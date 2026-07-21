Politique

Décès d’un ressortissant marocain survenu à Bologne: le ministère des Affaires étrangères exige que les responsabilités soient établies

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger suit avec préoccupation les événements et les faits ayant conduit au décès d’un ressortissant marocain survenu à Bologne, en Italie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 21h00

Dans un communiqué, le ministère précise que les autorités marocaines ont demandé aux autorités italiennes compétentes qu’elles procèdent promptement à une enquête exhaustive pour faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce décès, et qu’elles fournissent les éclaircissements nécessaires sur ce drame. Selon la même source, elles ont également exigé que les responsabilités soient établies et que soit garantie la pleine application des mesures et procédures légales requises.

Lire aussi : Sa famille exige vérité et justice: la mort de Abderrahim Fakir, lors de son interpellation par la police italienne, fait encore scandale

Les autorités marocaines continueront à suivre de très près ce dossier, dans le cadre de leur engagement constant à protéger les intérêts des Marocains résidant à l’étranger, souligne le communiqué, ajoutant que des instructions fermes ont été données en ce sens à l’ambassade et au consulat général concernés, pour suivre l’évolution de cette affaire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 21h00
#Abderrahim Fakir#Maroc-Italie#Diplomatie#Nasser Bourita

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