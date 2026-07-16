Revue du web. Le Premier ministre français effectue une visite très suivie au Maroc

🚨🚨 Lionel Messi 🇦🇷 « Si nous avions perdu contre l'Angleterre, ÇA AURAIT DÉCHAÎNÉ DES GENS VENANT DIRE DES CONNERIES. ON NE LEUR A PAS DONNÉ CETTE CHANCE. 😁



ON SAVAIT QUE SUR LE PLAN DU FOOTBALL, ON ÉTAIT MEILLEURS QU'EUX ! » 🗣️ pic.twitter.com/HdqptSe2LG