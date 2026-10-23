Éric Zemmour incrimine «la racaille arabo-musulmane»

Zemmour fait de chaque crise une occasion de distribuer ses anathèmes. Dans sa vidéo, il y a les bons Français, laborieux et irréprochables, et les autres, suspects en raison de leur origine, de leur religion ou de leur appartenance sociale. La France serait un paradis contrarié par des intrus, et non un pays traversé par de profondes fractures sociales.

Les troubles viendraient de «l’alliance entre l’extrême gauche et la racaille largement arabo-musulmane». Les revendications contre la vie chère seraient un mensonge.

Selon l’Insee, en 2024, 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France métropolitaine, soit 15,4% de la population. Une consultation nationale menée par l’UNICEF France en 2023-2024 auprès de 20.000 enfants révèle que 22,8% des enfants interrogés déclaraient ne pas prendre trois repas par jour.

Que répond ce donneur de leçons à ces familles? Qu’elles mentent? Que leur détresse ne compte pas? Qu’elles ne font pas partie du peuple français?

La pauvreté ne justifie ni les agressions, ni les incendies, ni les destructions. Mais condamner les violences ne dispense pas d’examiner les problèmes sociaux. Comment combattre la précarité en niant son existence? Comment rétablir la cohésion nationale en opposant les citoyens les uns aux autres et en humiliant ceux qui souffrent?

Selon lui, il y a, d’un côté, les Français authentiques, ceux qui travaillent, paient leurs impôts et aiment leur pays; de l’autre, une population étrangère au corps national, même lorsqu’elle est française.

Zemmour se pose-t-il en gardien des frontières de la citoyenneté? Qui lui a confié le pouvoir de décider qu’un Français est plus français qu’un autre?

Le patriotisme ne se mesure ni à un patronyme, ni à une religion, ni à la couleur de la peau. Il ne donne à personne le droit de distribuer des certificats de nationalité morale.

Rappelons un fait important: les parents d’Éric Zemmour ont quitté l’Algérie pour s’installer en France en 1952. Il est né à Montreuil en 1958, dans une famille juive d’origine algérienne. Cette histoire ne diminue en rien sa qualité de Français. L’origine migratoire d’une famille ne retire aucun droit à ses descendants et ne les empêche nullement d’aimer leur pays.

Il serait absurde de reprocher à Zemmour ses origines. Mais il est légitime de lui demander pourquoi celles des autres deviennent des motifs de suspicion.

Aucune revendication sociale ne justifie les agressions, les destructions ou les attaques contre les forces de l’ordre. Mais condamner ces actes ne saurait justifier la stigmatisation de toute une population.

«Derrière les slogans identitaires demeurent des questions essentielles: comment se loger lorsque les revenus ne suivent plus les loyers? Comment étudier sereinement lorsque la précarité s’invite à la table familiale? Comment croire aux promesses républicaines lorsque les horizons sont bouchés?» — Soumaya Naâmane Guessous

Sur quelles données Zemmour s’appuie-t-il pour affirmer que les casseurs sont des arabo-musulmans? Qu’il cesse de présenter des préjugés comme des vérités. La justice ne fonctionne pas à l’intuition d’un polémiste.

Un manifestant n’est pas nécessairement un casseur; un jeune en colère n’est pas forcément un délinquant; et un délinquant ne représente ni une religion ni une origine. La France n’appartient pas aux fabricants de haine.

Derrière les slogans identitaires demeurent des questions essentielles: comment se loger lorsque les revenus ne suivent plus les loyers? Comment étudier sereinement lorsque la précarité s’invite à la table familiale? Comment croire aux promesses républicaines lorsque les horizons sont bouchés?

Éluder ces questions ne résoudra ni la précarité alimentaire, ni la crise du logement, ni les inégalités scolaires.

Le mépris social transforme la pauvreté en faute individuelle, la colère en vice moral et la demande de dignité en menace contre l’ordre établi. Il est tellement plus facile d’accuser ceux qui souffrent de troubler la tranquillité publique que de se demander pourquoi tant de citoyens ont le sentiment de ne plus avoir leur place dans la société.

Alors, au nom de quel peuple parle-t-il lorsqu’il désigne les Français arabo-musulmans comme des suspects, ennemis de la nation? Sur quelles preuves s’appuie-t-il pour associer les violences à une prétendue «racaille largement arabo-musulmane»?

Plus de 6.000 manifestants ont été arrêtés depuis le début des manifestations. J’aurais souhaité connaître leurs origines… Juste pour étouffer la haine de ce polémiste, car tous ne sont pas arabo-musulmans.

Pendant qu’il désigne des boucs émissaires, des millions de Français affrontent la précarité, la pauvreté et l’incertitude du lendemain. Leur souffrance serait-elle moins française que celle des autres?

La propre histoire familiale de Zemmour rappelle que des origines étrangères ne diminuent en rien le droit d’appartenir à la nation.

Monsieur Zemmour, la France n’est pas votre propriété. Les Français arabo-musulmans n’ont pas à vous demander la permission d’être français, ni à justifier sans cesse leur appartenance à la République. On ne défend pas un peuple en dressant ses enfants les uns contre les autres.

Alors, par respect pour ces adolescents qui ont initié ces manifestations, pour leur détresse, leurs revendications et leur aspiration à une vie digne, cessez de mépriser leur colère et de détourner le débat vers la stigmatisation des Français arabo-musulmans.

Ces jeunes ont le droit d’être entendus, pas d’être instrumentalisés par vous. Leur souffrance mérite des réponses, pas vos amalgames.