Premier emploi: comment le gouvernement veut briser le cercle de l’«expérience exigée»

Le chômage demeure l’un des principaux défis auxquels fait face le Maroc. Ce lundi 9 novembre, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid a présenté les mesures envisagées par le gouvernement pour y faire face. Sa stratégie s’articule autour de trois axes: faciliter l’accès des jeunes au marché du travail, soutenir les entreprises créatrices d’emplois et renforcer les dispositifs de formation pour favoriser l’insertion professionnelle.

Le gouvernement veut d’abord favoriser l’insertion d’environ un million de jeunes au cours de son mandat. La mesure phare est un programme de premier contrat de travail, qui devrait bénéficier à 500.000 jeunes sur cinq ans. Une enveloppe d’environ 6 milliards de dirhams est annoncée pour accompagner ces dispositifs. À cela s’ajoutent des programmes de soutien aux entreprises, notamment dans le secteur agricole.

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Pour le ministre, la lutte contre le chômage ne saurait se limiter à des mesures ponctuelles ou à de simples déclarations d’intention. «L’emploi ne peut se réduire à de simples slogans», a-t-il affirmé devant les députés, plaidant pour une stratégie nationale cohérente mobilisant l’ensemble des départements ministériels et des acteurs concernés.

Le gouvernement érige ainsi l’emploi en priorité nationale, dont les enjeux dépassent le périmètre d’action d’un seul département ministériel. La résorption du chômage repose notamment sur la capacité de l’économie à générer de la richesse, à favoriser l’investissement productif et à adapter l’offre de formation aux besoins du marché du travail.

Selon Abderrahim Chahid, cette stratégie s’inscrit dans le prolongement des orientations royales, qui préconisent la valorisation du potentiel économique des territoires, la promotion de l’initiative et de l’investissement à l’échelle locale, ainsi qu’un développement dont les retombées bénéficient concrètement aux citoyens.

Un premier contrat pour lever le frein de l’expérience

Parmi les principales mesures annoncées figure le programme «Premier contrat de travail», qui ambitionne de faciliter l’accès à un premier emploi à quelque 500.000 jeunes sur cinq ans. Ce dispositif entend lever l’un des principaux obstacles à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et des primo-demandeurs d’emploi: l’exigence d’une expérience professionnelle préalable, difficile à acquérir sans avoir eu accès au marché du travail.

Le ministre a particulièrement insisté sur cette contradiction du marché du travail. Les jeunes doivent souvent prouver une expérience avant même d’avoir pu en avoir une. Pour lui, décrocher cette première expérience est l’une des étapes les plus difficiles du parcours d’insertion. Le nouveau programme doit lever cet obstacle en facilitant l’accès des jeunes à leur premier contrat de travail.

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Parallèlement, le gouvernement veut renforcer l’accompagnement des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. On les désigne couramment par l’acronyme NEET. Le dispositif cible environ 300.000 jeunes de cette catégorie chaque année. L’ambition est de réduire de moitié leur nombre d’ici 2031.

L’entrepreneuriat est un autre volet de cette stratégie. Grâce au programme consacré à l’entrepreneuriat des jeunes, le gouvernement ambitionne d’accompagner environ 60.000 entreprises. Le soutien portera notamment sur l’incubation, le financement, les mécanismes de garantie et l’accès aux marchés. Il pourra durer jusqu’à deux ans.

L’évaluation de ce dispositif ne se limitera pas au nombre d’entreprises accompagnées ou créées. Le ministre a aussi évoqué un indicateur de pérennité. Il s’agit de la part des entreprises qui parviennent à poursuivre leur activité trois ans après leur création.

125.000 opportunités d’emploi à l’international

La mobilité professionnelle fait aussi partie des leviers retenus par le ministère. Le gouvernement prévoit de contribuer à la création d’environ 125.000 opportunités d’emploi à l’international. Elles s’inscriront dans le cadre d’accords conclus avec des pays qui ont des besoins de recrutement dans certains métiers.

Ce dispositif devra reposer sur plusieurs garanties. Les candidats bénéficieront d’un accompagnement linguistique, leurs qualifications seront reconnues et ils signeront des contrats de travail légaux. Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver leur dignité et de leur assurer des conditions d’emploi encadrées. Le dispositif doit aussi leur permettre de revenir au Maroc et de mettre à profit, au bénéfice de l’économie nationale, l’expérience acquise à l’étranger.

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À l’échelle nationale, le ministère prévoit aussi de contribuer à la création d’un nouveau mécanisme, baptisé «Passeport de mobilité professionnelle». Il doit faciliter les déplacements des jeunes qui acceptent une offre d’emploi ou une formation en dehors de leur territoire de résidence.

Concrètement, cette aide temporaire couvrira une partie des frais de transport, de déplacement et d’hébergement provisoire. L’objectif est d’accompagner environ 250.000 opérations de mobilité professionnelle sur cinq ans. Le mécanisme doit notamment rapprocher les territoires où le chômage est élevé des bassins économiques qui ont une forte demande de main-d’œuvre.

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La formation constitue un autre axe de cette stratégie. Le ministère entend ainsi contribuer au déploiement du programme «Compétences 2030», qui prévoit quelque 500.000 actions de formation et de reconversion professionnelle. L’objectif est de mieux adapter les qualifications des demandeurs d’emploi aux besoins des entreprises et aux mutations du marché du travail.

Au total, ces différents dispositifs devraient mobiliser environ 6 milliards de dirhams, a annoncé le ministre. À cette enveloppe s’ajoutent les programmes de soutien aux entreprises, notamment dans le secteur agricole, ainsi que les mécanismes destinés à encourager les jeunes à créer leur propre activité.

Un marché du travail marqué par de fortes disparités

Ces mesures arrivent dans un contexte où les indicateurs du marché du travail révèlent encore plusieurs fragilités. Abderrahim Chahid a indiqué que le taux de chômage s’est établi à 10,5% au troisième trimestre 2026, contre 10,3% à la même période de l’année précédente.

Sur la même période, l’emploi rémunéré a progressé de 158.000 postes nets sur un an. Cette évolution positive doit toutefois être nuancée. L’emploi a reculé entre les deux trimestres, en partie à cause de facteurs liés à l’activité agricole.

La situation des jeunes reste particulièrement préoccupante. Chez les 15-24 ans, le taux de chômage atteint 30,5%. Les diplômés continuent eux aussi de rencontrer des difficultés pour accéder au marché du travail. Enfin, la participation des femmes à l’activité économique reste faible, avec un taux inférieur à 18%.

Pour le ministre, ces chiffres montrent que la question de l’emploi ne se résume pas au nombre de postes créés. Elle dépend aussi de la nature de la croissance économique, de l’adéquation entre les formations et les besoins des entreprises, et des disparités territoriales qui marquent le marché du travail.

C’est précisément sur ces facteurs que le gouvernement veut agir. Son programme fait de l’emploi une priorité transversale, intégrée aux politiques économiques, sociales, d’investissement et d’aménagement du territoire.

Parmi les orientations avancées, le ministre a cité la mise en place de nouveaux modèles de développement. Ils reposeraient sur une économie productive et créatrice d’emplois, avec des retombées sociales concrètes pour les citoyens. Il a également insisté sur la nécessité de changer la conception de l’investissement. L’objectif n’est plus seulement de mobiliser des capitaux, mais de créer de la valeur ajoutée et de produire des retombées économiques et sociales.

La dimension territoriale occupe une place importante dans cette stratégie. Il s’agit de valoriser le potentiel économique propre à chaque région, d’encourager les initiatives locales et de soutenir les investissements capables de générer des emplois. Ces efforts seront complétés par le développement de la formation et de la qualification, par une meilleure mise en relation entre les candidats et les employeurs, et par la facilitation de l’insertion des jeunes et des femmes.

Le gouvernement veut aussi agir sur la qualité des emplois créés. Il compte pour cela améliorer les conditions de travail, renforcer la protection sociale et garantir le respect des droits professionnels.

L’industrie, les services et l’agriculture sont appelés à jouer un rôle central dans cette dynamique. Le ministre a aussi évoqué les activités économiques liées aux grands événements industriels et sportifs que le Maroc s’apprête à accueillir. Il a mentionné la nécessité d’accompagner la structuration de l’économie informelle, ainsi que l’émergence de nouveaux métiers.

L’ANAPEC appelée à se réorganiser

La mise en œuvre de cette stratégie suppose d’adapter les institutions qui accompagnent les demandeurs d’emploi. Le ministre a particulièrement insisté sur le rôle de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC). Elle est appelée à devenir un acteur central dans l’exécution des nouveaux programmes.

Le ministère prévoit de faire évoluer son organisation et ses méthodes de travail, de moderniser ses services, d’étendre sa présence sur le territoire et de renforcer ses relations avec les entreprises. L’objectif est que l’agence réponde mieux aux exigences du marché du travail. Elle doit pouvoir assumer pleinement ses missions en matière d’insertion professionnelle, de formation et de mobilité des travailleurs.

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Au-delà de l’application des programmes, Abderrahim Chahid estime que l’efficacité de la politique de l’emploi passe aussi par une révision de son cadre institutionnel et par une meilleure coordination entre tous les intervenants.

Il a ainsi appelé à retrouver l’esprit de concertation nationale des deux grandes conférences consacrées à l’emploi. La première s’est tenue en 1998 à Marrakech et la seconde en 2005 à Casablanca. Elles avaient réuni les acteurs institutionnels, économiques et sociaux autour des grandes orientations de la politique nationale de l’emploi.

Plus de vingt ans après la deuxième conférence, le ministre considère que l’ampleur des transformations du marché du travail et les attentes croissantes des jeunes justifient un nouveau débat national. Il estime que le moment est venu d’envisager une troisième conférence nationale sur l’emploi. Elle permettrait de réexaminer les politiques publiques, le cadre institutionnel des organismes concernés et leur capacité à s’adapter aux nouvelles réalités économiques et sociales.

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Cette relance devrait commencer par la réactivation des instances consultatives existantes. Le ministre a cité en particulier le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi, ainsi que les conseils régionaux et provinciaux. Ces organes sont restés longtemps inactifs, malgré les missions que le législateur leur a confiées.

Ils ont vocation à servir d’espaces de concertation, d’évaluation des politiques publiques et de proposition de mesures en faveur de l’emploi. Les réactiver permettrait de mieux anticiper les besoins du marché du travail, d’évaluer l’efficacité des programmes d’insertion et de qualification, et d’améliorer la coordination entre les acteurs. Cela donnerait aussi plus de place aux spécificités de chaque territoire.

Un taux de chômage de 7% visé à l’horizon 2031

Pour inscrire cette politique dans la durée, le ministre a rappelé les objectifs du programme gouvernemental 2026-2031, tels qu’il les a présentés lors de son intervention. Le programme prévoit l’insertion d’environ un million de jeunes durant le mandat gouvernemental, la baisse du taux de chômage à 7% à l’horizon 2031 et la hausse du taux d’activité des femmes à 21,2%.

Abderrahim Chahid a reconnu le caractère ambitieux de ces objectifs. Selon lui, ils exigent des efforts soutenus et une mobilisation collective.

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Au-delà des chiffres et des programmes annoncés, le ministre a défendu une approche qui fait de l’emploi une responsabilité partagée entre les politiques économiques, sociales et territoriales. La création de postes, a-t-il rappelé, dépend avant tout de la capacité de l’économie à générer de la richesse, à encourager les investissements productifs et à former des compétences qui répondent aux besoins des entreprises.

La lutte contre le chômage suppose donc d’agir en même temps sur plusieurs fronts. Il faut améliorer l’offre de formation, accompagner les jeunes, développer les entreprises et mieux répartir les opportunités professionnelles entre les territoires.