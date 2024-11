Samira Lamhaidi élue présidente de l’Association nationale des créateurs de mode

Samira Lamhaidi, nouvelle présidente de l’Association nationale des créateurs de mode (au centre), entourée de Meryem Boussikouk et Abdelhanine Raouh.

Samira Lamhaidi a été élue présidente de l’Association nationale des créateurs de mode, succédant à Meryem Boussikouk, qui continue à œuvrer comme membre active au sein de l’association. Parmi les autres figures du bureau exécutif, Meriem Belkhayat a été reconduite au poste de secrétaire générale, Imane Ochan occupe désormais le rôle de trésorière, et Abdelhanine Raouh a été nommé vice-président. L’association compte également Amina Boussayri, Siham El Habti, Amal Belcaid, et Zineb Drissi Lyoubi parmi ses membres actifs.

Lors de l’assemblée générale, tenue récemment au complexe culturel d’Anfa, à Casablanca, Amina Boussayri a été honorée en tant que marraine de l’association, en reconnaissance de sa contribution majeure à la promotion de la mode marocaine. Cet hommage a été chaleureusement salué par l’ensemble des membres présents. L’association a profité de cette rencontre pour annoncer l’ouverture des adhésions, invitant les talents, anciens et nouveaux, à rejoindre ses rangs afin de renforcer la diversité et encourager une participation active aux initiatives à venir.

Un agenda ambitieux pour 2025

Parmi les projets phares discutés figure l’organisation d’une Semaine de la mode marocaine, qui visera à mettre en avant les collections des créateurs locaux, tant sur la scène nationale qu’internationale. Pour préparer cet événement, une formation spécifique sera mise en place pour les jeunes créateurs, leur offrant l’opportunité de collaborer avec des designers expérimentés et d’acquérir des compétences organisationnelles clés. L’association explore également des partenariats avec des institutions privées pour financer et maximiser la visibilité de ce projet ambitieux.

En parallèle, des initiatives inclusives ont été proposées, notamment des ateliers de couture et de broderie destinés aux personnes autistes et à celles ayant des besoins spécifiques, afin de favoriser leur inclusion sociale et de développer leurs compétences en arts manuels.

Enfin, l’agenda 2025 prévoit un colloque les 8 et 9 janvier 2025 au Centre culturel d’Anfa, réunissant membres et experts du secteur pour des échanges d’idées et des ateliers pratiques. Un autre rendez-vous à ne pas manquer sera l’événement «Tea Time Collection», une exposition prévue durant le mois de ramadan pour mettre en lumière des créations traditionnelles.