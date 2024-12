Industrie créative: Riyad se drape des talents marocains

L’incubateur marocain Initiative Audace participe, du 28 novembre au 4 décembre 2024, à la 4ème édition d’Ana Arabia, un événement prestigieux du Moyen-Orient, qui se déroule à Riyad, en Arabie saoudite. Pas moins de quinze marques marocaines seront mises en avant par Initiative Audace, lors de la grand-messe devenue incontournable dans le monde arabe.

«L’objectif est de renforcer la visibilité des marques marocaines au Moyen-Orient», précise Initiative Audace dans un communiqué de presse. Il s’agit également, selon l’incubateur, «d’un levier économique facilitant l’accès des marques marocaines à des marchés stratégiques comme celui du Golfe». En effet, la demande pour des créations authentiques et artisanales est en pleine expansion, ajoute le communiqué de presse.

La richesse des secteurs créatifs

Au cœur de Ana Arabia, une exposition de renom, se trouve la volonté de mettre en avant le goût et les tendances des femmes arabes. On y trouve exposés des créations de mode, des bijoux traditionnels et contemporains, ainsi que des parfums élaborés par des «nez» arabes. L’Arabie saoudite met ainsi en valeur les créations et les différentes sensibilités des pays.

«Ana Arabia est bien plus qu’une vitrine commerciale. Elle constitue un carrefour d’échanges culturels et économiques, attirant des acheteurs, médias et prescripteurs influents du Moyen-Orient et d’ailleurs», souligne le communiqué. Le Maroc y tient un rôle de premier plan par la richesse et l’originalité de ses designers et artisans.

Depuis sa fondation en 2021 par Youness Bouchida, Initiative Audace offre une plateforme aux divers créateurs du Royaume, reflétant la diversité des secteurs de la mode, du design et des arts. C’est dans cet esprit que le catalyseur organise des showrooms et favorise les collaborations internationales, notamment en participant à des événements tels que Ana Arabia. Après tout, le «Made in Morocco» fait fureur.

Le fondateur explique: «Notre proposition mêle la jeune création d’avant-garde, les marques marocaines premium et le meilleur du caftan traditionnel.». La participation des quinze entreprises marocaines à Ana Arabia est une «étape clé qui donne accès aux marchés internationaux à nos designers marocains.» Cela démontre que la créativité marocaine rivalise sur les scènes internationales, poursuit-il, afin de «soutenir nos créateurs dans leur quête d’excellence et promouvoir le savoir-faire marocain au-delà de nos frontières».