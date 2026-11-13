Alerte: la guerre devient numérique

Avant, pour vaincre, il fallait être nombreux, robustes et habiles. Puis l’homme a prolongé son bras par des outils: lance, arc, arbalète, sabre… Ensuite, la poudre, les canons, les armes à feu et les explosifs ont décuplé la puissance de destruction. La guerre s’est industrialisée, perfectionnée, mécanisée.

Pendant la Première Guerre mondiale, l’aviation militaire se développe: on frappe depuis le ciel. Bombardiers et missiles étendent le champ de la destruction. En 1945, Hiroshima et Nagasaki révèlent l’épouvante nucléaire. L’humanité peut désormais s’anéantir elle-même.

Puis viennent les avions de combat, les satellites, les missiles guidés, les systèmes de surveillance et… les drones, capables d’observer, de viser et de frapper sans pilote à bord.

Mais la guerre change de terrain: elle se joue désormais aussi dans le cyberespace, au cœur des réseaux d’information et des infrastructures dont dépend notre vie quotidienne.

Une guerre sans frontières. Une cyberattaque peut bloquer un hôpital, perturber une banque, paralyser une administration, interrompre la production, désorganiser les transports… Sanctions, restrictions, droits de douane et ruptures d’approvisionnement peuvent fragiliser une économie. Une entreprise perd ses marchés, ferme des sites, supprime des emplois. Les familles en subissent les conséquences.

Le criminel est invisible: pas de chars ni de soldats, seulement un écran figé, des données disparues, des systèmes bloqués. Les conséquences sont dramatiques: services interrompus, marchandises perdues, activités paralysées.

L’Europe en offre une illustration effrayante. En France, dans la nuit du 11 octobre dernier, des cyberattaques ont visé les systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés. Les températures des chambres froides et des congélateurs ont été modifiées à distance, atteignant parfois 50 degrés. Des magasins ont dû jeter des produits frais et surgelés. Les pertes se chiffreraient en millions d’euros.

Le 2 novembre, d’autres commerces ont été touchés en Belgique, en Suède, en Irlande et au Luxembourg.

Des équipements de conservation du plasma ont également été visés sur trois sites de l’Établissement français du sang. La surveillance a permis de sécuriser les produits. Cette menace pour la santé publique est glaçante.

Le 5 novembre, près de trente vols ont été perturbés par des alertes à la bombe. Des appareils ont été déroutés, inspectés ou escortés par des avions militaires. Ces fausses alertes mobilisent les forces de sécurité, retardent les passagers et désorganisent les aéroports. Leur coût est humain, logistique et financier.

Mercredi dernier, en Italie, des alertes à la bombe ont visé… des écoles. Quelque 300 établissements ont été évacués.

«La guerre de demain ne sera peut-être pas celle des armées, mais celle des données volées, des infrastructures paralysées, des économies déstabilisées et des opinions manipulées» — Soumaya Naamane Guessous

La peur devient une arme: un message peut provoquer une réaction en chaîne.

Aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, puis au quatrième pouvoir que représente la presse, s’ajoute désormais un cinquième pouvoir: celui des réseaux sociaux. Ils donnent la parole aux citoyens, les mobilisent, permettent de dénoncer les abus et font émerger des mouvements en quelques heures.

Mais cette force a son revers. Une rumeur, une vidéo truquée ou une accusation non vérifiée peut se propager à une vitesse vertigineuse. Une marque est fragilisée, une entreprise boycottée, une réputation détruite. Les fausses alertes sèment la panique. Affirmer qu’un produit est nocif, voire mortel, peut mettre en danger la santé publique. Une information largement relayée finit parfois par être tenue pour vraie, même sans preuve.

Le Maroc en a fait l’expérience avec le boycott lancé en avril 2018 contre Centrale Danone, Sidi Ali et Afriquia. Né sur les réseaux sociaux autour de la question du pouvoir d’achat, le mouvement a eu de lourdes conséquences économiques. Face à la chute de ses ventes, Centrale Danone a réduit sa collecte de lait auprès des éleveurs et mis fin à des contrats temporaires. De nombreuses familles ont ainsi été touchées par le chômage. Cette mobilisation citoyenne n’était pas une cyberattaque, mais elle montre le poids économique que peut prendre une campagne numérique.

En avril 2025, des attaques informatiques ont visé des institutions marocaines. Des systèmes liés à la Caisse nationale de sécurité sociale ont été piratés et des documents ont circulé, rappelant la vulnérabilité des organismes qui détiennent des données personnelles.

Administrations, banques, services financiers, plateformes de paiement et infrastructures vitales sont des cibles potentielles. Aucun secteur n’est à l’abri.

L’intelligence artificielle est-elle un progrès ou une nouvelle arme?

Dans cette guerre, l’IA permet d’automatiser des attaques, de produire des messages frauduleux, d’imiter des voix et de fabriquer de fausses images. Des opérations autrefois réservées à des spécialistes deviennent accessibles à des personnes malveillantes.

L’IA reste une invention extraordinaire: elle aide à soigner, à apprendre, à créer et à résoudre des problèmes. Jamais l’être humain n’a disposé d’autant de possibilités. Mais entre de mauvaises mains, elle devient une arme. Tout dépend de l’usage qu’on en fait et des protections mises en place.

La guerre de demain ne sera peut-être pas celle des armées, mais celle des données volées, des infrastructures paralysées, des économies déstabilisées et des opinions manipulées.

L’homme a créé des machines qui transforment le monde. Saura-t-il en rester maître?

Une intelligence artificielle laissée sans contrôle rappelle le célèbre monstre de Frankenstein: une création humaine qui finit par échapper à son créateur. Comme dans le roman de Mary Shelley, le danger viendrait moins de la créature elle-même que de l’irresponsabilité de ceux qui l’ont conçue.

Car le véritable progrès ne consiste pas seulement à inventer des outils toujours plus puissants, mais aussi à avoir la sagesse de ne pas les laisser devenir les instruments de notre propre destruction.