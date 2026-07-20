Société

Revue du web. Italie: la mort d’Abderrahim Faker, Marocain de 43 ans, pendant que des policiers tentaient de l’immobiliser fait scandale

Des éléments de la police italienne. (Photo d'illustration)

Revue du webItalie: la mort d’Abderrahim Faker, Marocain de 43 ans, pendant que des policiers tentaient de l’immobiliser fait scandale; Football: Badou Zaki nommé entraîneur de la Jordanie. Il succède à Jamal Sellami et Houcine Ammouta, deux autres Marocains; Mondial 2026: l’Espagne sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire après une finale hachée; Mercato: Issa Diop quitte Fulham pour Ipswich Town. Le défenseur des Lions de l’Atlas, âgé de 29 ans, devrait s’engager avec le club promu en Premier League pour les quatre prochaines saisons... Round-up.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 18h15

Italie: la mort d’Abderrahim Faker, Marocain de 43 ans, pendant que des policiers tentaient de l’immobiliser fait scandale.

Football: Badou Zaki nommé entraîneur de la Jordanie. Il succède à Jamal Sellami et Houcine Ammouta, deux autres Marocains.

Mondial 2026 : l’Espagne sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire après une finale hachée.

Mercato: Issa Diop quitte Fulham pour Ipswich Town. Le défenseur des Lions de l’Atlas, âgé de 29 ans, devrait s’engager avec le club promu en Premier League pour les quatre prochaines saisons.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 18h15
#Italie#Violences policières#Football#mondial 2026#Issa Diop#Mercato#Maroc

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