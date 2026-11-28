La conférence de presse s’est ouverte sur les dernières minutes d’Abderrahim Fakir. Mercredi 25 novembre, dans une salle du Sénat italien, les organisateurs ont projeté une partie de la vidéo de son interpellation. Le montage a été raccourci, à une exception près. «Nous avons choisi de conserver intégralement la minute et demie qui s’écoule entre le moment où les forces de l’ordre laissent le corps de Fakir et celui où les urgentistes le prennent en charge», a prévenu Leonardo Fiorentini, militant italien, qui animait la rencontre.

Sa sœur, Khadija Fakir, suivait la séance à distance. «Quand j’ai vu ce film terrible, j’ai senti l’odeur de la mort de mon frère. Que la justice sache que nous avons tous deux yeux pour voir, deux oreilles pour entendre, un cerveau pour comprendre. Mon frère n’était pas dangereux, il demandait seulement qu’on l’aide, et personne ne l’a aidé», a-t-elle confié.

Pour rappel, Abderrahim Fakir, Marocain de 42 ans arrivé en Italie à l’âge de cinq ans, est mort dans le quartier du Pilastro, à Bologne, après avoir été plaqué au sol par deux policiers, le 19 juillet. La vidéo d’un riverain le montre maintenu sur le ventre pendant plusieurs minutes, appelant à l’aide, puis inerte, le visage contre l’asphalte. La police avait expliqué être intervenue après le signalement, par des habitants, d’un homme très agité.

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L’homme traversait une période difficile. Un mois avant sa mort, le 20 juin, il s’était présenté aux urgences d’un hôpital de Bologne pour un trouble d’ordre psychiatrique, avait été orienté vers le centre de santé mentale de la ville et devait y retourner début août. Ses proches le disaient asthmatique. À Casablanca, ses proches avaient décrit un homme attaché aux siens, qui réconciliait les gens fâchés, aidait les malades et s’investissait dans le milieu associatif.

Une phrase est revenue plusieurs fois au cours de la matinée, celle que l’on entend dans l’enregistrement des caméras-piétons. «S’il crève, on s’amuse», lâchait l’un des deux agents pendant l’immobilisation. Giulia Melani, présidente de la Società della Ragione (association italienne qui défend les droits humains), l’interprète comme étant du «mépris total de la vie humaine». Ces enregistrements avaient été diffusés fin octobre par l’agence italienne ANSA, et le policier concerné avait présenté ses excuses à la famille, rapportait alors Le360.

VIDEO | Gli ultimi minuti di Fakir nel video della bodycam di uno degli agenti #ANSA https://t.co/Wbbq1EuAgu pic.twitter.com/8hZUv2mLDh — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 28, 2026

La thèse de la cocaïne contestée

L’infectiologue Nicola Cocco raconte avoir rédigé avec l’anesthésiste-réanimateur Michele Umbrello, la nuit même du drame, le document médical qui fonde l’appel présenté au Sénat. Il n’a pas voulu commenter dans le détail l’expertise du parquet, qu’il juge «malmenée par les médias» et dont certains tirent l’idée d’un décès naturel ou lié à la prise de substances. «Abderrahim Fakir est mort à cause de cette manœuvre de la police. Sans cette manœuvre, il ne serait pas mort», a-t-il affirmé.

Il s’en est expliqué en termes cliniques. Lors d’une interpellation, la décharge d’adrénaline et l’effort musculaire installent une acidose métabolique, que l’organisme compense en expirant du dioxyde de carbone. «Si cette respiration n’est pas permise parce que vous avez 80 kilos sur le dos, le corps ne peut pas compenser», a poursuivi le médecin. L’acidose détruit alors les cellules du cœur et mène à l’arrêt cardiaque. «Il me suffit de voir cette position pour dire que cette personne risque de mourir», tranche-t-il.

Les premiers éléments médico-légaux allaient dans ce sens. Fin juillet, Le360 rapportait que le professeur Vittorio Fineschi, consultant de la famille, avait relevé des poumons gorgés de sang et de larges infiltrations hémorragiques dans le dos, dues à la compression. Les premiers examens pratiqués sur le cœur n’avaient décelé aucune pathologie cardiaque antérieure. Le président de la Société italienne du système d’urgence 118 avait, lui, pointé l’usage du spray au poivre sur un homme asthmatique. Le collège d’experts du parquet a remis son rapport final fin octobre.

Fabio Anselmo, l’avocat de la famille, parle d’«une logique de détournement sur les causes de la mort». Selon lui, on tente d’écarter la détresse respiratoire en appliquant les vieux critères de la médecine légale sur l’asphyxie, alors que la science décrit désormais une hypoxie liée à l’acidose. Il reconnaît pourtant que cette expertise est, de toutes celles qu’il a connues dans des dossiers comparables, «la meilleure, celle qui nous donne le plus de marge». Et il renvoie aux images, celles de policiers qui «poussaient sa tête contre l’asphalte». «Fakir n’avait fait de mal à personne», a-t-il insisté.

Le psychiatre et anthropologue Roberto Beneduce, qui intervenait depuis Turin, a décrit ce qu’il voit sur la vidéo, «un homme en état évident de souffrance et de confusion, qui ne menaçait personne, aucun bien, et ne menaçait que sa propre existence». Les agents, estime-t-il, n’ont pas cherché à le protéger mais seulement à l’immobiliser. «Nous l’avons déjà transformé en objet dont on se débarrasse», a-t-il déploré, en référence aux propos enregistrés. Abderrahim Fakir n’était à ses yeux «ni un danger ni une menace, seulement un homme en crise».

Des secouristes qui ont «attendu»

Le rôle des secours a occupé une large part des interventions. Dans le cas Fakir, «les soignants ont en substance attendu», a résumé Giulia Melani. Nicola Cocco a dit sa peine de médecin devant cette «omission», et Roberto Beneduce a parlé d’une «catastrophe clinique», celle d’une médecine capable d’abandonner un corps qui souffre. L’appel en tire une demande précise. Lorsqu’une personne est en crise, c’est l’autorité sanitaire qui doit diriger l’intervention.

Les proches avaient livré le même récit à Casablanca, début août. Selon un syndicaliste du quartier, police et secours étaient arrivés en même temps, mais ce sont les agents qui avaient agi les premiers. Le beau-frère du défunt décrivait des secouristes restés là à regarder. Quatre volontaires de la Croix-Rouge sont visés par l’enquête aux côtés des deux policiers. Fin septembre, on a appris que l’un de ces secouristes s’apprêtait à reprendre ses gardes et que les deux agents avaient repris le travail, cantonnés à des tâches de bureau.

Nicola Cocco voit pourtant une différence de traitement entre les uns et les autres. Pendant que les soignants «paient sur le plan pénal», a-t-il dit, «un bouclier a été dressé pour les policiers». L’avocate Sara Palandri a détaillé ce mécanisme. La personne est inscrite dans un registre particulier sans être mise en examen, et le procureur dispose de trente jours, renouvelables une fois, pour vérifier l’existence d’une cause de justification avant un probable classement.

C’est ce cadre qui régit le dossier Fakir. Fabio Anselmo avait expliqué cet été à notre média, Le360, que l’affaire relevait du «modèle 45 bis», réservé aux cas où une cause justificative écarterait d’emblée toute qualification pénale. L’ancien magistrat Francesco Maria Caruso avait jugé infondée l’inscription des deux agents dans ce registre. Le parquet disposait de 120 jours pour décider d’ouvrir ou non une instruction formelle contre les six personnes visées.

L’avocat de la famille a aussi dénoncé des pressions politiques. Des ministres, a-t-il affirmé, se sont rendus à la questure de Bologne, chargée de l’enquête, pour dire leur solidarité aux agents. «Pouvons-nous nous préoccuper aussi de la famille, qui n’a pas perdu un interpellé mais un homme?» a-t-il lancé, rappelant que cet homme «implorait de l’aide». Fin juillet, il avait demandé que les investigations soient retirées au service de police dont relèvent les deux agents. Fin octobre, il a déposé une nouvelle plainte pour des faits qu’il estime plus graves que l’homicide involontaire.

«Un dernier parmi les derniers»

La sénatrice Ilaria Cucchi, qui accueillait la conférence, est revenue sur le 19 juillet. Elle fut la première à dénoncer publiquement cette mort, avec «la conscience amère que cette histoire s’arrêterait probablement là». Abderrahim Fakir était à ses yeux «un dernier parmi les derniers», comme son frère Stefano, mort en détention. «Et c’était même pire, parce qu’il était Marocain», a-t-elle ajouté, avant de s’adresser à Khadija Fakir pour lui dire qu’elle n’était pas seule.

Fabio Anselmo a rappelé comment, dans les dossiers qu’il a défendus, la victime finit par être mise en cause. Federico Aldrovandi avait d’abord été déclaré mort de la drogue, Stefano Cucchi présenté comme séropositif, «comme si cela devait être un stigmate». Abderrahim Fakir n’y a pas échappé. Des journaux lui avaient attribué à tort le casier d’un homonyme, selon son avocat. L’avocate qui l’avait assisté pour son titre de séjour avait dû préciser que ses condamnations, anciennes, remontaient au début des années 2000, qu’elles avaient été purgées et qu’aucune enquête ne le visait.

Le nom de Riccardo Magherini a été cité à plusieurs reprises. Cet ancien footballeur de 39 ans est mort à Florence en mars 2014, immobilisé au sol par quatre carabiniers. La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné l’Italie en janvier 2026, jugeant que son maintien sur le ventre pendant une vingtaine de minutes n’était pas absolument nécessaire. Fabio Anselmo voit dans le dossier Fakir sa répétition. Giulia Melani a relevé que les lignes directrices de la police de mai 2026 présentent encore le maintien au sol comme «conseillé» face à une personne non coopérative.

L’appel lancé au Sénat, «Abderrahim Fakir. Basta morti di Stato», part de ce cas pour formuler ses demandes. La contention en position ventrale doit être rayée de tous les manuels, les enquêtes confiées à un organe indépendant, les agents identifiables par un code sur leur uniforme, et aucun bouclier pénal ne doit couvrir un décès survenu aux mains de l’État. Le texte réclame aussi une formation obligatoire sur le racisme. L’avocate Letizia Bartolucci a avancé un chiffre. Près de 40% des décès en détention recensés en Italie depuis 2000 concernent des étrangers.

Côté marocain, le ministère des Affaires étrangères avait demandé dès juillet aux autorités italiennes une enquête exhaustive et l’établissement des responsabilités. L’ambassadeur d’Italie à Rabat avait rencontré l’épouse du défunt pour lui présenter ses condoléances. L’appel reste ouvert aux signatures. Khadija Fakir, elle, a terminé son intervention par quelques mots, la voix brisée: «Ce n’est pas une façon de faire mourir une personne.»