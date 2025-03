Ramadan, mois de «silate arrahim» et de l’amitié

Prendre l’initiative de visiter un proche est un ajère (bonne action) qu’entreprennent beaucoup de Marocains lors du mois sacré de ramadan. Le Coran précise: «Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez (49.13).»

Le dicton marocain dit quant à lui: mârfate anasse knouze (connaître des gens est un trésor). Outre les liens de sang, il y a l’amitié, le lien social. Notre famille nous est imposée, mais nous choisissons nos amis. L’amitié est un des plus beaux et profonds liens entre humains, basé sur la confiance, le partage et le respect mutuel. Dans les moments de joie ou dans les épreuves, les véritables amis sont précieux.

Les philosophes de l’Antiquité, tel Aristote, considéraient l’amitié comme l’une des formes les plus élevées de la vertu. Ils la classaient en trois types: l’amitié d’intérêt, basée sur un échange mutuel de services, l’amitié de plaisir, fondée sur des moments agréables partagés, et l’amitié vertueuse, où l’on apprécie l’autre pour ce qu’il est, sans aucun autre intérêt.

L’amitié vertueuse est la plus durable, elle résiste au temps et aux épreuves de la vie. Il nous arrive de rencontrer un ami que nous n’avons pas revu depuis 10 ou 20 ans, et la relation reprend comme si nous nous étions séparés la veille.

Une amitié sincère repose sur la loyauté et la confiance: le véritable ami est celui sur lequel on peut compter en toutes circonstances. On peut lui confier nos secrets sans craindre qu’il les divulgue. Sans confiance, l’amitié reste fragile, voire superficielle.

Le véritable ami n’hésite pas à dire la vérité, même quand elle blesse. «Le rôle d’un ami, c’est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l’erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison», notait l’écrivain américain Mark Twain.

Mais aucun lien n’est à l’abri de conflits, car chacun de nous est différent de l’autre et les divergences peuvent provoquer des mécontentements. Le dialogue et la compréhension mutuelle permettent de surmonter les désaccords. Il faut alors maîtriser son ego, accepter l’échange et avoir l’humilité de remettre en question ses convictions. Il faut accepter que nos amis soient différents de nous, car c’est de la diversité que naît la richesse.

L’amitié suppose l’écoute bienveillante. Un ami ne juge pas, il soutient et encourage. Il est présent dans les moments difficiles et trouve les mots justes pour réconforter ou motiver. Le dicton marocain dit que «l’ami ne se connaît que quand on a recours à lui». C’est là qu’on distingue les amis pour qui nous comptons de ceux qui profitent des moments agréables et qui disparaissent dans les moments difficiles… où nous avons le plus besoin d’eux.

L’amitié, c’est donner et recevoir sans calcul: «Un ami est celui qui vous ouvre si vous avez frappé à sa porte, qui vous donne si vous demandez, sans tenir la comptabilité de ses dons», écrit le sociologue italien Francesco Alberoni dans son essai «L’amitié».

Mais que devient l’amitié à l’ère du numérique et des réseaux sociaux? Les nouvelles technologies permettent de garder le contact malgré les distances, de créer des liens virtuels forts et de partager instantanément.

Il est possible d’avoir des dizaines, des centaines d’amis virtuels. Mais les amitiés virtuelles n’ont pas la même profondeur ni la même sincérité que l’amitié reposant sur la présence physique et les activités en commun. Les réseaux sociaux donnent l’illusion d’avoir beaucoup d’amis, mais n’évitent pas la solitude. Aucun échange numérique ne saurait jamais remplacer la chaleur des interactions en face à face. L’amitié authentique se cultive au-delà des écrans, par des rencontres réelles.

Certaines amitiés peuvent devenir toxiques s’il y a trahison, abus ou manque de respect. Mais l’avantage, c’est qu’après la rupture, le lien est coupé définitivement. Les dégâts sont stoppés. Quand c’est un lien de sang qui est rompu, il peut provoquer l’éclatement de toute une famille.

Aujourd’hui, l’individualisme se développe et les interactions sont souvent superficielles, basées sur des intérêts personnels. L’amitié reste un refuge et un pilier essentiel au bien-être.

L’amitié est un facteur de bonheur et de santé. De multiples études scientifiques démontrent que ce lien a un impact direct sur le bien-être et la santé mentale: il réduit le stress et l’angoisse et favorise la longévité, car les personnes entourées d’amis ont une meilleure qualité de vie. L’amitié augmente la confiance en soi et le sentiment de sécurité, car la personne ne se sent pas seule.

Lorsque l’on passe des moments agréables avec des amis, qu’on échange des mots chaleureux, notre corps sécrète de l’ocytocine, hormone «du bonheur» qui donne un sentiment de bien-être et de sécurité, et renforce les relations et les rend harmonieuses. Sa carence affecte les relations sociales et rend la personne désagréable. Ce bonheur, nous en avons été privés lors du confinement sanitaire qui a tant pesé sur notre moral.

Le rire, les souvenirs partagés, les expériences vécues ensemble renforcent les liens amicaux. L’amitié est une source de bonheur et d’épanouissement qui éclaire nos vies et représente un refuge dans lequel nous trouvons force et réconfort.