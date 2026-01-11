Economie

Emploi des jeunes: le gouvernement doit adapter l’enseignement au marché du travail, explique l’économiste Badr Zaher Lazrak

Pour freiner le chômage des diplômés, l’Exécutif doit impérativement intégrer à la réforme universitaire des formations en phase avec les besoins du marché, a affirmé l’universitaire Badr Zaher Lazrak lors d’un débat à Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Intervenant devant un auditoire d’étudiants en cycles supérieurs, cet expert en économie sociale et professeur à l’Université Hassan II a exhorté le gouvernement actuel, ainsi que ses successeurs, à repenser l’adéquation formation-emploi.

Les chiffres sont alarmants: selon lui, 45% des lauréats universitaires sont au chômage lors de leur quête d’un premier emploi. L’expert a opposé ce constat au modèle réussi des grandes écoles, publiques et privées, dont les cursus sont déjà adaptés aux réalités économiques. «Environ 45 % des jeunes diplômés des universités ne parviennent pas à accéder au marché du travail. Et ce chiffre n’inclut pas le million de jeunes sans emploi, ni formation, ni études», a-t-il précisé au micro de Le360.

Pour Badr Zaher Lazrak, le décalage est flagrant: alors que l’économie évolue vers l’intelligence artificielle, la logistique ou l’industrie automobile, «80 % des enseignements universitaires restent théoriques et obsolètes, prisonniers du système des établissements à accès ouvert». En conclusion, il a appelé les institutions éducatives et la société civile à s’unir pour proposer au gouvernement des «solutions curatives» face à ces défaillances structurelles.

#Chômage#Travail#emploi#Formation#Université

