Les chiffres gonflés des réfugiés de Tindouf: le recensement qu’Alger redoute

L’une des idées reçues les plus tenaces entourant le différend du Sahara concerne la composition démographique des camps de Tindouf. Depuis des décennies, l’Algérie et le Polisario présentent ces camps comme si l’ensemble de leurs habitants était exclusivement constitué de réfugiés originaires du Sahara. Pourtant, les documents historiques disponibles révèlent une réalité bien différente.

Comme je l’ai démontré dans plusieurs articles ainsi que dans mes deux ouvrages consacrés à cette question, un rapport de décembre 1977 du Bureau du renseignement et de la recherche du département d’État américain reconnaissait qu’une proportion considérable de la population des camps, voire potentiellement la majorité, était originaire d’autres régions sahariennes, notamment d’Algérie, de Mauritanie, du Mali et du Maroc. Ce même rapport soulignait que l’Algérie exagérait déjà le nombre de Sahraouis originaires de l’ancien Sahara espagnol.

Samir Bennis. (DR)

Un reportage publié le 14 juin 1979 dans Le Monde par son correspondant à Madrid, Charles Vanhecke, soulevait également de sérieuses interrogations quant aux origines géographiques des personnes associées au Polisario. Comme je l’ai expliqué dans mon article de février 2023, Vanhecke rapportait qu’environ la moitié des personnes vivant sous le contrôle du Polisario étaient originaires d’autres régions sahariennes, notamment du Niger, du Mali, de la Mauritanie et de l’Algérie. Il ne s’agit donc nullement d’accusations marocaines récentes, mais d’évaluations historiques remontant aux premières années du différend. C’est précisément ce qui confère au refus persistant de l’Algérie d’autoriser un recensement indépendant des camps de Tindouf toute sa portée politique.

Les rapports américains mettent en lumière les incohérences démographiques

Plus révélateur encore, le rapport du département d’État américain sur les droits de l’Homme pour l’année 1991, publié en février 1992, faisait état d’estimations attribuées au personnel de la MINURSO selon lesquelles les camps de Tindouf abritaient environ 80.000 réfugiés, dont 25.000 à 30.000 étaient originaires d’autres pays de la région. Ces chiffres concordaient globalement avec les estimations fournies par d’anciens résidents des camps ayant regagné le Maroc. Selon ces derniers, les camps comptaient entre 40.000 et 50.000 Sahraouis, auxquels s’ajoutaient 20.000 à 30.000 réfugiés originaires du Mali et de la Mauritanie.

Ces données montrent, s’il en était encore besoin, que l’un des principaux obstacles à l’organisation d’un référendum équitable et transparent résidait, dès l’origine, dans la difficulté d’établir avec précision le nombre réel et les origines géographiques des personnes vivant dans les camps. En faisant obstacle à un recensement indépendant, l’Algérie a empêché la communauté internationale de déterminer combien de résidents étaient véritablement originaires de l’ancien Sahara espagnol et combien n’entretenaient aucun lien avec ce territoire.

Ces estimations contrastent singulièrement avec le chiffre de 165.000 réfugiés longtemps retenu par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), un chiffre que l’Algérie a régulièrement utilisé à des fins aussi bien politiques qu’économiques. Sur le plan politique, il contribue à accréditer l’idée que la population des camps de Tindouf serait suffisamment importante pour justifier la création d’un État indépendant. Sur le plan économique, il a permis d’entretenir le flux de l’aide humanitaire internationale destinée aux camps et aux institutions chargées de leur administration.

Ces incohérences démographiques étaient pourtant loin d’être ignorées de la communauté internationale. Le rapport du département d’État américain sur les droits de l’Homme pour l’année 1990, publié en février 1991, reprenait l’estimation de 165.000 réfugiés. Or, le rapport publié l’année suivante faisait état d’estimations nettement inférieures, attribuées au personnel de la MINURSO et à d’anciens résidents des camps. Plus révélateur encore, le rapport du département d’État pour l’année 1992, publié en février 1993, reconnaissait explicitement que l’estimation de 165.000 personnes retenue par le HCR reposait sur des chiffres communiqués par le gouvernement algérien.

Les préoccupations suscitées par la surestimation du nombre de réfugiés ont fini par avoir des conséquences concrètes sur la planification de l’assistance humanitaire. En septembre 2005, le HCR et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont ramené leur chiffre de planification d’environ 155.000 à 158.000 bénéficiaires à seulement 90.000. Cette décision trouve une confirmation explicite dans le rapport du département d’État américain sur les droits de l’Homme pour l’année 2005, publié en mars 2006, qui met en évidence l’écart colossal entre les chiffres officiels et les estimations du nombre réel de personnes présentes à Tindouf.

«Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial lançaient régulièrement des appels aux donateurs pour obtenir une aide alimentaire et la distribuaient à une population d’environ 155.000 personnes dans les camps de réfugiés, bien que les Nations unies aient ramené le chiffre retenu pour la planification à 90.000, notamment en raison de préoccupations concernant la surestimation du nombre de réfugiés», précisait le rapport.

Cette réduction ne constituait certes pas un recensement vérifié. Elle démontrait néanmoins que les sérieuses interrogations entourant la fiabilité des chiffres utilisés pour déterminer les besoins humanitaires étaient devenues trop importantes pour être ignorées.

Cet immobilisme de longue date des Nations unies, et plus particulièrement l’incapacité de l’organisation à établir le nombre réel de réfugiés et à ajuster l’aide humanitaire à des besoins vérifiés de manière indépendante, contribue à expliquer pourquoi l’administration Trump a fait du recensement l’un des objectifs centraux de sa volonté de parvenir à un règlement définitif du différend du Sahara.

Sans recensement crédible, comment la communauté internationale peut-elle établir qui vit réellement dans les camps, d’où viennent leurs habitants et combien d’entre eux sont véritablement originaires du Sahara? Depuis cinq décennies, cette question démographique fondamentale demeure sans réponse. Pourtant, les Nations unies ont laissé perdurer des affirmations politiques concernant la population des camps sans les soumettre à la vérification indépendante qu’elles exigent.

Le refus algérien du recensement et des décennies d’inaction des Nations unies

Nul ne saurait nier que le HCR s’efforce depuis des décennies d’obtenir un enregistrement indépendant des réfugiés et d’établir des données démographiques fiables, afin que l’aide humanitaire corresponde aux besoins réels des populations concernées. Selon des documents présentés au Congrès américain en 2005, le HCR a officiellement demandé au gouvernement algérien l’autorisation de procéder à l’enregistrement de la population des camps de Tindouf en 1977, 2001, 2003 et 2005. Il a également adressé des demandes similaires au Polisario en 2002, 2003 et 2005.

Pourtant, la réponse du gouvernement algérien est demeurée inchangée: «Si l’enregistrement en tant que tel ne soulève aucun problème de principe, il dépendrait du règlement global du conflit du Sahara occidental». Autrement dit, l’Algérie a subordonné l’enregistrement des réfugiés, qui constitue pourtant une exigence humanitaire élémentaire et une condition indispensable pour permettre à la communauté internationale de connaître aussi bien le nombre réel de réfugiés que celui des personnes véritablement originaires du Sahara, au règlement politique du différend même qu’elle a contribué à perpétuer.

Comme le HCR l’a lui-même reconnu par la suite, «il n’existe pas de statistiques précises concernant le nombre de réfugiés sahraouis dans les camps». Ce qui soulève des interrogations encore plus sérieuses sur la capacité des Nations unies à surmonter l’impasse diplomatique qui perdure depuis 35 ans et à mettre définitivement un terme au différend, c’est que, pendant des décennies, le HCR a continué de retenir une estimation de 165.000 résidents dans les camps sans jamais avoir pu la vérifier de manière indépendante au moyen d’un recensement exhaustif.

Ce chiffre ne résultait nullement d’un recensement indépendant réalisé sous mandat des Nations unies. Il provenait des autorités algériennes elles-mêmes. Ce qui frappe particulièrement, c’est que cette même estimation a continué de circuler pendant des décennies, comme si le temps s’était arrêté, malgré les mouvements de population, les départs vers le Maroc, les naissances et les décès.

Autrement dit, les autorités mêmes dont certains responsables ont fait l’objet d’allégations d’implication dans le détournement de l’aide humanitaire destinée aux camps de Tindouf étaient également celles qui fournissaient les chiffres de population utilisés pour justifier la poursuite de cette assistance. Une telle situation créait un conflit d’intérêts manifeste, dans la mesure où ceux qui contrôlaient l’accès aux camps exerçaient simultanément une influence sur les estimations démographiques dont dépendait l’allocation de l’aide humanitaire.

Et qu’a fait le HCR? Au lieu de subordonner la poursuite de l’assistance à un recensement vérifié de manière indépendante, ou d’exercer des pressions suffisantes pour obtenir sa réalisation, il a continué de fonctionner sur la base des chiffres fournis par les autorités algériennes. Si les efforts qu’il a déployés pour obtenir l’enregistrement des réfugiés méritent d’être reconnus, il n’en demeure pas moins que les mêmes affirmations démographiques non vérifiées ont continué de bénéficier d’une légitimité institutionnelle pendant des décennies.

Le Maroc appelle depuis longtemps les Nations unies à assumer leurs responsabilités et à révéler le nombre réel ainsi que l’identité des personnes vivant dans les camps de Tindouf. La disposition relative au recensement, incluse dans le projet de résolution du Conseil de sécurité présenté par les États-Unis et frappé du veto russe, allait donc bien au-delà de la prise en compte d’une préoccupation marocaine de longue date. Elle reflétait également une réalité documentée depuis des décennies par plusieurs organismes gouvernementaux américains, à savoir qu’une proportion importante des personnes présentées comme des réfugiés originaires du Sahara occidental provenaient en réalité de régions extérieures au territoire dont le Polisario prétend défendre l’indépendance.

Dans son ouvrage publié en 1979, consacré à la genèse et aux profondes répercussions régionales du différend du Sahara occidental, le journaliste américain David Lynn Price a démontré de manière convaincante qu’au moment où le Polisario avait installé son quartier général à Tindouf, les Sahraouis originaires de l’ancien Sahara espagnol étaient minoritaires au sein des plus hautes instances du mouvement. Selon Price, à la mi-1978, le Polisario disposait d’environ 5.000 hommes, dont la moitié appartenait aux fractions algériennes de la tribu des Reguibat, originaires de Tindouf.

Deux guérilleros du Polisario se sont rendus aux autorités marocaines en 1977. Dans leurs témoignages, ils ont affirmé que le mouvement était principalement composé de nomades originaires du Mali, du Nigeria, de la Libye et de l’Algérie, plutôt que de Sahraouis originaires de l’ancien Sahara espagnol. Le reportage publié par Vanhecke dans Le Monde en 1979 corrobore cette lecture historique. Comme indiqué précédemment, de hauts responsables espagnols interrogés par le journaliste français insistaient sur le fait que la majorité des personnes présentes à Tindouf étaient originaires du Niger, du Mali, de la Libye et de l’Algérie.

La première implication de ces témoignages, cela va sans dire, est que les Sahraouis originaires du Maroc et de la Mauritanie étaient minoritaires. La seconde conclusion, bien plus importante sur les plans politique et historique, qui se dégage à la fois de l’étude de Price et du reportage de Vanhecke, est qu’aucun dirigeant du Polisario ne tirait sa légitimité de la Jemaa, qui constituait à l’époque la représentation légitime des Sahraouis.

Ce déficit manifeste de légitimité historique et sociopopulaire constitue l’une des principales raisons pour lesquelles l’Algérie était si déterminée à voir le veto russe faire échouer le projet de résolution présenté par les États-Unis. Un recensement crédible, réalisé de manière indépendante, pourrait mettre au jour les fondements démographiques historiquement contestables et particulièrement fragiles d’un projet politique que l’Algérie défend bec et ongles depuis plus de cinq décennies.

Un tel examen remettrait également en cause un récit entretenu et inlassablement recyclé par un réseau de militants, d’universitaires et de journalistes acquis à cette cause, qui ont trop souvent préféré lui servir de caisse de résonance plutôt que d’en interroger les postulats fondamentaux.

En définitive, cette controverse nous ramène au cœur de ce que le roi Hassan II avait qualifié, dans un entretien accordé à Jeune Afrique en 1985, de «l’escroquerie du siècle». J’ai documenté les fondements historiques et politiques de cette caractérisation dans mon ouvrage «The Self-Determination Delusion».

Après cinq décennies, une question demeure incontournable: si l’Algérie et le Polisario sont si convaincus de l’exactitude de leurs affirmations concernant l’origine et le nombre des personnes vivant dans les camps de Tindouf, pourquoi se sont-ils systématiquement opposés à un recensement indépendant qui permettrait, une fois pour toutes, d’établir la vérité?