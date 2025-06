Jusqu’à 150 dirhams le kilo: les prix des viandes rouges explosent, la demande ne faiblit pas

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En une semaine, les prix de gros de la viande ovine ont connu une envolée spectaculaire à Casablanca: de 95–110 dirhams/kg le 28 mai, ils ont grimpé à 120–135 dirhams/kg au 4 juin. La viande bovine suit une tendance similaire, avec un passage de 75–92 à 87–110 dirhams/kg sur la même période.

Hicham Jouabri, secrétaire régional des commerçants de viandes rouges en gros à Casablanca, confirme cette pression haussière, qu’il qualifie toutefois de conjoncturelle. «La hausse est liée à une pression passagère, surtout sur la viande ovine et les abats. Mais les abattoirs continueront à fonctionner normalement, à l’exception du samedi. Il n’y a donc aucune nécessité d’acheter en grande quantité», explique-t-il.

Le pic atteint ces derniers jours tranche nettement avec les prix observés tout au long du mois de mai, où la viande ovine oscillait entre 60 et 105 dirhams/kg. En une quinzaine de jours, le prix moyen a bondi de près de 30%. La viande bovine, relativement plus stable jusqu’ici, dépasse aujourd’hui les 100 dirhams/kg sur certaines pièces au gros. En détail, les tarifs grimpent jusqu’à 150 dirhams/kg pour l’agneau et 130–150 dirhams/kg pour le bœuf, comme le signale Hicham Jouabri.

Évolution des prix des viandes rouges au marché de gros de Casablanca. (Source: Casa Prestations)

Viande ovine (dirhams / kilogramme) Viande bovine (dirhams / kilogramme) 04/06/2025 120-135 87-110 28/05/2025 95-110 75-92 21/05/2025 65-105 74-90 14/05/2025 60-95 75-91 07/05/2025 60-95 75-88 30/04/2025 60-110 75-89 23/04/2025 65-105 75-89

La cause principale? Une forte demande à l’approche de Aïd al-Adha, combinée à une spéculation sur les bêtes de calibre élevé. «Pour les ovins, le prix de gros varie selon le poids. Les bêtes de plus de 30 kg sont à 100–110 dirhams/kg, tandis que les plus légères, entre 13 et 20 kg, peuvent atteindre 130 dirhams/kg», fait-il observer.

Alors que certains consommateurs redoutent des ruptures d’approvisionnement ou un arrêt des abattoirs, les professionnels appellent au calme. «Il n’y a pas lieu de paniquer. Les abattoirs resteront opérationnels jusqu’à la veille de l’Aïd, à l’exception du samedi. Il n’est donc pas nécessaire de faire des achats massifs ou précipités», affirme Hicham Jouabri, insistant sur le caractère temporaire de cette tension, qui pourrait se résorber dès la fin des célébrations.