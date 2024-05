Automobile: le Maroc ambitionne de devenir l’un des plus importants fabricants de batteries électriques au monde, selon Ryad Mezzour

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, lors de la séance des questions orales issues de la Chambre des conseillers, mardi 28 mai 2024. (Y.Mannan/Le360)

«Nous allons développer la fabrication des voitures électriques ainsi que les batteries, afin de nous hisser à la tête des pays fabriquant des produits industriels pour ces deux secteurs», a déclaré le ministre Ryad Mezzour lors de la séance des questions orales issues de la Chambre des conseillers.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a assuré les élus de la ferme volonté du Maroc de matérialiser «cette vision et cette stratégie» prioritaires du gouvernement.

Pour rappel, le Maroc a signé en mars dernier avec la société chinoise BTR New Material Group une convention d’investissement de 3 milliards de dirhams pour la construction à Tanger d’une usine de production de cathodes, un élément clé dans les batteries électriques. L’usine, d’une capacité de 50.000 tonnes de cathodes par an, sera implantée au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech avec l’objectif de construire dans une première phase en 2026 quelque 25.000 tonnes de cathodes.

Selon le ministère de l’Industrie, le projet BTR devrait créer 2.500 emplois directs et contribuer à «la consolidation de la position du Maroc en tant que leader dans le domaine de la mobilité électrique».

Ryad Mezzour a également indiqué que la filière de fabrication des voitures a réalisé en 2023 la fabrication et l’exportation d’un total de 700.000 véhicules pour une valeur globale de 140 milliards de dirhams. Le Royaume projette de construire en 2024 un million de voitures et aspire à doubler cette production dans 4 ans. Le ministre a par ailleurs longuement évoqué la stratégie de son département en matière d’édification et d’aménagement des zones industrielles, selon une répartition équitable dans les régions.

«Nous avons dans ce sens 30 projets en cours de réalisation», a affirmé le ministre. «Nous avons édifié de nouvelles zones industrielles, hors de l’axe Casablanca/Tanger, à Oujda, Guelmim et prochainement à Dakhla en offrant pour les investisseurs des mesures incitatives (foncier, infrastructures de base, impôts…), car ces zones sont également parmi les priorités du gouvernement», a conclu Ryad Mezzour.