Société

Revue du web. Le Premier ministre français effectue une visite très suivie au Maroc

Les travaux de la 15ème session de la Réunion de haut niveau (RHN) Maroc- France se sont ouverts, jeudi à Rabat, sous la coprésidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

Revue du webLe Premier ministre français effectue une visite très suivie au Maroc; Tanger: l’arrestation d’un individu qui avait calomnié les forces de police locale a fait le buzz; Après avoir mené au score, l’Angleterre sombre devant l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde... Round-up.

Par La Rédaction
Le 16/07/2026 à 17h45

Le Premier ministre français effectue une visite très suivie au Maroc.

Tanger: l’arrestation d’un individu qui avait calomnié les forces de police locale a fait le buzz.

Après avoir mené au score, l’Angleterre sombre devant l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde.

Par La Rédaction
Le 16/07/2026 à 17h45
#Politique#Visite officielle#premier ministre#France-Maroc#Tanger#Arrestation#Coupe du monde#Angleterre#Argentine

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