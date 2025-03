Laïlat al-Qadr, la Nuit du Destin, ses mythes et ses rituels

En arabe, le mot Qadr a plusieurs sens: destin, destinée, décret divin ou grandeur et importance. Laïlat Al-Qadr est, selon le Coran, une nuit sacrée: «Nous l’avons certes fait descendre (le Coran) pendant la Nuit du Destin. (…) La Nuit du Destin est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l’Esprit (Jibril), par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube» (Al-Qadr, 97:1-5).

Donc, les prières faites cette nuit équivalent à plus de 83 ans de piété et ont une récompense inestimable. Elle est vénérée par tous les musulmans et particulièrement par les Marocains, et marquée par des rituels religieux et culturels bien ancrés.

Les mosquées débordent d’hommes et de femmes pour des prières collectives nocturnes, en plus des prières quotidiennes obligatoires. Toute la nuit, jusqu’à l’aube, les fidèles font Salat at-Tarawih, Salat at-Tahajjud et dhikr (invocation d’Allah et du Prophète).

Selon le Prophète, c’est la nuit du pardon: «Celui qui prie pendant la Nuit du Destin avec foi et espoir en la récompense d’Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés» (Boukhari et Mouslim).

C’est aussi la nuit de sadaqa, charité, et des bonnes actions qui maximisent les récompenses divines.

C’est aussi Zakât Al-Fitr, l’aumône, pour soulager la faim et le besoin d’autrui. Elle est fixée cette année à près de 23 dirhams pour chaque personne dans le foyer, y compris les enfants, et offerte à un ou des nécessiteux. En plus de cette obligation, l’aumône est encouragée. Les Marocains distribuent du couscous et de l’argent dans les mosquées, aux orphelinats et aux démunis.

C’est aussi une tradition marocaine unique pour les enfants qui accomplissent leur premier jeûne. On les habille en tenues traditionnelles marocaines. Les filles sont maquillées et leurs mains ornées de henné.

Selon les croyances, les anges descendent cette nuit sur Terre pour apporter paix et bénédiction divine.

Selon le Prophète, «À l’arrivée du ramadan, les portes du paradis s’ouvrent, les portes de l’enfer se ferment et les démons sont enchaînés» (Boukhari et Mouslim). Donc, on pense que si les portes du paradis sont ouvertes, toutes les invocations et les vœux seront exaucés. Ce qui donne lieu à d’intenses activités spirituelles et religieuses.

«À l’approche de Laïlat Al-Qadr et le jour même, il règne une activité particulière dans certains marchés populaires, où les herboristes font leurs meilleurs chiffres de l’année.»

D’où la croyance en Sidna Qdar, un ange que Dieu envoie pour exaucer les vœux des bons croyants. Il apparaîtrait entre le coucher et le lever du soleil, sous la forme d’un fantastique éclair qu’il faut surveiller dans le ciel. Il faut être prêt à lui demander un vœu, un seul. Mais attention à terminer la phrase par «bilaqdar», signifiant «avec modération».

On raconte ainsi qu’une jeune fille au cœur pur l’a attendu toute la nuit et lorsqu’il lui est apparu, elle lui a demandé: «Sidna Qdar, donne-moi des cheveux épais et longs». Mais elle a oublié d’ajouter la formule «bilaqdar». Elle a vécu malheureuse, car ses cheveux poussaient sans cesse au point qu’ils la handicapaient. Un homme a demandé de l’or sans préciser la modération. Il a été enseveli sous une colline d’or. Une histoire que l’on raconte aux enfants pour les occuper pendant que les adultes prient toute la nuit. Mais de nombreux d’adultes y croient.

Lors de la Nuit du Destin, on conseille aussi aux femmes de se couper les pointes des cheveux pour en stimuler la beauté et la pousse le long de l’année.

Si pour la majorité des Marocains, Laïlat Al-Qadr est une nuit de purification, pour certains, une infime minorité, cette nuit est celle où les jnounes, emprisonnés tout le mois de ramadan, sont libérés. Il faut donc les exploiter dans la sorcellerie. Au Maroc, la sorcellerie noire n’existe pas. Il s’agit seulement de grigris faits par des spécialistes de je-ne-sais-quoi, des arnaqueurs qui vendent du rêve aux désespérés.

Selon ces croyances, les jnounes seraient efficaces deux nuits par an pour aider les sorciers à atteindre leurs objectifs: Laïlat Al-Qadr et la veille de Achoura qui, pour les musulmans sunnites, commémore la traversée miraculeuse de la mer Rouge par le prophète Moussa (Moïse) pour sauver le peuple d’Israël.

À l’approche de Laïlat Al-Qadr et le jour même, il règne une activité particulière dans certains marchés populaires où les herboristes font leurs meilleurs chiffres de l’année: différents produits destinés à confectionner des amulettes, bkhor (fumigations) et autres pratiques pour jeter des sorts. On vise l’amour, le travail, la prospérité, le succès… Mais aussi à se venger d’un mari volage, d’une rivale, d’éventuels ennemis… Les sahhara (sorciers et sorcières) réalisent aussi leur meilleur chiffre d’affaires annuel dans cette période. Idem pour les potiers, qui vendent une grande quantité de mjamar (braseros) pour les bkhors.

Beaucoup de ménagères achètent des mjamar, mais pas pour la sorcellerie. Juste pour brûler divers produits pour faire fuir les jnounes, chasser le mauvais œil et les ondes négatives et attirer la prospérité.

Habituellement, les familles préparent un couscous qu’elles partagent avec les proches. Elfakya, mélange de fruits secs, est également présente dans tous les foyers.

Enfin, Laïlat Al-Qadr annonce la fin de ramadan et les préparatifs de Aïd Al-Fitr. Une fête où les enfants portent des habits tout neufs, reçoivent flousse el-Aïd, l’argent de la fête, de la part des proches.

Excellente fête à vous, qu’elle soit porteuse de bonne santé et surtout de paix!