Agro-industrie: une mission commerciale américaine au Maroc, une première en Afrique

Une délégation de 26 entreprises agroalimentaires américaines, 21 dirigeants de coopératives et 14 représentants des départements de l’agriculture des États rencontreront des acheteurs marocains et ouest-africains pour explorer les dernières tendances en matière de consommation alimentaire, évaluer la demande du marché et accroître l’accès aux principaux marchés régionaux, a fait savoir l’ambassade américain à Rabat dans un communiqué.

«Cette mission commerciale souligne l’engagement des États-Unis à faire progresser les exportations agricoles et à favoriser les relations commerciales à long terme dans la région», ajoute la même source.

«Cette mission offre une opportunité cruciale aux entreprises agroalimentaires américaines de pénétrer le marché dynamique marocain et de tirer parti de sa position stratégique pour un accès plus large à l’Afrique», a expliqué l’administrateur du Foreign Agricultural Service, Daniel Whitley, qui dirigera la mission.

«La visite de la mission commerciale d’agro-industrie américaine au Maroc reflète le partenariat solide entre nos nations, mettant l’accent sur l’innovation, la durabilité et l’inclusion dans l’agriculture», a indiqué de son côté l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar.

Tout au long de la visite, les représentants des entreprises et des institutions américaines participeront à des réunions B2B avec des acheteurs potentiels du Maroc et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, notamment la Côte d’Ivoire, la Gambie et le Sénégal. Ils rencontreront des responsables du ministère marocain de l’Agriculture, de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), de l’Institut de formation de l’industrie meunière (IFIM) et du Zoopole. Elles participeront également à des tables rondes avec des femmes leaders du secteur agricole et avec des Marocains ayant participé à des programmes de bourses de l’USDA.

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange (ALE) entre les États-Unis et le Maroc en 2006, les exportations agricoles marocaines vers les États-Unis ont presque triplé et celles des États-Unis vers le Maroc ont doublé. Le Royaume était le deuxième plus grand marché d’exportation agricole américain en Afrique en 2023. La même année, les échanges agricoles entre les deux pays ont atteint 900 millions de dollars.

Les États-Unis et le Maroc sont également co-parrains d’une résolution des Nations unies visant à déclarer 2026 Année internationale de l’agricultrice (AIAF). Cette initiative vise à sensibiliser au rôle crucial des femmes dans l’agriculture et à souligner les opportunités d’égalité des sexes dans le secteur.