En 2024, le chiffre d’affaires industriel atteint 898 milliards de dirhams, selon Ryad Mezzour

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, au siège du ministère du Commerce et de l'Industrie, le 29 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Le baromètre de l’industrie en 2024 révèle que le chiffre d’affaires industriel a atteint un total de 898 milliards de dirhams, avec des investissements ayant progressé de plus de 30%, a annoncé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Lors d’une cérémonie organisée mercredi au siège du ministère à Rabat, Ryad Mezzour a souligné que l’année 2024 marque «un tournant décisif dans le développement industriel du Maroc». L’ensemble des indicateurs économiques ont enregistré des progressions significatives, attestant de la maturité du tissu productif national et de sa résilience face aux défis conjoncturels mondiaux.

Ainsi, le chiffre d’affaires industriel a progressé de +9% par rapport à 2023 (822 milliards de dirhams), tandis que la production industrielle a augmenté de +12%, atteignant 842 milliards de dirhams. La valeur ajoutée industrielle s’élève, selon un communiqué, «à 240 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de +11%», tandis que l’investissement industriel a connu une progression record de +30%, pour s’établir à 90 milliards de dirhams.

L’emploi industriel a dépassé «le million de postes, atteignant 1.038.133 postes, soit la création de 42.714 emplois nets en 2024», selon la même source. Entre 2021 et 2024, l’industrie nationale a franchi un nouveau palier de développement, enregistrant un rythme de croissance «sans précédent». Le chiffre d’affaires industriel a été multiplié par 2,2, la valeur ajoutée par 1,5 et les exportations par 3, générant chaque année deux à trois fois plus de croissance qu’auparavant, toujours selon le communiqué.

Le baromètre met également en lumière la performance exceptionnelle de l’industrie automobile, qui demeure le premier secteur exportateur du Royaume et un pilier de la transformation industrielle nationale. Pour la première fois, ce secteur s’impose comme «leader absolu sur l’ensemble des indicateurs économiques majeurs, avec près de 196 milliards de dirhams de chiffre d’affaires et plus de 250.000 emplois directs».

L’année 2024 confirme également la prédominance du capital industriel national, dont 70% est détenu par des investisseurs marocains. Cette forte présence du capital national, souligne le ministère, reflète «la confiance croissante des opérateurs marocains dans la solidité du tissu productif ainsi que leur rôle moteur dans la création de valeur et d’emplois».

La mutation du tissu industriel marocain s’accompagne d’une transformation qualitative majeure. Les industries à moyenne et haute technologie génèrent désormais plus de la moitié de la valeur ajoutée industrielle, confirmant l’orientation du pays vers un modèle fondé sur la création de valeur et l’innovation technologique.

Par ailleurs, le baromètre révèle un bond spectaculaire de la productivité industrielle: la productivité moyenne par emploi a augmenté de 30% en dix ans, atteignant 231.000 dirhams, témoignant de la modernisation des procédés de production et de la qualification accrue du capital humain.

Enfin, selon la même source, l’ensemble de ces résultats illustre le succès du modèle industriel marocain, fruit de stratégies sectorielles successives, ciblées et cohérentes. En misant sur une intégration fluide entre production, innovation et exportation, et sur des infrastructures de qualité (port Tanger Med, zones industrielles intégrées, corridors logistiques), le Maroc s’affirme comme une plateforme industrielle régionale de référence et un acteur compétitif sur la scène internationale.

Avec ces performances inédites, l’industrie marocaine s’impose non seulement comme un moteur de croissance économique, mais également comme un levier stratégique de souveraineté et d’innovation, capable de porter le Royaume vers de nouveaux horizons d’émergence.