Le Premier ministre français effectue une visite très suivie au Maroc.
Arrivé au Maroc pour la 15ᵉ Réunion de haut niveau franco-marocaine, la première depuis 2019.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 15, 2026
Accueilli par mon homologue, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, pour cette visite importante dans la relation entre la France et le Maroc.
L’occasion d’approfondir notre… pic.twitter.com/8w3a6PxtXW
French PM Sebastien Lecornu’s first official foreign visit, a two-day trip to Morocco, marks the latest step in Paris’s effort to consolidate its diplomatic reset with Rabat after recognising Moroccan sovereignty over disputed Western Sahara.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 16, 2026
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🇫🇷🇲🇦 Visite au Maroc du Premier ministre @SebLecornu : échange à Rabat, avec son homologue, Aziz Akhannouch à l'occasion d'une "rencontre de haut niveau", en présence du chef de la diplomatie française @jnbarrot pic.twitter.com/rL2HtQCdG2— L'Echiquier social (@EchiquierSocial) July 16, 2026
🟢La visite de Sébastien #Lecornu et de plusieurs ministres français au Maroc intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la France et l’Algérie.— RT en français (@RTenfrancais) July 15, 2026
🗣Pour évoquer le sujet plus en détail, nous avons reçu Augustin Vargues, éditorialiste et entrepreneur. pic.twitter.com/BCCfqd8NpG
Tanger: l’arrestation d’un individu qui avait calomnié les forces de police locale a fait le buzz.
Après avoir mené au score, l’Angleterre sombre devant l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde.
🇲🇦 Belle image de l’arbitre marocain Ismaïl El Fath qui, après avoir officié la demi-finale Angleterre 🏴 – Argentine 🇦🇷, effectue une prosternation de remerciement.— Almohadravid (@almohadravid) July 15, 2026
Un geste empreint d’humilité qui fait écho à son histoire singulière.
Ps : imaginez cette image en France 😬 pic.twitter.com/P1jlp6iLnd
🇦🇷🇬🇧 FLASH | Après avoir éliminé l’Angleterre, plusieurs joueurs argentins ont CÉLÉBRÉ avec une banderole proclamant : « Las Malvinas son Argentinas », « Les Malouines sont argentines ».— Cerfia (@CerfiaFR) July 15, 2026
Cette revendication politique pourrait contrevenir au règlement de la FIFA, qui INTERDIT les… https://t.co/M2LpPYOLQq pic.twitter.com/kGsCVSW8KH
𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝟐-𝟏 𝐀𝐧𝐠𝐥𝐞𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞 ⚽ Extraordinaire ! L'Argentine réussit une nouvelle remontada épique en demi-finales de Coupe du monde contre l'Angleterre et rejoint l'Espagne en finale.— Échecs & Stratégie (@Chess_Strategy) July 16, 2026
𝐋𝐞 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞 𝐬'𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭
Il y avait eu le Cap-Vert… pic.twitter.com/zQwagverX7
🚨🚨 Lionel Messi 🇦🇷 « Si nous avions perdu contre l'Angleterre, ÇA AURAIT DÉCHAÎNÉ DES GENS VENANT DIRE DES CONNERIES. ON NE LEUR A PAS DONNÉ CETTE CHANCE. 😁— Actu Foot (@ActuFoot_) July 15, 2026
ON SAVAIT QUE SUR LE PLAN DU FOOTBALL, ON ÉTAIT MEILLEURS QU'EUX ! » 🗣️ pic.twitter.com/HdqptSe2LG