Avant d’être imprimée, tapée sur un clavier ou envoyée par téléphone, l’écriture fut gravée dans la pierre, dans l’argile, peinte sur les parois des grottes et patiemment copiée à la main. Depuis des millénaires, elle conserve la mémoire de l’humanité et transmet ses rêves.

Avant les livres, les journaux et les écrans, l’être humain éprouvait déjà le besoin de laisser une trace. Raconter une chasse, transmettre une croyance, compter ses troupeaux, garder un souvenir… La parole s’envolait. Il fallait trouver le moyen de la retenir.

Il y a environ 5.000 ans, en Sumer, dans l’actuel Irak, apparaissent les premières formes d’écriture. Les Sumériens gravent des signes sur des tablettes d’argile fraîche, à l’aide d’un roseau taillé: c’est l’écriture cunéiforme, caractérisée par ses signes anguleux.

D’abord utilisée pour compter les récoltes, enregistrer les échanges et gérer les réserves, elle évolue progressivement. Les signes en viennent à représenter des mots, des sons et des idées.

À la même époque, l’Égypte développe ses hiéroglyphes. Gravés sur les temples, peints sur les tombeaux ou tracés sur des rouleaux de papyrus, ces signes représentent des êtres humains, des animaux, des objets et des sons. Un art pour fixer la parole et transmettre les connaissances.

L’apparition du papyrus, fabriqué à partir d’une plante du Nil, marque une nouvelle étape. Désormais, les textes peuvent être inscrits sur des supports souples, roulés et transportés. L’écrit quitte peu à peu les murs des monuments pour accompagner les hommes dans leurs activités quotidiennes.

Au fil des siècles, les systèmes d’écriture se diversifient et se perfectionnent. Les Phéniciens, grands navigateurs et commerçants de la Méditerranée, jouent un rôle majeur dans la diffusion d’un alphabet fondé sur les consonnes.

Les Grecs s’en inspirent et y ajoutent des voyelles. L’alphabet grec influence ensuite le latin, dont dérive l’alphabet utilisé notamment pour écrire le français et d’autres langues européennes.

Cette évolution simplifie considérablement l’apprentissage. Là où certains systèmes mobilisaient des centaines de signes, l’alphabet permet, avec un nombre limité de lettres, de composer des milliers de mots.

Parallèlement, d’autres traditions d’écriture se développent en Chine et en Inde, témoignant de la diversité des voies empruntées par les civilisations pour fixer et transmettre la pensée.

Dans le monde arabe, l’écriture connaît à son tour un remarquable essor, porté notamment par une tradition calligraphique d’une grande richesse. Elle devient le support d’une immense production scientifique, philosophique, littéraire et religieuse.

Issue de l’écriture nabatéenne, utilisée par les Nabatéens, peuple établi notamment dans la région de Pétra, dans l’actuelle Jordanie, et elle-même dérivée de l’araméen, l’écriture arabe se développe progressivement.

Les plus anciennes inscriptions arabes remontent aux premiers siècles de notre ère. Au 7ème siècle, avec l’apparition de l’islam, elle connaît un essor considérable grâce à la transcription du Coran.

Composé de 28 lettres, l’alphabet arabe s’impose progressivement dans de nombreux domaines du savoir. L’écriture dépasse le cadre religieux et donne naissance à de magnifiques styles de calligraphie, comme le coufique et le naskh.

Chaque civilisation façonne ainsi ses signes, ses formes et ses usages. L’écriture devient le miroir de sa culture.

Mais une autre invention va profondément transformer son histoire: le papier.

«L’imprimerie transforme l’éducation, les sciences, les religions et la vie intellectuelle. Elle favorise les échanges entre savants. Les découvertes ne restent plus confinées à quelques bibliothèques» — Soumaya Naamane Guessous

Sa fabrication est attribuée à la Chine, au début du 2ème siècle. La technique se diffuse ensuite dans le monde arabe, bien avant de gagner l’Europe.

Le papier est fabriqué à partir de fibres végétales, trempées dans l’eau pour former une pâte, puis étalées en fines couches, pressées et séchées.

Les Chinois utilisaient notamment des fibres de mûrier, de chanvre, des chiffons et d’autres matières végétales. Bien plus tard, le bois deviendra sa principale matière première industrielle.

Plus léger et moins coûteux que le parchemin, fabriqué à partir de peaux animales, le papier facilite la copie des textes, la correspondance, l’administration et la transmission du savoir.

Son essor accompagne le développement de grands centres intellectuels. Dans les villes du monde musulman, notamment à Bagdad, les bibliothèques deviennent des foyers de traduction et de recherche. Des œuvres grecques, persanes et indiennes y sont traduites, commentées et enrichies.

La diffusion des connaissances repose alors sur un travail patient. Pendant des mois, des copistes reproduisent les manuscrits à la main. Les lettres ornées et les calligraphies transforment certains ouvrages en véritables œuvres d’art.

Écrire, c’est aussi embellir la pensée.

Il faudra attendre plusieurs siècles pour qu’une nouvelle révolution bouleverse les conditions de production et de diffusion des textes.

Au 15ème siècle, en Europe, Gutenberg met au point sa technique d’imprimerie. L’impression existait déjà sous différentes formes en Chine et en Corée, mais l’innovation de Gutenberg transforme profondément la fabrication des livres.

Un même texte peut désormais être reproduit rapidement en de nombreux exemplaires, à un coût inférieur à celui de la copie manuscrite. Les livres circulent davantage, les idées voyagent et les connaissances se diffusent à une échelle jusque-là inédite.

L’imprimerie transforme l’éducation, les sciences, les religions et la vie intellectuelle. Elle favorise les échanges entre savants. Les découvertes ne restent plus confinées à quelques bibliothèques.

La connaissance change d’échelle.

Pendant des siècles encore, le papier demeure le principal support de l’écrit. Les lettres manuscrites entretiennent les liens entre les êtres, tandis que les livres et les journaux accompagnent la circulation des idées.

Puis viennent la machine à écrire, le téléphone, l’ordinateur et Internet. Avec ces innovations, l’écriture entre progressivement dans une nouvelle ère. Elle se libère du papier pour devenir instantanée, mobile et interactive: courriels, textos, réseaux sociaux.

Aujourd’hui, les claviers, la reconnaissance vocale et l’intelligence artificielle proposent, corrigent et traduisent des textes. Les outils changent, les usages se multiplient, mais la vocation première de l’écriture demeure: organiser la pensée, partager une information, exprimer une émotion.

Des premières tablettes d’argile aux bibliothèques numériques, l’écriture a ainsi traversé les siècles sans perdre son pouvoir. Elle a permis de conserver les lois, les récits, les découvertes scientifiques, les poèmes et les souvenirs. Elle a donné une mémoire aux civilisations.

Elle est aussi devenue un formidable outil de liberté. Savoir lire et écrire, c’est pouvoir comprendre le monde, défendre ses droits, apprendre, questionner, créer. C’est ne plus dépendre uniquement de la parole des autres.

De la première marque sur l’argile au message envoyé sur un écran, les supports et les techniques ont changé, mais l’être humain poursuit la même quête: conserver ses paroles et les transmettre au-delà du temps.

Écrire, c’est parler au présent. C’est tendre la main à ceux qui viendront après nous.