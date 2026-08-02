Société

Sécurité routière: Dakhla déploie un nouveau dispositif de surveillance sur ses grands axes

Le boulevard Al Oualaa à Dakhla équipé de radars intelligents et de caméras de surveillance pour renforcer la sécurité routière. (S.Bouaamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 02/08/2026 à 18h24

VidéoDes radars intelligents et des caméras de surveillance font leur apparition sur les principaux axes de Dakhla. Déployé par la commune en partenariat avec plusieurs acteurs, dont la DGSN, ce nouveau dispositif vise à renforcer la sécurité routière, à améliorer le contrôle de la circulation et à réduire les infractions. Les images.

La perle du Sud poursuit sa métamorphose. Dans le cadre de la dynamique de développement et de modernisation de ses infrastructures, la ville de Dakhla renforce son dispositif de sécurité routière à travers l’installation de radars intelligents de contrôle de vitesse et de caméras de surveillance sur plusieurs axes stratégiques.

La commune de Dakhla, en partenariat avec plusieurs acteurs clés, au premier rang desquels la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la wilaya de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab et le ministère de l’Intérieur, a lancé l’installation de radars intelligents de contrôle de vitesse et de caméras de surveillance de dernière génération le long des principaux axes routiers.

La nouvelle infrastructure repose sur un système connecté permettant une surveillance permanente du trafic routier et un accompagnement plus efficace des interventions des services compétents. Les équipements installés doivent également contribuer à une meilleure organisation de la circulation et à une réduction des comportements à risque sur la voie publique.

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«Aujourd’hui, dans le cadre de ces projets importants, la ville de Dakhla est en train de se doter de caméras de surveillance qui contribuent à renforcer la sécurité, la tranquillité et la stabilité au sein de la ville. Elles permettent également aux éléments de sécurité de travailler dans de meilleures conditions», explique Erragheb Hormatallah, président du Conseil communal de Dakhla.

Le boulevard Al Oualaa figure parmi les principaux axes concernés par ce dispositif. Reliant l’entrée de la ville à son centre, cette artère connaît quotidiennement une forte circulation et a été marquée, par le passé, par plusieurs accidents de la route.

«Les caméras installées tout au long du boulevard Al Oualaa vont contribuer à sécuriser cet axe qui connaissait plusieurs accidents de circulation. Aujourd’hui, ces équipements permettront aux citoyens, mais aussi aux touristes qui arrivent à Dakhla, de se déplacer dans un environnement plus sécurisé», précise Houssaine Azhar, un habitant de la ville de Dakhla.

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Au-delà de la surveillance, ce dispositif vise également à renforcer le respect du Code de la route. Les conducteurs contrevenants seront désormais davantage suivis grâce à ces nouveaux outils technologiques, qui permettront un meilleur contrôle des infractions.

«Les personnes qui ne respectent pas le Code de la route ou qui commettent des infractions seront désormais surveillées. Cela va contribuer à améliorer l’organisation de la circulation et à instaurer davantage de discipline chez les usagers», ajoute-t-il.

Sur le terrain, certains habitants estiment déjà que ces équipements participent à un changement dans les comportements des automobilistes. La présence des caméras et des radars sur les grands axes contribue également à renforcer le sentiment de sécurité auprès des visiteurs.

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«Les étrangers qui viennent à Dakhla ressentent un sentiment de sécurité lorsqu’ils voient les caméras de surveillance, les radars et les équipements installés le long des routes. Le boulevard Al Oualaa connaissait un problème important lié aux accidents, mais depuis la mise en place de ce dispositif, la circulation est devenue plus organisée», témoigne Sadam Bouchâab, un habitant.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des différents projets engagés pour accompagner l’évolution urbaine de Dakhla. La ville connaît depuis plusieurs années une dynamique soutenue, marquée par le développement de ses infrastructures, l’aménagement de ses espaces publics et l’amélioration de ses services.

À travers l’intégration progressive des nouvelles technologies dans la gestion urbaine, Dakhla poursuit ainsi son adaptation aux nouveaux enjeux liés à la mobilité, à la sécurité et à l’attractivité d’une ville devenue un pôle économique et touristique majeur.

Par Souilme Bouaamoud
Le 02/08/2026 à 18h24
#Maroc#Dakhla#Sécurité routière#Technologie#DGSN-DGST

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