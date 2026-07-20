Connectivité aérienne: Transavia augmente ses fréquences entre Paris, Ouarzazate et Dakhla

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) poursuit sa stratégie de développement des régions du Royaume à travers le renforcement de la connectivité aérienne des destinations à fort potentiel.

Dans le cadre de son partenariat avec Transavia, la compagnie aérienne low-cost augmente son offre au départ de Paris-Orly vers Ouarzazate et Dakhla, qui bénéficient désormais chacune de trois vols directs par semaine.

À Ouarzazate, Transavia ajoute une fréquence supplémentaire. La destination est désormais desservie les mardis, mercredis et samedis depuis Paris-Orly, offrant davantage de flexibilité aux voyageurs français et améliorant son accessibilité depuis l’un des principaux marchés émetteurs de touristes vers le Maroc.

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Cette nouvelle programmation sera maintenue durant toute la saison estivale, jusqu’au 31 octobre 2026. L’ONMT et Transavia poursuivent d’ores et déjà leurs échanges afin de reconduire cette fréquence supplémentaire durant la saison hivernale, avec l’objectif d’inscrire durablement ce renforcement dans l’offre aérienne de la destination.

Cette évolution illustre la volonté de l’ONMT de faire de la connectivité aérienne un levier du développement touristique régional.

Porte d’entrée vers le sud marocain, Ouarzazate bénéficie d’un intérêt croissant auprès des visiteurs en quête d’expériences authentiques, grâce à son patrimoine, ses paysages et son rayonnement dans l’industrie cinématographique. L’amélioration de son accessibilité vise ainsi à soutenir l’ensemble de l’écosystème touristique local.

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Le renforcement concerne également Dakhla, qui passe elle aussi à trois vols directs hebdomadaires au départ de Paris-Orly, opérés les lundis, mercredis et vendredis. Cette évolution accompagne la montée en puissance touristique de la destination, portée par son littoral, ses paysages et ses activités liées notamment aux sports nautiques.

À travers ce double renforcement, l’ONMT et Transavia confirment leur volonté d’accompagner le développement des destinations marocaines et de rapprocher les régions du Royaume des grands marchés internationaux. La connectivité aérienne s’impose ainsi comme un levier essentiel pour favoriser une croissance touristique équilibrée et permettre aux territoires à fort potentiel de renforcer leur attractivité.