On ne peut pas demander à un petit agriculteur d’acheter une vache à 40.000 dirhams et d’en tirer un revenu», a-t-il fait valoir. Le prix de l’animal, qui se situait auparavant autour de 26.000 dirhams, atteint désormais 40.000 dirhams.

Ce renchérissement pose une question centrale: comment demander aux éleveurs de reconstituer leurs troupeaux lorsqu’ils n’ont plus les moyens d’acheter de nouveaux animaux? Pour le ministre, la réponse ne peut se limiter à augmenter les importations.

Il faut également permettre aux petits producteurs d’accéder aux animaux, de financer leur alimentation et de disposer de conditions favorables à leur reproduction. Le regroupement des exploitations et l’amélioration des capacités de production font ainsi partie des leviers envisagés.

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Le gouvernement prévoit, dans ce cadre, de soutenir l’importation d’au moins 30.000 génisses par an pendant six ans. L’ambition est de retrouver un cheptel de plus de 1,5 million de vaches laitières et de renforcer les capacités nationales de production de lait et de viande. Cette opération doit permettre de reconstruire progressivement le potentiel productif du pays, plutôt que de faire reposer durablement l’approvisionnement sur les marchés extérieurs.

L’importation de génisses ne constitue toutefois qu’une partie du programme. Le département entend aussi encourager les investissements dans les grandes unités d’engraissement et de production laitière, moderniser les équipements et faciliter l’accès au financement.

Le ministre mise également sur une meilleure organisation des petits et moyens producteurs, notamment à travers le regroupement des exploitations. Les grandes structures pourraient ainsi contribuer à organiser la production et à accompagner les éleveurs qui ne disposent pas individuellement des moyens nécessaires pour développer leur activité.

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Pour la filière ovine, l’intervention doit également passer par l’amélioration génétique. Le ministre a mis en avant le potentiel de certaines races locales, dont les caractéristiques pourraient être davantage valorisées pour la production de viande. Il a aussi évoqué l’introduction de nouvelles races et leur croisement avec les races nationales afin d’améliorer les performances des troupeaux. L’objectif est d’accroître leur productivité et de renforcer la qualité de la production locale.

Autre difficulté à laquelle le département veut s’attaquer: le coût de l’alimentation animale. Les dépenses consacrées à la nourriture du bétail pèsent directement sur la rentabilité des exploitations.

Pour réduire cette charge, le programme prévoit d’encourager la création de grandes exploitations agricoles spécialisées dans la production d’aliments pour animaux. Le développement d’une offre locale de fourrages et d’aliments doit ainsi permettre de sécuriser l’approvisionnement des éleveurs et de limiter leur dépendance aux produits importés.

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En attendant que ces mesures produisent leurs effets, les importations continueront de contribuer à l’approvisionnement du marché. Le ministre a évoqué l’ouverture de nouveaux marchés pour diversifier les fournisseurs et renforcer la concurrence.

Il a néanmoins souligné que cette démarche devait tenir compte des disponibilités réelles des pays exportateurs. À ce sujet, il a notamment évoqué le transit de bovins par certains pays européens, dont la France, en rappelant que le passage des animaux par un territoire ne signifiait pas nécessairement que celui-ci disposait d’une offre supplémentaire à exporter.

Au terme de son intervention, le ministre a appelé les parlementaires à accorder à son département le temps nécessaire pour élaborer une stratégie intégrée de redressement des filières bovine et ovine. Celle-ci doit conjuguer amélioration génétique, soutien aux petits éleveurs, investissements dans les structures de production, maîtrise des coûts et diversification des importations.