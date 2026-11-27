Autrefois, la campagne disposait d’une main-d’œuvre familiale abondante et gratuite. Sous le même toit vivaient le patriarche, ses fils, leurs épouses et leurs enfants. Les mariages, souvent entre cousins, maintenaient cette famille élargie. Les jeunes épouses rejoignaient la maison de leur mari et participaient à toutes les tâches.

Leur journée, du lever au coucher du soleil, était épuisante : collecte du bois, corvée d’eau, cuisine, pétrissage et cuisson du pain, entretien des animaux… Aux tâches domestiques s’ajoutaient les semailles, les soins aux cultures, les récoltes et le battage. Elles devaient moudre à la main tous les grains, y compris ceux du blé. Elles préparaient les repas des ouvriers saisonniers. Tout cela pendant les grossesses et après les accouchements, sans repos ni moyens de maîtriser leur fécondité.

Mariées précocement, les femmes enchaînaient les grossesses de la puberté à la ménopause : douze à quinze, dans un contexte de mortalité infantile élevée.

Les foyers comptaient vingt, trente ou plus de personnes. Les enfants gardaient les troupeaux et aidaient aux champs. Même lorsqu’un homme partait travailler loin ou émigrait, sa femme et ses enfants restaient au bled : la main-d’œuvre familiale gratuite était préservée.

Ce modèle s’est fissuré. Les sécheresses répétées ont poussé les jeunes hommes, puis les jeunes filles, à partir chercher du travail ailleurs pour soutenir financièrement leurs familles. La main-d’œuvre familiale a diminué.

Puis la scolarisation s’est imposée, et c’est heureux. Les parents ont voulu offrir à leurs filles comme à leurs garçons un avenir différent. Mais les enfants à l’école ne sont plus disponibles aux champs. Ceux qui poursuivent au collège ou au lycée vivent parfois dans les bourgs voisins. Après le baccalauréat, le retour à la ferme et aux travaux agricoles est utopique.

Il y a désaffection des jeunes pour le travail agricole : les métiers des champs sont peu valorisés.

Pour les jeunes, il évoque la fatigue, la poussière, le soleil brûlant, le froid, la pluie et les mains abîmées. Ce que les aînés considéraient comme une contribution naturelle à la famille est vécu comme une pénibilité à fuir. Les parents eux-mêmes encouragent leurs enfants à étudier plutôt qu’à sacrifier leur avenir aux champs.

La télévision satellitaire, puis Internet et les smartphones, ont accéléré cette évolution. Les jeunes ruraux partagent désormais les images, les aspirations et les modes de vie des citadins. Avant, on pouvait reconnaitre un jeune rural par ses habits et la coupe de ses cheveux. Aujourd’hui, les looks, les modèles et les rêves sont identiques.

Les jeunes ruraux aspirent au confort, aux loisirs, à l’autonomie et à l’épanouissement, inspirés du modèle citadins, véhiculés par les réseaux sociaux. Ils refusent de reproduire le modèle de leurs parents.

Les jeunes qui ne poursuivent pas leurs études se tournent parfois vers les fermes et les unités agroalimentaires. Mais les conditions sont peu attractives : longues journées, transports difficiles, produits dangereux sans protection, absence de couverture sociale, de contrats réguliers, de soins, de retraite, salaires dérisoires…

Comment retenir une main-d’œuvre à laquelle la ville offre d’autres perspectives? La campagne se vide et ses jeunes deviennent, en ville, des travailleurs précaires du secteur informel.

Aujourd’hui, dans certaines régions, en ce moment, en période de récolte des olives, les prix de la journée de travail peuvent, parfois, grimper jusqu’à 400 dirhams, sans trouver preneur.

De nombreux travailleurs migrants subsahariens viennent prêter main-forte aux agriculteurs marocains, notamment dans le Sud, région agricole. Leur forte présence contribue à pallier le manque de main-d’œuvre dans les exploitations. Mais cette solution, aussi précieuse soit-elle, ne saurait à elle seule résoudre un problème qui est avant tout structurel.

Que faire quand on sait qu’on ne peut arrêter l’exode rural et le vieillissement de la population agricole qui s’en suit.

Certainement pas regretter le temps où les femmes et les enfants constituaient une main-d’œuvre gratuite, au prix de leur santé, de leur liberté et de leur scolarité. Il faut au contraire rendre le travail agricole digne et attractif : rémunérations correctes et garanties, contrats, couverture sociale, équipements de protection, transport organisé, logements décents pour les saisonniers, accès aux soins et respect des horaires.

Il faut aussi développer la formation, améliorer les conditions de vie dans les villages, offrir des services et des loisirs aux jeunes, et accélérer la mécanisation lorsque les cultures le permettent, sans oublier les petites exploitations.

La pénurie actuelle est le résultat d’une transformation sociale profonde, pas d’un soudain désintérêt des jeunes pour la terre. On ne peut pas demander aux nouvelles générations de vivre comme leurs grands-parents tout en leur montrant chaque jour un autre horizon.

L’agriculture doit s’adapter à la société, et non attendre que la société revienne en arrière.

Nous, citadins, finirons par en ressentir les conséquences dans nos marchés et dans nos assiettes. Si la production coûte plus cher faute de travailleurs, les prix des fruits et légumes risquent de suivre.

La crise était prévisible. Elle exige maintenant autre chose que des alertes : une véritable politique de l’emploi agricole.