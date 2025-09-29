Société

Ryad Mezzour appelle les commerçants de proximité à s’acquitter de leurs contributions professionnelles

Ryad Mezzour, ministre du Commerce et de l’Industrie, lors de son allocution à l'occasion du colloque dédié au commerce intérieur et à la distribution, organisé à Rabat le 29 septembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/09/2025 à 19h15

VidéoLe ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, exhorte les petits commerçants à respecter l’accord conclu en 2019 sur la contribution professionnelle unique, condition nécessaire à leur adhésion à la couverture sociale.

Ryad Mezzour appelle les commerçants de proximité de s’acquitter de leurs contributions professionnelles. Selon le ministre du Commerce et de l’Industrie, peu de commerçants de proximité se sont acquittés de la contribution professionnelle unique, qui permet notamment l’adhésion à la couverture sociale. Il a appelé les petits commerçants à s’acquitter de cette mesure forfaitaire conclue en 2019.

Le ministre a lancé cet appel lors d’un colloque tenu ce lundi à Rabat, dédié au commerce intérieur et à la distribution. Ryad Mezzour a rappelé, devant une nombreuse assistance composée de représentants de fédérations de commerce et de petits commerçants, que l’accord de 2019 prévoyait que ces derniers devaient verser en trois tranches le montant de la contribution professionnelle unique ainsi qu’une modique somme pour adhérer à la couverture sociale. Il a regretté le non-respect de cet accord entré en application en 2021.

Pour sa part, le directeur général de l’impôt, Younes Idrissi Kaitouni, a lui aussi déploré cette situation, allant plus loin en affirmant que l’État a perdu consécutivement les deux tiers des recettes issues de la contribution professionnelle unique. Younes Idrissi Kaitouni a exprimé l’espoir que les prochaines assises sur le commerce interne puissent trouver une issue à ce problème.

Lire aussi : E-paiement: des services bancaires proposés aux commerces de proximité de la région de Rabat

Dans son allocution, le ministre Mezzour a assuré les commerçants de sa volonté d’agir ensemble pour dynamiser le secteur afin d’être à la hauteur du Maroc 2030, en référence à la Coupe du monde de football. Il a plaidé pour la bancarisation, le développement du numérique et du e-commerce, ainsi que pour un partenariat renforcé entre les centres commerciaux et les commerces de proximité, notamment les épiciers de quartier.

À l’approche des grandes échéances économiques et sportives qui marqueront la prochaine décennie, le gouvernement place les commerçants de proximité face à leurs responsabilités: sans contribution professionnelle unique, pas de couverture sociale ni de modernisation du secteur.

#Couverture sociale#commerçants#Recettes fiscales#Coupe du monde 2030#e-commerce#banques

