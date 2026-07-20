Revue du web. Italie: la mort d’Abderrahim Faker, Marocain de 43 ans, pendant que des policiers tentaient de l’immobiliser fait scandale

Après Houcine Ammouta et Jamal Sellami, un troisième entraîneur marocain prend les commandes de la sélection jordanienne. La Fédération jordanienne de football a annoncé, ce dimanche, la nomination de Badou Zaki à la tête de son équipe.https://t.co/D0Ff1BaUfd#BadouZaki… pic.twitter.com/IFuOUjunsC