Viandes rouges: 13 milliards de dirhams et pas de commission d’enquête, les «fraqchiyas» ont gagné

L’opposition réunissant l’USFP, le MP, le PPS et le PJD, rejointe par une partie de la majorité (Istiqlal, PAM), n’est pas parvenue à constituer une commission d’enquête sur l’utilisation des subventions accordées aux importateurs de viandes rouges, dont la gestion a soulevé un tollé. C’est ce qu’on apprend au sein de l’Institution législative, qui clôt le 14 juillet sa cinquième année de législature.

Rachid Hammouni, chef du groupe parlementaire du PPS, a tenu a rappelé qu’une première tentative avait échoué il y a quelques mois avant la crise des fraqchiyas et de l’Aïd al-Adha. «Lors de la première tentative, la majorité avait refusé de s’impliquer», a regretté le député de Boulemane.

Plus grave encore, poursuit notre interlocuteur, la majorité avait qualifié cette démarche de surenchère politique à laquelle elle ne pouvait s’associer, affirmant que la situation ne justifiait pas de commission d’enquête. «Les député de la majorité ont tenté de transformer cette commission d’enquête en une simple mission d’information, ce qui ne nous aurait pas permis d’atteindre notre objectif».

La crise s’est davantage aggravée lors de l’Aïd el-Adha, fête durant laquelle de nombreux Marocains n’ont pu acquérir le mouton en raison de la faiblesse de l’offre et des prix exorbitants

Les partis de l’opposition à la Chambre des représentants avaient alors décidé de relancer l’initiative, bénéficiant cette fois-ci du soutien de deux partis de la majorité, le PAM et l’Istiqlal, a indiqué Rachid Hammouni, en affirmant que ces derniers s’étaient engagés à soutenir cette démarche.

«Des contacts ont été établis pour rassembler les signatures nécessaires, car la procédure exige l’aval d’un tiers des députés sur un total de 395 sièges. Il ne manquait que 32 signatures pour atteindre le quorum requis afin de saisir le président de la Chambre des représentants.»

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Une réunion a été proposée par la majorité le lundi 15 juin, mais personne ne s’est présenté. «Certains ont prétendu qu’ils n’avaient pas été informés, pourtant la coordination avait bien été assurée par Abdellah Bouano, chef du groupe du PJD.»

À la question de savoir si la participation de l’Istiqlal et du PAM relevait du calcul politique, le député du PPS est sans ambiguïté: leur accord n’a été suivi d’aucun acte. «Il s’agissait d’une tactique à l’approche des législatives de septembre prochain. Ils voulaient simplement donner l’impression de s’impliquer.»

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Pour lui, le vrai perdant est le citoyen, «privé d’informations sur des faits avérés et documentés». Et la vérité avec lui. Ce sont les propres documents du gouvernement qui font état de 13 milliards de dirhams consacrés au soutien à l’importation de viande rouge, à la reconstitution du cheptel et aux aides aux importateurs.

«Tout cela est tombé à l’eau. Les groupes de la majorité portent l’entière responsabilité de cette tempête dans un verre d’eau, orchestrée uniquement à des fins électorales», a conclu le député socialiste de Boulemane.