Les prix des viandes de mouton marocaine et espagnole: une grosse arnaque!

Avec cette subvention, à la modique somme de 13,5 milliards de dirhams, le prix de la viande devait baisser. J’ai voulu alors m’informer, à Casablanca, sur le prix de la viande de mouton marocaine et celle importée d’Espage. J’ai été gâtée!

Chez le boucher de mon quartier, dont je suis cliente depuis 20 ans. Moi: «Tu as du mouton d’Espagne?» Lui: «Ana? Jamais! Ikhh! Baaasèle (fade). Tu me connais et tu connais mes clients, ma faddalthoume gaddamake (que je ne valorise pas plus que toi, belle formule de politesse pour faire passer l’arnaque qui va suivre)». «Mes clients exigent de la qualité», poursuit-il.

Moi: «Comment je pourrais reconnaître la viande du mouton espagnol?» Avec une moue de dégoût, il m’informe: «Sa chair est blanche, pleine de graisse, et sa carcasse est large.» Je lui demande le prix du gigot marocain: 150 DH!

Moi: «Je laisse tomber. Je veux gouter la viande du mouton espagnol.» Volte-face! Il saisit la viande qu’il me présentait comme d’origine marocaine: «Je me suis trompé. Wa Allah, c’est de la viande espagnole. Regarde comme elle est belle ! A’oudou bi Allah mina chaitani arrajime (Que Dieu me protège de Satan le maudit)». Le seul Satan dans l’affaire, c’est lui. Je reviens vers ma voiture. Il me suit en jurant s’être trompé. Plus jamais je ne poserai les pieds chez lui, ni mon argent.

Même quartier. «Je voudrais un gigot. C’est combien le kilo?» «145 DH.» «Marocain ou Espagnol?» «Wa marocain! Nous n’achetons pas ces produits, nous.» Moi: «Comment faire la différence entre les deux?» Réponse: «Au goût. Le mouton marocain est délicieux. Le mouton espagnol pue.» Je rétorque: «Donc je dois les goûter tous les deux? Mais à l’achat, comment je peux savoir?» Il me place brutalement un morceau de viande sous le nez: «Sens cette belle odeur du mouton et des pâturages marocains.» J’insiste: «Mais tu n’as pas un bout de viande de mouton espagnole pour que je fasse la différence?» À cet instant arrive un client qui me salue et dit au boucher: «Fais attention, sinon elle écrira un article sur toi.» Le boucher, perturbé, cherche à se débarrasser de moi: «Mrahba (bienvenue), mais je n’ai plus de gigot, il ne me reste que des petites côtelettes!»

Un quartier populaire. Je demande au jeune boucher un gigot de mouton espagnol. Il en sort un du frigo. «Tu es sûr qu’il est espagnol ? Je ne veux pas le Marocain.» Il jure que oui. Le prix: 125 DH. Je m’étonne: «Mais le kilo de viande espagnole ne coûte que 90 DH!» À ce moment, surgit de derrière le comptoir un boucher plus âgé, visiblement mécontent: «Tu veux un gigot? Tiens. On ne vend que du mouton marocain. 130 DH le kilo.» Je proteste: «Mais l’autre boucher m’a dit 125 DH!» Irrité, il réplique: «Il ne sait rien, lui.» Moi: «Alors pourquoi il sert les clients. En plus le mouton espagnol ne coûte pas 130 DH.» Le visage du boucher vire au rouge violacé. Je surveille sa main qui tenait un grand couteau, craignant qu’il ne me l’envoie à la figure. «Je n’ai plus de viande à te vendre. Seddina (on a fermé).» Je retourne à ma voiture et l’entends dire à l’autre boucher: «Dine mouke, c’est toi qui as ramené cette viande d’Espagne ? Apprends à la fermer.»

Dans le village de Bouskoura, le gigot coûte 100 DH. Je demande si c’est de la viande espagnole ou marocaine. «Laaaaaa, personne n’achète la viande du mouton espagnol. Il est écœurant, sa viande est noire et plus elle cuit, plus elle durcit.» La viande était bien espagnole. Il cherchait à me la fourguer en tant que viande marocaine, mais sans trop tricher sur le prix.

Quartier Bachkou. La viande de mouton est affichée à 125 DH. Moi: «C’est de la viande espagnole?» «Laaalala! Je n’achète pas ce oussakhe (saleté). Il laisse un arrière-goût amer, car il est engraissé aux hormones.» Je lui demande comment faire la différence. Il rigole: «Wili akhti, rak chabâana bihe (tu en es rassasiée)!» Moi: «Donc, on la vend partout comme de la viande marocaine?» «Eh, oui, ouled lahram moujoudine (les bâtards pullulent), Dieu nous en protège.»

Un marché au centre-ville: «Viande marocaine? 150 DH le kilo. La viande espagnole coûterait 10 à 15 DH moins cher.»

Un super marché. Au kilo, le mouton est à 149 DH, le collier à 130 DH, le gigot à 150 DH. «On n’a que du mouton marocain. On reconnaît le mouton espagnol à sa queue courte, car on la lui coupe. Sa viande est meilleure, car en Espagne, il pleut beaucoup et les moutons ne sont pas engraissés comme chez nous par des produits industriels, mais par l’herbe naturelle des champs.»

Qui croire alors?

Je reviens en ville, sur l’avenue 2 Mars, après le croisement avec le boulevard El Qods. Des pancartes accrochées sur une boucherie indiquent, en arabe: mouton espagnol 80 DH, veau 80 DH, gigot de mouton espagnol 90 DH. Je demande: «Vous êtes obligés d’indiquer que cette viande de mouton est espagnole?» «Oui, c’est la loi, mais personne ne contrôle. Siba (anarchie).» Je le félicite pour son honnêteté et achète chez lui de la viande espagnole.

Mon tajine de viande de mouton espagnol, aux petits pois et aux cœurs d’artichauts, était bon. Étant plutôt une fan du ghanemi (viande bovine), j’ai seulement trouvé que son goût était moins fort que celui de la viande de mouton marocaine.

La morale de cette histoire? Les bouchers sont trop nombreux à ternir la réputation de la viande de mouton espagnole pour arnaquer les consommateurs! Il y a aussi une absence totale de contrôle. La preuve? Les bouchers n’affichent pas la liste des prix, pourtant obligatoire. Le consommateur est livré à lui-même. Les associations de défense des droits des consommateurs sont insuffisantes en nombre et en influence.

Finalement, les bouchers vendent de la viande espagnole, censée coûter entre 80 et 100 DH, au prix de 130 à 150 DH. Leur arnaque leur rapporte donc entre 50 et 70 DH au kilo!