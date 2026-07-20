Revue du web. Italie: la mort d’Abderrahim Faker, Marocain de 43 ans, pendant que des policiers tentaient de l’immobiliser fait scandale

Italie: la mort d’Abderrahim Faker, Marocain de 43 ans, pendant que des policiers tentaient de l’immobiliser fait scandale.
Morte di Fakir Abderrahim, comunicato della procura di Bologna pic.twitter.com/Ndo3ifhSQ1— Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) July 20, 2026
NEWS DA BOLOGNA ⚠️— IL CATTIVO® (@GianniMagini) July 19, 2026
1 - Abderrahim Fakir nel pomeriggio non da in escandescenza come dicono i giornali ma chiede aiuto in evidente stato confusionale.
2 - Un residente chiama il 112, arriva prima polizia poi ambulanza (volontari croce rossa, non viene attivata auto medica).
3 -… pic.twitter.com/n6liF7NIsk
#AbderrahimFakir in vita sua non aveva mai fatto male a nessuno. Lavorava, aveva una famiglia. Ha incontrato due poliziotti che lo hanno ucciso, schiacciandolo a terra. Difendete pure quei due psicopatici, maledetti fasciorazzisti!!! https://t.co/CXdj5DKaVQ— Angela Bernardini🌈 🇵🇸✊☮ (@ChiranAngelgela) July 19, 2026
L'intervento della polizia uccide in strada #FakirAbderrahim come #GeorgeFloyd, non nel Minnesota ma nella democratica #Bologna.— Pasquale Pugliese (@PasqPugliese) July 19, 2026
L'esaltazione continua della #barbarie ci trascina ogni giorno di più verso il baratro della civiltà pic.twitter.com/QUAJUz99Yv
Non si può morire così. Abderrahim Fakir è stato ucciso durante un intervento della polizia. Come scrive la Rete NODDLSicurezza, "le forze di polizia, rese se possibile ancora più razziste e violente dal clima repressivo di questo governo e dai decreti sicurezza, uccidono ancora. pic.twitter.com/M0Qp0bXfE1— Possibile (@PossibileIt) July 19, 2026
Football: Badou Zaki nommé entraîneur de la Jordanie. Il succède à Jamal Sellami et Houcine Ammouta, deux autres Marocains.
Badou Zaki prend les rênes de la sélection jordanienne 🇯🇴, succédant à Hussein Ammouta puis à Jamal Sellami.— FRMFXtra (@FRMFXtra) July 19, 2026
Une troisième nomination 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡𝗘 consécutive à la tête de la Jordanie. 👏🏻🇲🇦 pic.twitter.com/R35bM6LyBc
Après Houcine Ammouta et Jamal Sellami, un troisième entraîneur marocain prend les commandes de la sélection jordanienne. La Fédération jordanienne de football a annoncé, ce dimanche, la nomination de Badou Zaki à la tête de son équipe.https://t.co/D0Ff1BaUfd#BadouZaki… pic.twitter.com/IFuOUjunsC— SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) July 19, 2026
Badou Zaki devient sélectionneur de l’équipe nationale jordanienne, troisième marocain d’affilé à prendre les commande de la Nashama.#LTM #JFA #Maroc #Jordanie #BadouZaki pic.twitter.com/cWOF2MNVvE— Les Talents Marocains 🇲🇦🇵🇸 (@LTMOfficiel212) July 19, 2026
⚫️⚽️🟡Jordan has appointed Moroccan coach Badou Zaki as the new head coach of its national football team, replacing fellow Moroccan Jamal Sellami, the Jordan Football Association announced. The move extends Jordan's reliance on Moroccan coaching expertise, with Zaki becoming the… pic.twitter.com/uRqnJKZIc7— Assahifa English (@EnglishAssahifa) July 19, 2026
Mondial 2026 : l’Espagne sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire après une finale hachée.
Lamine se régale avec une délicieuse pizza au poulet barbecue 🍕😋 pic.twitter.com/c5GOC14Ph9— 𝙔𝙖𝙢𝙖𝙡 𝙂𝙖𝙡𝙖𝙭𝙮 🌌 (@Yamalgalaxy_19) July 20, 2026
🥇 2015 - De La Fuente wins u19 European Championship with Spain— EuroFoot (@eurofootcom) July 19, 2026
🥇 2019 - De La Fuente wins u21 European Championship with Spain
🥇 2023 - De La Fuente wins Nations League with Spain
🥇 2024 - De La Fuente wins EURO 2024 with Spain
🥇 2026 - De La Fuente wins 2026 World Cup… pic.twitter.com/rGI8aelbGd
c’est vrai que l’espagne a deux des meilleurs joueurs du monde à leur poste, lamine yamal et rodri…mais elle a surtout démontré qu’une coupe du monde se gagne avec un collectif…cette équipe de 2026 est peut-être moins talentueuse que celle de 2010, mais tout le monde s’est…— Hatimuuus© (@Hatimuuus) July 20, 2026
Mercato: Issa Diop quitte Fulham pour Ipswich Town. Le défenseur des Lions de l’Atlas, âgé de 29 ans, devrait s’engager avec le club promu en Premier League pour les quatre prochaines saisons.
🚨🚜 Ipswich Town reach verbal agreement to sign Issa Diop from Fulham for €10m fee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Four year contract, as @Santi_J_FM reports. pic.twitter.com/w1qjqF0gYQ
🚨 ISSA DIOP 🇲🇦 VA SIGNER UN CONTRAT DE 4 ANS À IPSWICH TOWN 🏴 !!! ✍️💙— Actu Foot (@ActuFoot_) July 20, 2026
Fulham et Ipswich ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur marocain.
🗞️ @footmercato pic.twitter.com/9839LzDtB6
🚨EXCL: 🔵⚪️🇲🇦 #PL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2026
🔐 Fulham and Ipswich Town have reached an agreement for Moroccan centre-back Issa Diop.
✍️ Issa Diop is set to sign a four-year contract with Ipswich.
🩺 Medical tests booked today for the Moroccan
W @DahbiaHattabi https://t.co/OfZHXsshvQ pic.twitter.com/NQlHBerx81
🚨 Issa Diop is set to join Ipswich Town from Fulham in a deal worth around €10 million. The Moroccan international is expected to complete his medical soon before signing a four-year contract. 🇲🇦✍️#Morocco2030 pic.twitter.com/B8CBAzpzqB— MFZ (@MFootballZoom) July 20, 2026