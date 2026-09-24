Affaire Abderrahim Fakir: l’enquête à mi-parcours, les résultats toxicologiques et histologiques croisés le 2 octobre

Lors d'une manifestation organisée le 20 juillet suite à la mort de Abderrahim Fakir à Bologne, en Italie.

Deux mois après la mort d’Abderrahim Fakir, l’un des quatre secouristes de la Croix-Rouge visés par l’enquête pour homicide involontaire, va reprendre du service.

Son retour effectif à un tour de garde doit intervenir ces prochains jours. Ses trois autres collègues ont, pour l’heure, préféré attendre avant de reprendre le service, sans que la Croix-Rouge n’ait jamais posé de veto à leur retour. Ce retour fait suite à celui déjà amorcé par les deux policiers du commissariat Bolognina, repris en service mais pour l’instant cantonnés à des tâches de bureau, sans être encore réaffectés aux patrouilles.

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L’enquête a désormais atteint son mi-parcours dans le délai de 120 jours imparti par le modèle «45 bis», au terme duquel le parquet devra décider s’il ouvre ou non une instruction formelle contre les six personnes actuellement visées.

Les conclusions du collège d’experts chargés de l’autopsie et de l’ensemble des examens complémentaires, dont les tests toxicologiques et histologiques pratiqués sur Abderrahim Fakir, devraient peser dans cette décision. Une réunion destinée à croiser l’ensemble des résultats obtenus et à en tirer de premières conclusions a été fixée au 2 octobre à Padoue. Une réunion préliminaire, dans les jours précédents, n’est pas exclue.

Ce qui s’est passé

Abderrahim Fakir, un Marocain de 42 ans arrivé en Italie à l’âge de cinq ans, est mort le 19 juillet après avoir été plaqué au sol par deux policiers lors de son interpellation à Bologne. Les premiers résultats de l’autopsie avaient fait état de poumons pleins de sang et de vastes zones d’infiltration hémorragique par compression au dos, un tableau que l’avocat Fabio Anselmo avait qualifié d’«asphyxie mécanique violente par compression dorsale».

L’analyse du téléphone de la victime a, depuis, livré de premiers éléments à la brigade criminelle de Bologne, tandis que les analyses complémentaires à l’autopsie sont en train d’être menées. Soixante-sept jours après le drame, la dépouille du défunt reste toujours retenue en Italie, tandis que sa famille réclame son rapatriement.