Dakhla accélère sa métamorphose urbaine avec une série de projets structurants

Travaux d'aménagement en cours dans plusieurs quartiers de la ville de Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360)

Les travaux s’intensifient dans les différents quartiers de la ville de Dakhla, où de nombreux projets d’aménagement sont en cours simultanément. Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie de modernisation de la ville qui a pour objectif d’adapter les infrastructures aux besoins d’une agglomération en pleine expansion.

Au-delà de l’amélioration des équipements urbains, ces interventions visent à rehausser la qualité du cadre de vie des habitants tout en consolidant l’attractivité de Dakhla auprès des investisseurs et des visiteurs.

Ces différents chantiers en cours font l’objet d’un suivi régulier de la part des autorités compétentes. Cette supervision porte à la fois sur le respect des normes de qualité et sur les délais d’exécution fixés pour la réalisation des projets.

Cette démarche traduit la volonté d’assurer une mise en œuvre conforme des travaux confiés aux entreprises chargées des différents marchés.

Ce programme de mise à niveau concerne en priorité les principaux axes routiers de la ville, dont en premier lieu l’avenue Al Walaa. En parallèle, des opérations d’aménagement sont engagées sur les grandes artères du centre-ville ainsi que dans les quartiers périphériques. Les travaux se poursuivent aussi dans les rues et les quartiers résidentiels, où les réseaux font l’objet d’une réhabilitation complète.

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Cette vaste opération ambitionne de fluidifier la circulation, de réduire les points de congestion et d’offrir de nouvelles perspectives d’extension urbaine dans un cadre organisé.

Elle doit également permettre à la ville d’accompagner l’entrée en service prochaine de plusieurs projets structurants, notamment le port Atlantique de Dakhla, le Centre hospitalier universitaire (CHU) et la station de dessalement d’eau de mer.

À travers ces investissements, Dakhla poursuit sa transformation pour répondre aux exigences de son développement démographique et économique, tout en accompagnant les grands chantiers inscrits dans la vision royale pour le développement des provinces du Sud.