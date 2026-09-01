Législatives 2026: le PAM présente un programme électoral de 20 engagements pour 350 milliards de dirhams

Le Parti authenticité et modernité (PAM, majorité sortante) a présenté, mardi soir à Rabat, son programme électoral, articulé autour de 20 engagements répartis en cinq grands axes, pour un budget global de 350 milliards de dirhams.

Devant une nombreuse assistance réunie dans un grand hôtel de la capitale, la direction collégiale du PAM a expliqué que le financement de ce programme devrait reposer notamment sur les fruits d’une croissance inclusive, estimée à 5% en moyenne, le recouvrement des impôts non payés, évalués à 300 milliards de dirhams, ainsi que sur 40 milliards de dirhams issus des contributions des régions, le reste devant provenir d’autres sources de financement.

Le parti du Tracteur, qui a détaillé son programme pendant près de quatre heures sans discontinuer, a présenté ses cinq principaux axes: la croissance inclusive, la jeunesse et l’emploi, le civisme, le pouvoir d’achat et la lutte contre les disparités territoriales.

La présentation du programme électoral s’est déroulée en présence de plusieurs membres du bureau politique, dont Fouzi Lekjaa, nouvelle recrue du PAM et ministre délégué sortant chargé du Budget.

L’événement a été placé sous le slogan: «Pour un changement du processus en un seul mot», une formule fortement applaudie par l’assistance.

«Nous voulons un gouvernement orienté vers les jeunes, un gouvernement aussi du Mondial 2030», que le Maroc organisera avec l’Espagne et le Portugal, a lancé à la tribune un responsable du parti.

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Le PAM a répété, au cours de cette soirée, sa conviction de pouvoir remporter les prochaines élections législatives. Plusieurs intervenants ont également évoqué la crise migratoire de Ceuta, la fin des conflits d’intérêts reprochés au chef du gouvernement sortant, ainsi que l’exigence croissante de reddition des comptes portée par les citoyens.

Dans le cadre de l’axe consacré à la croissance inclusive, le programme électoral du PAM prévoit la création d’un million d’emplois dans différents secteurs. Le parti promet également une pension de retraite d’au moins 3.000 dirhams dans le secteur public, ainsi qu’une hausse de l’aide sociale directe à 1.000 dirhams, contre 500 dirhams actuellement versés à près de 4 millions de bénéficiaires.

La réforme de l’enseignement et de la santé publics figure également au centre des engagements du parti du Tracteur. Selon le programme présenté, les services publics devront constituer l’une des priorités de l’action du PAM.

Le programme prévoit en outre l’instauration d’une charte nationale entre l’État et les jeunes, couvrant notamment les domaines de l’école, de l’habitat et de la santé. Le parti promet également une couverture sanitaire de 100% de l’ensemble du territoire, ainsi que la poursuite du développement de la langue amazighe.

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Les intervenants ont conclu en affirmant leur détermination à œuvrer pour un Maroc évoluant à une seule vitesse, conformément aux orientations royales.

Avec ce programme de 20 engagements et une enveloppe annoncée de 350 milliards de dirhams, le PAM tente de se positionner comme une force capable de porter une nouvelle étape politique après les législatives du 23 septembre. Entre promesses sociales, emploi des jeunes, pouvoir d’achat et réduction des disparités territoriales, le parti du Tracteur veut faire de son offre électorale un marqueur de différenciation au sein de la majorité sortante.